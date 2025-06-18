Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.3 комментария
WP: Трамп обсуждает возможность удара по Ирану на фоне эскалации ситуации
Washington Post: Трамп обсуждает возможность удара по Ирану на фоне эскалации ситуации
Президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта, пишет Washington Post.
Трамп провел совещание с советниками, а затем связался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после обсуждения ситуации в Овальном кабинете, передает Washington Post.
В своих заявлениях Трамп отмечает, что Соединенные Штаты обладают «полным и абсолютным контролем над небом Ирана» и отмечает, что иранская ПВО не может сравниться с американским вооружением. Он также потребовал «безоговорочной капитуляции» Ирана, не пояснив, что именно имеется в виду.
По данным издания, Вашингтон подчеркивал, что наращивает военное присутствие в регионе исключительно в оборонительных целях.
Американские военные, по словам командующего генерала Майкла Куриллы, представили президенту широкий спектр вариантов – от дипломатии до применения силы. Курилла сообщил Конгрессу, что сейчас для США открывается «стратегическое окно возможностей» для защиты национальных интересов и недопущения появления ядерного оружия у Ирана.
Военные эксперты отмечают, что для возможных атак на иранские подземные ядерные центры, в частности Фордо, могут понадобиться тяжелые авиабомбы GBU-57, сбрасываемые со стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit. Согласно публикации, часть американской авиации перебазирована на остров Диего-Гарсия.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах. Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.
NYT сообщило, что самый укрепленный ядерный объект Ирана находится глубоко под землей, только Военно-воздушные силы США располагают 13-тонной авиабомбой, способной поразить этот объект.