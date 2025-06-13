  • Новость часаПутин потребовал ускорить развитие отрасли беспилотников в России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Немецкие сказки про «зеленых человечков» в Эстонии служат низким целям
    Путин рассказал о бойце, выполнившем его личный приказ
    Стало известно об отставке посла США в России
    Физик Диков: Шакалы из НАТО сломают зубы о ядерный щит России
    Захарова вспомнила Гоголя после недовольства главы МИД Украины из-за Дня России
    Писториус отказал Украине в передаче ракет Taurus
    Источник: Взятие Петровского в ДНР открывает путь к главному хабу ВСУ
    Губернатор Флориды разрешил сбивать протестующих
    Объявлен полный список стран-участниц «Интервидения» в России
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    23 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Россия достойна праздника сама по себе

    Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые

    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.

    5 комментариев
    13 июня 2025, 00:36 • Новости дня

    Трамп заявил о приверженности дипломатическому решению вопроса с Ираном

    Трамп заявил о приверженности дипломатическому решению ядерной проблемы Ирана

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами пула Белого дома, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую поддерживать Израиль в его ударах по Ирану.

    «Я хочу заключить соглашение с Ираном. Мы довольно близки к заключению соглашения. Мы довольно близки к заключению довольно хорошего соглашения. <…> Пока я думаю, что соглашение может быть достигнуто, я не хочу, чтобы они (Израиль) вмешивались, потому что... это также может все испортить», – ответил Трамп.

    В то же время в соцсети Truth Social американский лидер сообщил, что дипломатический путь решения ядерной проблемы Ирана пока в приоритете.

    «Мы остаемся привержены дипломатическому решению иранского ядерного вопроса. Вся моя администрация настроена на переговоры с Ираном. Они могли бы быть великой страной, но сначала они должны оставить надежды на создание ядерного оружия», – написал президент США.

    Позже стало известно, что портал Axios сообщил, как администрация США уведомила власти Израиля о нежелании принимать непосредственное участие в каких-либо ударах со стороны еврейского государства по ядерным объектам Ирана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной проблематике запланирован на воскресенье, 15 июня. При этом CBS сообщал, что американские чиновники получили информацию о том, что Израиль готов провести военную операцию против Ирана.

    10 июня 2025, 13:36 • Новости дня
    Дробницкий: Власти США не могут навести порядок в Лос-Анджелесе по двум причинам

    Американист Дробницкий: Трамп терпит поражение в Лос-Анджелесе

    Дробницкий: Власти США не могут навести порядок в Лос-Анджелесе по двум причинам
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Протестами в Лос-Анджелесе руководят демократы. Они завозили мигрантов и теперь мобилизовали их на борьбу с Дональдом Трампом. В некотором смысле можно говорить, что протестует «коллективный Обама» и калифорнийский демократический клан. А глава Белого дома терпит поражение, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в Лос-Анджелес на фоне протестов направили 700 морских пехотинцев.

    «В Калифорнии четвертые сутки продолжаются протесты и беспорядки. Этому есть как минимум два объяснения. Первое – те меры, которые принимает администрация президента США для их подавления, безумные», – считает американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что департамент шерифа округа Лос-Анджелеса – самый многочисленный в стране. Речь идет примерно о 15 тысячах полицейских.

    «Несмотря на то, что им раздали тактическую экипировку, щиты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, они не могут навести порядок в городе. Силовики не проводят массовых арестов», – пояснил собеседник. По его словам, введенная в Лос-Анджелес Нацгвардия «не участвует в подавлении беспорядков, а охраняет федеральные учреждения, в частности городской центр содержания задержанных мигрантов».

    Между тем, протестующие уже начали грабить магазины. Одна из проблем заключается в том, что местная полиция и Нацгвардия находятся исключительно в оборонительной позиции, отметил Дробницкий. «На этом фоне возникает вопрос: что могут сделать морпехи, которых Пентагон намеревается ввести в город? Начнут ли они стрелять в толпу?», – задается вопросами аналитик.

    По оценкам собеседника, объявление о вводе морпехов в Лос-Анджелес – исключительно символический шаг. «Это еще раз подтверждает мифическое мышление Дональда Трампа: он думал, что его сообщение в соцсети напугает всех и заставит разойтись. На деле президент лишь стал объектом насмешек», – указал эксперт.

    Вторая причина, по которой не получается подавить протесты, заключается в том, что бунтовщиков поддерживают власти штата Калифорния. «Как в этой ситуации навести порядок? Из Вашингтона пригрозили арестовать Гэвина Ньюсома. Тот выступил по телевидению с заявлением, мол, действуйте. Но ничего не произошло», – напомнил Дробницкий.

    При этом на акции выходят в основном латиносы, среди которых граждане США, а также нелегальные мигранты, добавил он. «Но, повторюсь, руководят и дирижируют всем демократы. Они же завозили мигрантов, а теперь их мобилизовали на такую борьбу. Поэтому в каком-то смысле можно говорить, что протестует «коллективный Обама» и калифорнийский демократический клан», – подчеркнул американист.

    Между тем, Трамп терпит поражение. «Глава Белого дома пока ничего не может сделать на улицах города, где все подчинено его врагам. Более того, если управление шерифа откажется подавлять протесты и защищать полицейские участки, а иммиграционную и таможенную службу США «изгонят» из Лос-Анджелеса, то город может оказаться вне власти федерального центра. Губернатор будет праздновать победу и призовет всех последовать примеру. Вся программа депортации схлопнется», – допустил аналитик.

    «Трамп, может быть, и хотел бы пойти по пути «кровавого диктатора», каким его выставляют продемократические СМИ, но что-то не получается. Пока он выглядит слабаком, надувающим щеки. Если Белым домом сейчас не будет придуман некий способ быстрого и неожиданного обострения, то дальнейшие события могут стать тяжелым ударом по Трампу», – предупреждает Дробницкий.

