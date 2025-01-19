N12: ХАМАС будет освобождать заложников по субботам

Стало известно, что ХАМАС будет освобождать заложников по субботам

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает РИА «Новости», палестинское движение ХАМАС приняло решение об освобождении заложников по субботам. Списки пленных будут передаваться израильской стороне за день до запланированного обмена. Эта информация была обнародована 12-м каналом израильского телевидения, который ссылается на источники в Израиле.

Телеканал отметил: «Дни освобождения заложников – по субботам, по пятницам мы будем получать списки с именами тех, кого должны освободить на следующий день». Решение об освобождении пленников по выходным дням, по мнению израильских экспертов, может быть связано с соблюдением религиозных традиций и особенностями логистики.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился продолжать боевые действия в секторе Газа до получения от ХАМАС списка освобождаемых заложников, несмотря на ранее запланированное прекращение огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил, что большинство из 33 заложников, удерживаемых в Газе, остаются живы. Он также предупредил о возможности возобновления боевых действий в Газе, если это будет необходимо для обеспечения безопасности.