Украина получила почти 212 млрд долларов из-за рубежа с 2022 года

Киев получил почти 212 млрд долларов из-за рубежа с 2022 года

Tекст: Денис Тельманов

Общий объем внешнего бюджетного финансирования, выделенного Киеву с февраля 2022 года, составил 211,967 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство финансов Украины.

В опубликованном ведомством документе об источниках бюджета уточняется, что основная часть этой суммы – 150,269 млрд долларов – поступила на Украину в виде кредитов. Еще 61,698 млрд долларов Киев получил в качестве безвозмездных грантов.

По последним данным министерства финансов, государственный долг Украины достиг 212,6 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министерство финансов Украины сообщило о достижении суммы государственных заимствований отметки в 16,8 млрд долларов за девять месяцев.

В четверг Еврокомиссия перевела Киеву 4,36 млрд евро в рамках программы макрофинансовой и военной помощи.

Министр по европейским делам Финляндии Иоаким Странд заявил о необходимости урезать долгосрочный бюджет Евросоюза при сохранении вариантов финансирования Украины.