NYT: У США есть бомба, способная достичь ядерного объекта Ирана

New York Times: У США есть бомба, способная достичь ядерного объекта Ирана

Tекст: Александра Юдина

Такая бомба, известная как «бункер-бастер», предназначена для уничтожения подземных укреплений и отличается особо прочным стальным корпусом, позволяющим преодолевать почву, скалу и бетон, передает The New York Times.

По информации издания, традиционно считалось, что Израиль не может самостоятельно уничтожить Фордо из-за отсутствия соответствующего оружия и тяжелых бомбардировщиков. США также блокировали передачу Израилю противобункерных бомб.

Однако представители израильских военных заявили, что Израиль мог бы атаковать электростанции и инфраструктуру вокруг Фордо, чтобы затруднить функционирование объекта, где расположены современные иранские центрифуги.

Также отмечается, что Армия обороны Израиля и спецслужбы могут рассмотреть альтернативные способы нейтрализации объекта, например, разрушение входа в него. Атака на Фордо рассматривается как ключевой элемент любых усилий, направленных на прекращение иранской ядерной программы.

Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что его призыв «Америка прежде всего» состоит из многих моментов, один из которых – отсутствие ядерного оружия у Ирана.

Напомним, после атаки Израиля на Иран в ночь на 13 июня член комиссии по национальной безопасности Ирана сообщил, что очередной раунд обсуждения ядерной программы с США может быть отменен из-за недавнего удара Израиля. Позже глава МИД Омана объявил об отмене переговоров Ирана и США в Маскате.