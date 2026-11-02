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    Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.

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    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

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    Оксана Синявская Оксана Синявская Унижение в школе толкнуло людей на протесты в Европе

    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

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    2 ноября 2026, 22:00 • Новости дня

    Смертность от Эболы в ДР Конго превысила 50%

    Tекст: Вера Басилая

    Смертность от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигла 51,6%, сообщил Национальный институт общественного здравоохранения при конголезском Минздраве.

    Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания Эболой достигло 10 414 человек, количество смертей составило 5 372. Таким образом, показатель смертности вырос до 51,6%, тогда как в отчетах минувшей недели он составлял 48,6%, передает ТАСС.

    В институте уточнили, что значительный рост числа зарегистрированных смертей обусловлен ретроспективной корректировкой данных, которую провели совместно местная группа по обработке информации и команда по борьбе со вспышкой в провинции Итури, а не резким скачком смертности за один день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в ходе вспышки Эболы в Демократической Республике Конго число умерших превысило 5 тыс. человек.

    На прошлой неделе медработник, участвовавший в борьбе с заболеванием, был убит недовольными процедурами местными жителями.

    В начале прошлого месяца количество инфицированных в стране достигло 8,5 тыс. человек.

    2 ноября 2026, 17:20 • Новости дня
    Мурашко назвал крадущий годы жизни фактор

    Мурашко: Ожирение больше всего влияет на развитие рака и крадет годы жизни

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ожирение является главным фактором, влияющим на развитие хронических неинфекционных и онкологических заболеваний, а также сокращающим продолжительность жизни, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

    «Недавно опубликованные сравнительные данные говорят о том, что ожирение больше всего влияет как на развитие хронических неинфекционных заболеваний, так и крадет определенные годы жизни, включая в том числе и развитие онкологических заболеваний», – цитирует РИА «Новости» заявление Мурашко, сделанное в ходе пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение».

    По словам министра, весь мир уже включился в борьбу с ожирением, и тема лишнего веса остается актуальной в повестке российского здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце директор Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк сообщил о наличии избыточной массы тела и алиментарного ожирения у 63% населения России.

    Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об изменении отношения в обществе к бодипозитиву. Он назвал дополнительными факторами развития ожирения стресс, модифицированные продукты и проблемы со сном.

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    2 ноября 2026, 17:21 • Новости дня
    Врачи в Архангельске по ошибке констатировали смерть пациента с инфарктом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минздрав Архангельской области инициировал служебную проверку после ошибочного признания мертвым пациента с инфарктом миокарда.

    Жителя Архангельска ошибочно признали умершим после инфаркта миокарда, однако при поступлении в морг у него зафиксировали спонтанное дыхание, передает ТАСС. «К пациенту с инфарктом миокарда была направлена реанимационная бригада скорой медицинской помощи. По прибытии на место медицинские работники проводили пациенту реанимационные мероприятия на дому более часа, по завершении которых была констатирована смерть», – сообщили агентству в областном Минздраве.

    В ведомстве пояснили, что после обнаружения признаков жизни мужчину экстренно доставили в Первую городскую клиническую больницу. В настоящее время он получает интенсивную терапию, состояние оценивается как крайне тяжелое.

    По факту оказания медицинской помощи проводится служебная проверка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прокуратура Приморского края сообщила о предстоящем суде над медработником из-за смерти пациента с кардиостимулятором после проведения МРТ.

    В январе Октябрьский суд Архангельска вынес приговор бывшему врачу-кардиологу за ошибочное направление пациентки на магнитно-резонансную томографию.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Россия стала единственной страной со скринингом на семь видов рака

    Онколог Каприн: Россия – единственная страна со скринингом на семь видов рака

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия является единственной страной в мире, где в ходе диспансеризации проводится скрининг на семь видов онкологических заболеваний, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

    По словам Каприна, в программу российской диспансеризации включен скрининг семи локализаций рака, в то время как в других странах обычно проверяют только три: колоректальный рак, рак шейки матки и молочной железы, передает РИА «Новости».

