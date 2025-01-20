ХАМАС подтвердил освобождение второй группы израильских заложников в субботу

Tекст: Максим Попов

Как отметили представители движения, 25 января, в рамках второй фазы обмена пленными будет осуществлено освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных, передает ТАСС. В заявлении организации говорится, что обмен будет произведен в назначенные сроки, однако количество освобождаемых заложников пока не уточняется.

Напомним, ранее израильские СМИ распространили информацию, что ХАМАС планирует передавать списки заложников, готовых к освобождению, посредникам по пятницам. Это будет происходить в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, что позволит осуществлять обмен заложников по субботам. Одновременно с этим, Израиль получил список 90 палестинцев для освобождения по сделке с Газой.

Также сообщалось, что Александр Труфанов, гражданин России и Израиля, оказался в числе 33 заложников, которых планируют освободить на первом этапе соглашения с ХАМАС.