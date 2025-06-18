WP: Трамп обсуждает возможность удара по Ирану на фоне эскалации ситуации

Washington Post: Трамп обсуждает возможность удара по Ирану на фоне эскалации ситуации

Tекст: Александра Юдина

Трамп провел совещание с советниками, а затем связался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после обсуждения ситуации в Овальном кабинете, передает Washington Post.

В своих заявлениях Трамп отмечает, что Соединенные Штаты обладают «полным и абсолютным контролем над небом Ирана» и отмечает, что иранская ПВО не может сравниться с американским вооружением. Он также потребовал «безоговорочной капитуляции» Ирана, не пояснив, что именно имеется в виду.

По данным издания, Вашингтон подчеркивал, что наращивает военное присутствие в регионе исключительно в оборонительных целях.

Американские военные, по словам командующего генерала Майкла Куриллы, представили президенту широкий спектр вариантов – от дипломатии до применения силы. Курилла сообщил Конгрессу, что сейчас для США открывается «стратегическое окно возможностей» для защиты национальных интересов и недопущения появления ядерного оружия у Ирана.

Военные эксперты отмечают, что для возможных атак на иранские подземные ядерные центры, в частности Фордо, могут понадобиться тяжелые авиабомбы GBU-57, сбрасываемые со стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit. Согласно публикации, часть американской авиации перебазирована на остров Диего-Гарсия.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах. Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

NYT сообщило, что самый укрепленный ядерный объект Ирана находится глубоко под землей, только Военно-воздушные силы США располагают 13-тонной авиабомбой, способной поразить этот объект.