    Онколог также отметил, что в России лечение онкопациентов полностью покрывается обязательным медицинским страхованием (ОМС) и высокотехнологичной медицинской помощью (ВМП), а брать плату с пациентов запрещено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал средним возрастом заболеваемости раком в России 65 лет.

    В субботу академик РАН Геннадий Онищенко заявил о наибольшей угрозе онкологических заболеваний для продолжительности жизни людей.

    В прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о выявляемости онкологии на ранних стадиях в России на уровне более 62%.

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    2 ноября 2026, 05:14 • Новости дня
    Ульянов назвал заявления об изоляции России самообманом Запада

    Tекст: Антон Антонов

    Запад выдает желаемое за действительное, когда говорит об «изоляции» России, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «Изоляция России является не более чем принятием желаемого за действительное со стороны Запада», – заявил Ульянов в X.

    По его словам, 12% населения Земли не могут изолировать крупнейшую страну, у которой много друзей по всему миру. Дипломат добавил, что у Москвы остается немало сторонников и в самих западных государствах.

    Таким образом постпред прокомментировал публикацию, что в третьем саммите «Россия – Африка» приняли почти все страны Африканского союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй назвал смехотворными заявления западных элит о международной изоляции Москвы.

    Директор департамента партнерства с Африкой МИД Татьяна Довгаленко сообщила о приезде делегаций на саммит «Россия – Африка».

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    2 ноября 2026, 16:32 • Новости дня
    Мурашко анонсировал скорое появление цифровых рецептов в «Максе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В скором времени в национальном мессенджере «Макс» появятся сервисы подписания информированных согласий и цифровой рецепт, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «В ближайшее время (в «Максе») станут доступны сервисы подписания информированных согласий, цифровой рецепт», – сказал министр на конгрессе «Национальное здравоохранение – 2026». Его слова приводит ТАСС.

    Кроме того, Мурашко отметил, что более 21 млн граждан России используют «Макс» для записи к врачу и других функций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о возможности вызова пациентов на прием на основе данных электронных медицинских карт.

    В марте врачам позволили закрывать больничные листы удаленно с помощью национального мессенджера.

    В январе пользователи получили возможность записываться к врачу через мессенджер «Макс».

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    2 ноября 2026, 17:07 • Новости дня
    Мурашко назвал три главных вызова в сфере охраны здоровья россиян

    Минздрав назвал старение населения одним из главных вызовов здравоохранению

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Старение населения, необходимость повышения доступности медпомощи и обеспечение технологического суверенитета стали главными вызовами национальной безопасности в сфере охраны здоровья, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

    Министр здравоохранения выступил на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение», передает РИА «Новости». «Наиболее значимые вызовы национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан: старение населения (увеличение доли граждан старше трудоспособного возраста), необходимость дальнейшего увеличения доступности медицинской помощи и уровня удовлетворенности ею населения», – говорится в презентации министра.

    В качестве третьего вызова Мурашко указал обеспечение технологического суверенитета в здравоохранении через производство отечественных лекарств, а также развитие современных медтехнологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об увеличении численности специалистов в медицинской отрасли в России более чем на 3,5 тыс. человек.

    На прошлой неделе он назвал сердечно-сосудистые заболевания основной причиной смерти населения России.

    В прошлом месяце министр заявил о роли стресса, модифицированных продуктов и проблем со сном в развитии ожирения.

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    2 ноября 2026, 15:38 • Новости дня
    Голикова сообщила о росте финансирования ОМС почти в 23 раза за 20 лет

    Голикова: Обеспечение программы ОМС за 20 лет возросло почти в 23 раза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Финансовое обеспечение базовой программы обязательного медицинского страхования за последние 20 лет увеличилось почти в 23 раза и достигло 5 трлн рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

    «Объемы финансового обеспечения базовой программы ОМС за этот период возросли почти в 23 раза – с 219 млрд до 5 трлн рублей», – цитирует Голикову РИА «Новости».

