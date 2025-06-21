Хуситы пригрозили атаковать корабли США в случае ударов по Ирану

Tекст: Вера Басилая

Военный представитель йеменского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа заявил о намерении атаковать американские корабли и военные суда в Красном море, если Соединенные Штаты примут участие в конфликте на стороне Израиля против Ирана, передает ТАСС.

В опубликованном заявлении Сариа подчеркнул, что в случае нападения и агрессии США против Ирана вместе с Израилем вооруженные силы хуситов нанесут удары по американским военным объектам в Красном море. По его словам, это будет ответ на возможное вступление Штатов в боевые действия против Тегерана.

Движение «Ансар Алла» ранее неоднократно делало заявления об угрозах в адрес иностранных судов в Красном море и акватории Баб-эль-Мандебского пролива.

Ранее два крупнейших военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy были переброшены в район Персидского залива к границам Саудовской Аравии и Кувейта, рядом с Ираном.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что в случае выполнения угроз Ираном и йеменскими хуситами по блокаде проливов на Ближнем Востоке цены на нефть могут достичь 110-130 долларов за баррель.

