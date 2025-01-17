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Россиянин Труфанов попал в число 33 заложников для освобождения в секторе Газа
Kan: Россиянин Труфанов попал в список заложников, которых должен освободить ХАМАС
Имя россиянина Александра Труфанова значится в списке заложников, которых освободят на первом этапе соглашения о прекращении огня в Газе.
Согласно информации, предоставленной гостелерадиокомпанией Kan, Труфанов, гражданин России и Израиля, включен в список из 33 заложников, которые должны быть освобождены в рамках первой фазы соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Израильское управление по делам заложников уже уведомило родственников этих людей о предстоящем освобождении. Однако пока нет информации о состоянии здоровья похищенных, передает ТАСС.
Имя Труфанова и других заложников приведены в списке в алфавитном порядке, но конкретная очередность их освобождения не уточняется. По условиям соглашения в первый день его реализации освободят троих заложников, на седьмой день – четверых, а потом еженедельно по трое. Также планируется, что живые похищенные будут освобождены раньше, чем передадут тела погибших.
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ранее сообщила, что первые освобождения могут произойти уже 19 января.
В ноябре палестинское движение ХАМАС заявило о гибели одной из израильских заложниц, удерживаемых в секторе Газа. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о необходимости незамедлительного освобождения Александра Труфанова и Максима Харкина, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал выплатить по 5 млн долларов за каждого пленного, освобожденного из рук ХАМАС.