    Вице-премьер подчеркнула, что российская система здравоохранения на протяжении двух десятилетий развивается благодаря систематизации и выстраиванию приоритетов, что реализуется через национальные проекты и государственные программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство здравоохранения России сообщило о планах включить новые методы высокотехнологичной медицинской помощи в систему ОМС.

    В конце октября Минздрав разработал проект по включению 33 новых методов в программу государственных гарантий на 2027–2029 годы.

    На прошлой неделе думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект бюджета Федерального фонда ОМС на тот же период.

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    2 ноября 2026, 05:40 • Новости дня
    Армия ЦАР и российские военные специалисты сорвали операцию боевиков

    Tекст: Антон Антонов

    Армия Центральноафриканской Республики совместно с российскими военными специалистами в октябре сорвала крупную операцию коалиции группировок боевиков, сообщил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

    «Было бы преждевременно говорить о стабилизации в окончательном смысле, и я не хотел бы выдавать желаемое за действительное. Позвольте, однако, изложить факты такими, какие они есть, а также нашу позицию по этой ситуации. 10 октября 2026 года в районе Набагаи-Тисси в префектуре Вакага совместными усилиями Сил обороны ЦАР и российских военных специалистов была сорвана масштабная операция коалиции радикальных группировок», – сказал Туадера в интервью ТАСС.

    По словам президента, противник численностью около 1300 человек планировал наступление на префектуры Вакага и Бамингуи-Бангоран во второй половине октября. По этой группировке был нанесен упреждающий удар, в результате которого более 60 боевиков были нейтрализованы, изъято значительное количество оружия западного производства.

    Туадера уточнил, что среди нейтрализованных или обращенных в бегство оказались полевые командиры, в том числе Махамат Дея и командир Халид из группировки Нуреддина Адама. Президент ЦАР отметил, что ситуация в стране пока не позволяет говорить о полной стабилизации, однако власти продолжают совместную работу с российскими специалистами по обеспечению безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Центральноафриканская Республика намерена привлечь российских инвесторов для освоения месторождений полезных ископаемых.

    Руководство Центральноафриканской Республики рассчитывает на реализацию совместных с Россией проектов в энергетике.

    В пятницу президент России Владимир Путин провел встречу с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой в Кремле.

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    2 ноября 2026, 15:50 • Новости дня
    Голикова: Россия к 2030 году должна достичь 80% техносуверенитета в медицине

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия к 2030 году должна достичь уровня технологического суверенитета в медицине в 80%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

    «К 2030 году мы должны достичь уровня технологического суверенитета в 80%. По итогам 2025 года показатель по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья» полностью достигнут», – приводит РИА «Новости» заявление Голиковой, сделанное на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение».

    Вице-премьер подчеркнула, что главным результатом являются не цифры, а появление новых лекарств, медицинских изделий и методов лечения, которые улучшают качество жизни пациентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник первый заместитель министра здравоохранения Владимир Зеленский сообщил о планах ведомства включить новые методы высокотехнологичной медицинской помощи в систему ОМС.

    Заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков рассказал о появлении цифрового профиля пациента с использованием технологий искусственного интеллекта в 95% медицинских карт граждан к 2030 году.

    На прошлой неделе Министерство здравоохранения России подготовило проект стандарта медицинской помощи взрослым при мозолях.

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    2 ноября 2026, 11:55 • Новости дня
    Минздрав пообещал включить новые виды высокотехнологичной медпомощи в ОМС

    Новые виды высокотехнологичной медицинской помощи войдут в систему ОМС

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство здравоохранения России планирует включить новые методы высокотехнологичной медицинской помощи в систему обязательного медицинского страхования, сообщил первый заместитель главы ведомства Владимир Зеленский.

