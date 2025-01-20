Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.3 комментария
ХАМАС подтвердил освобождение второй группы израильских заложников
ХАМАС подтвердил освобождение второй группы израильских заложников в субботу
Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности освободить вторую группу израильских заложников 25 января в рамках обмена на палестинских заключенных.
Как отметили представители движения, 25 января, в рамках второй фазы обмена пленными будет осуществлено освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных, передает ТАСС. В заявлении организации говорится, что обмен будет произведен в назначенные сроки, однако количество освобождаемых заложников пока не уточняется.
Напомним, ранее израильские СМИ распространили информацию, что ХАМАС планирует передавать списки заложников, готовых к освобождению, посредникам по пятницам. Это будет происходить в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, что позволит осуществлять обмен заложников по субботам. Одновременно с этим, Израиль получил список 90 палестинцев для освобождения по сделке с Газой.
Также сообщалось, что Александр Труфанов, гражданин России и Израиля, оказался в числе 33 заложников, которых планируют освободить на первом этапе соглашения с ХАМАС.