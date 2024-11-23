ХАМАС заявило о гибели израильской заложницы в Газе

Tекст: Валерия Городецкая

Как говорится в заявлении официального представителя военного крыла ХАМАС – группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — Абу Убайды, заложница погибла в северных районах Газы, подвергающихся атакам, передает ТАСС.

Причина гибели заложницы пока не известна, и подробности о происшествии не сообщаются. Убайда добавил, что жизнь еще одной пленницы, находящейся рядом с погибшей, все еще находится под угрозой.

Представитель ХАМАС подчеркнул, что за жизни израильских заложников полную ответственность несет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньях, его правительство и военное руководство. Убайда также предупредил, что некоторые тела убитых заложников могут пропасть.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о необходимости незамедлительного освобождения Александра Труфанова и Максима Харкина, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал выплатить по 5 млн долларов за каждого пленного, освобожденного из рук ХАМАС.