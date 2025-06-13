В Иране заявили о срыве переговоров с США из-за атаки Израиля

Tекст: Ольга Иванова

О возможной отмене шестого раунда переговоров между Ираном и США по ядерной проблематике сообщил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Алаэддин Боруджерди, передает РИА «Новости».

Боруджерди заявил в эфире иранского телевидения: «Не думаю, что шестой раунд состоится с учетом произошедшего». По его словам, причиной такого решения стали удары ЦАХАЛ по территории Ирана. Других подробностей относительно хода переговоров или альтернативных вариантов контактов между Тегераном и Вашингтоном Боруджерди не привел.

Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую участвовать в военных атаках Израиля на Иран.