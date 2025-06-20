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Стало известно о переброске военно-транспортных самолетов США к границе Ирана
Flightradar: США направили в район Персидского залива два транспортных самолета
В район Персидского залива к границам Саудовской Аравии и Кувейта, рядом с Ираном, были переброшены два крупнейших военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy, способных перевозить тяжелую технику, следует из данных сервиса Flightradar24.
Согласно данным сервиса Flightradar24, два крупнейших в мире военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy были направлены в Персидский залив к границам Саудовской Аравии и Кувейта, недалеко от Ирана, передает РИА «Новости».
Первый самолет с номером RCH2097 вылетел с базы Авиано в Италии 19 июня и был замечен южнее города Аль-Хардж в Саудовской Аравии, где пробыл около шести часов, а затем вернулся обратно в Италию.
Второй самолет с номером 85-0003 и позывным RCH1880 покинул базу Рамштайн в Германии 20 июня и был зафиксирован над территорией Кувейта вблизи населенного пункта Аль-Вафра рядом с границей Саудовской Аравии.
Самолет шел на высоте 3,3 километра , пункт назначения не был обозначен. Lockheed C-5M Super Galaxy используется для перевозки тяжелой военной техники, в том числе бронированных машин и вертолетов.
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