    Министерство здравоохранения России планирует включить новые методы высокотехнологичной медицинской помощи в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), а также тиражировать и повышать доступность уже действующих методов лечения, передает ТАСС.

    «Я могу сказать, что мы действительно рассматриваем при разработке программы госгарантии включение новых методов высокотехнологичной помощи в программу обязательного медицинского страхования», – заявил первый заместитель министра здравоохранения Владимир Зеленский на конгрессе «Национальное здравоохранение».

    Он добавил, что ключевой задачей является не столько внедрение новых медицинских технологий, сколько повышение доступности и распространение уже существующих способов лечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный сообщил о возможности россиян бесплатно получать стоматологическую помощь в работающих по ОМС частных клиниках.

    В четверг Министерство здравоохранения разработало проект включения 33 новых методов высокотехнологичной медицинской помощи в программу государственных гарантий на 2027-2029 годы.

    В прошлом месяце пресс-служба Минздрава сообщила об увеличении финансирования лечения онкологических заболеваний по ОМС.

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    2 ноября 2026, 16:06 • Новости дня
    Голикова: В 2026 году в России зарегистрировали 15 жизненно важных лекарств

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в 2026 году в стране зарегистрировали 15 новых лекарственных препаратов для лечения тяжелых заболеваний.

    По ее словам, в текущем году в России получили регистрацию 15 международных непатентованных наименований препаратов, предназначенных для терапии онкологии, рассеянного склероза и ревматоидного артрита, передает РИА «Новости».

    «Только в 2026 году зарегистрировано 15 международных непатентованных наименований для лечения онкологических заболеваний, рассеянного склероза, ревматоидного артрита и других заболеваний», – сказала Голикова в ходе пленарного заседания конгресса «Национальное здравоохранение 2026».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев сообщил о наличии в России запасов жизненно необходимых лекарств на девять месяцев.

    В сентябре правительство запланировало расширить перечень важнейших препаратов 13 новыми медикаментами.

    Летом кабинет министров отчитался о регистрации десяти наименований жизненно необходимых лекарств за первые два квартала года.

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    2 ноября 2026, 05:42 • Новости дня
    Роспотребнадзор заблокировал в России свыше 54 тыс. сайтов с запрещенными БАД

    Tекст: Антон Антонов

    Заблокировано более 54,2 тыс. интернет-ресурсов, на которых незаконно предлагали к продаже биологически активные добавки, запрещенные к реализации на территории страны, сообщил Роспотребнадзор.

    Ведомство указало, что среди заблокированных площадок были страницы с продукцией, не прошедшей государственную регистрацию, такой как «Ацион – Для борьбы с раковыми клетками», а также добавки с недостоверными сведениями о содержании нормируемых веществ, в том числе «Биотин NORWAY NATURE Strength Biotin 5 тыс. мкг – 100 таб.», и опасные препараты вроде «Фитосбор Давление норма», передает РИА «Новости».

    «Работа продолжается: ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАД», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роспотребнадзор сообщил о блокировке более 48 тыс. интернет-ресурсов, продававших запрещенные биодобавки.

    В сентябре доступ к десяткам тысяч сайтов с опасными биодобавками, включая микродозинг мухомора, заблокировали после вмешательства Роспотребнадзора.

    В августе доступ к десяткам тысяч интернет-ресурсов, занимавшихся продажей не прошедших регистрацию биодобавок, заблокировали на территории России.

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    2 ноября 2026, 08:45 • Новости дня
    Россия и Мозамбик запланировали запуск прямого морского сообщения

    Tекст: Мария Иванова

    Россия и Мозамбик ведут работу по запуску прямой линии морских грузоперевозок, сообщил министр транспорта и логистики африканской страны Жуан Жорже Матломбе.

    «Это не просто возможно, у нас работа уже идет», – сказал министр в рамках саммита Россия – Африка, передает РИА «Новости».

    По его словам, сейчас стороны обсуждают проект соответствующего меморандума, подписание которого ожидается в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр транспорта и логистики Мозамбика Жуан Жорже Матломбе сообщил о рассмотрении возможности открытия прямых рейсов между двумя странами.

    В пятницу участники третьего саммита и экономического форума Россия – Африка подписали более 50 двусторонних соглашений.

    Вице-премьер Андрей Никитин рассказал о работе над новыми логистическими маршрутами со странами Африки.

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    2 ноября 2026, 10:12 • Новости дня
    ООН завершила миссию в Сомали спустя три десятилетия

    Tекст: Ольга Иванова

    Организация Объединенных Наций завершила переходный период своей миссии в Сомали, формально прекратив прямое политическое участие в стране спустя более 30 лет.

    Ответственность за миростроительство, управление и примирение в стране постепенно переходит к местным институтам, пишет Bloomberg.

    Политическое присутствие всемирной организации в стране началось с создания Политического отделения ООН для Сомали в 1995 году. В 2013 году его сменила Миссия ООН по содействию Сомали, а в 2024 году она вступила в завершающую фазу как переходная миссия.

    «Сегодня не означает конец партнерства между ООН и Сомали – скорее, он знаменует собой завершение одной главы и начало другой», – заявил заместитель специального представителя генерального секретаря ООН по Сомали Райседон Зененга.

    Всемирная организация намерена сохранить приверженность поддержке африканского государства через свои агентства и программы развития, способствуя усилиям страны по продвижению мира, стабильности и устойчивого развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление в связи с упразднением основы присутствия представителей ООН в Западной Сахаре.

    На прошлой неделе президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд отменил поездку в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    В прошлый понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о риске выхода из-под контроля ситуации на Ближнем Востоке.

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    2 ноября 2026, 19:40 • Новости дня
    Кения потребовала от Саудовской Аравии отменить ограничения из-за Эболы

    The Star: Кения потребовала от Саудовской Аравии снять ограничения из-за Эболы

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Кении сочли необоснованным запрет Саудовской Аравии на въезд в страну из-за единичных случаев заражения вирусом Эбола и потребовали отменить ограничительные меры.

    Власти Саудовской Аравии 30 октября приостановили выдачу виз лицам, прибывающим из Кении, а также запретили въезд тем, кто находился на кенийской территории в течение последних трех недель. Кенийская сторона сочла эти меры чрезмерными, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Star.

    «Приостановка выдачи виз и запрет на въезд всем, кто находился в Кении в течение последних 21 суток, являются всеобъемлющими карательными мерами, не подкрепленными эпидемиологическими данными», – заявили в посольстве Кении в Эр-Рияде.

    Власти африканской республики отметили, что вспышка лихорадки Эбола находится под контролем. В Кении зарегистрировано лишь девять случаев заражения, включая два летальных исхода. Все они связаны с одним первоначально завезенным случаем инфекции, а новых заболевших не регистрировали с 19 октября.

    Найроби потребовал от Эр-Рияда предоставить Всемирной организации здравоохранения научное обоснование введенных ограничений. Кения также пригрозила поднять этот вопрос на уровне Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 5 тыс. человек. В прошлом месяце жена сотрудника посольства Швейцарии в Нигерии заразилась лихорадкой Эбола.

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

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      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

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      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Церковные праздники в ноябре 2026 года: православный календарь, главные даты и Рождественский пост

      В ноябре 2026 года православные верующие отметят празднование Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, Димитриевскую родительскую субботу 7 ноября, день памяти великомученика Димитрия Солунского 8 ноября и Собор Архистратига Михаила 21 ноября. В конце месяца, 28 ноября, начнется Рождественский пост, который продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. При этом двунадесятых праздников в ноябре нет: следующий такой праздник, Введение во храм Пресвятой Богородицы, приходится на 4 декабря. Рассказываем, какие церковные праздники будут в ноябре 2026 года, когда родительская суббота и какие дни будут постными.

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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