    По его прогнозам, Демпартия постарается затянуть протесты и беспорядки до 14 июня. В этот день должен пройти парад по случаю 250-летия со дня основания Сухопутных войск США, который совпал с Днем Рождения американского президента. «На эту дату во многих городах уже назначены протесты «Движения 50501» (50 протестов, 50 штатов, за один день)», – напомнил спикер. «То есть Трамп будет демонстрировать военную мощь на фоне внутренней дестабилизации и протестов. Над таким парадом все похохочут», – отметил политолог.

    План-максимум демократов – продержать протесты в Калифорнии до 4 июля, ресурсов для этого достаточно. Тогда у конгрессменов начнутся каникулы, и они не смогут принять «Большой прекрасный билль» (Big Beautiful Bill). «Это вырывание штурвала из рук Трампа осенью и нынешние бунты в Лос-Анджелесе против депортационной политики – звенья одной цепи. Демократы абсолютно безнаказанно играют на обострение», – заключил Дробницкий.

    Ранее в центре Лос-Анджелеса произошли массовые столкновения и погромы. Беспорядки начались после того, как полиция оттеснила протестующих против миграционной политики администрации США с помощью шумовых гранат и резиновых пуль. После 21.00 (7.00 мск) активисты вновь собрались в большую толпу, что спровоцировало новый всплеск насилия, передает РИА «Новости».

    Дональд Трамп назвал организаторов беспорядков «профессиональными агитаторами» и «мятежниками». «Они плохие люди. Им место в тюрьме!», – заявил американский лидер. В ответ на акты вандализма Пентагон дополнительно мобилизовал 700 морских пехотинцев. По словам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, президент США также распорядился развернуть еще две тыс. бойцов Нацгвардии.

    Ньюсом раскритиковал решения администрации Трампа. «Они [бойцы Нацгвардии] – герои. Их не следует отправлять на американскую землю, чтобы они противостояли своим соотечественникам и воплощали в жизнь безумные фантазии президента-диктатора», – считает губернатор штата. Он сообщил, что генпрокурор Калифорнии подал иск, в котором оспаривается размещение Трампом войск Национальной гвардии в Лос-Анджелесе.

    В 22-страничной жалобе, поданной в Федеральный окружной суд в Сан-Франциско, утверждается, что Трамп нарушил федеральное законодательство и конституцию. Штат потребовал от суда отменить развертывание нацгвардейцев и вернуть контроль над ними губернатору.

    Американский лидер между тем назвал правильным свое решение и рассказал журналистам, что город «сгорел бы дотла» без ввода силовиков. Он обвинил руководство Калифорнии и Лос-Анджелеса в недостаточных мерах борьбы с насилием во время протестов и допустил арест губернатора Ньюсома.

    Акции протеста идут по всей стране, в том числе в Атланте, Сиэтле, Далласе, Луисвилле и других городах. Правоохранительные органы США задержали порядка 170 человек, передает ТАСС. По сведениям портала Axios, из них как минимум 20 протестующих были задержаны в Нью-Йорке у небоскреба Trump Tower, который принадлежит Трампу.

    Напомним, демонстрации, которые перерастают в беспорядки, начались в Лос-Анджелесе  6 июня. Представитель одного из отделов миграционной и таможенной полиции (ICE) Ясмин Питтс О’Киф заявила, что в течение пятницы федеральные агенты задержали 45 человек и провели четыре обыска в местах, где могли укрываться люди, незаконно находящиеся на территории США.

    Помимо мигрантов был задержан президент местного профсоюза работников сферы услуг Дэвид Уэрта. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались протесты. В тот же день у здания «столичного центра содержания под стражей в Лос-Анджелесе» собралась толпа. Протестующие бросали в сотрудников правоохранительных органов куски бетона. Митинг был разогнан, а в городе ввели режим тактической угрозы.

    По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Белому дому не потерять контроль над ситуацией.

    Комментарии (27)
    10 июня 2025, 03:47 • Новости дня
    Трамп отметил помощь СССР в «победе США» во Второй мировой войне

    Трамп рассказал, как США «победили» во Второй мировой войне с помощью СССР

    Трамп отметил помощь СССР в «победе США» во Второй мировой войне
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на брифинге рассказал, как президент Франции Макрон и другие люди говорили ему о праздновании победы во Второй мировой войне, тогда как США – «страна-победительница», хоть и «не без помощи России», совсем не отмечает эту дату.

    «И я сказал тогда: «Ого, разве это не удивительно, мы единственные, кто не праздновал! Мы, кто победил войнe, Россия действительно помогла, они потеряли 51 миллион человек! Тогда люди говорили: «О, он заступается за Россию». Нет, они потеряли 51 миллион человек, и вы знаете, нельзя забывать об этом», – сказал Трамп в ходе трансляции, которую вел YouTube-канал Forbes Breacking News.

    Глава Белого дома добавил, что Франция празднует победу, а США нет, поэтому решил, что надо это исправить.

    «И я думаю, это здорово, что он это делает, но мы – те, кто победил, мы не празднуем, поэтому я сказал себе, вы знаете, это не безумие, нам пора немного отпраздновать, знаете ли. У нас было много побед, мы выиграли две мировые войны», – сказал Трамп.

    Напомним, в мае Трамп заявил, что считает Америку ключевой силой в разгроме фашизма во Второй мировой войне. Тогда же он принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на торжественной церемонии в военной академии Уест Поинт американский президент Трамп заявил, что его мнение о вкладе США в победу над фашизмом сформировалось после общения с лидерами разных стран в преддверии Дня Победы во Второй мировой войне.

    Комментарии (30)
    12 июня 2025, 11:40 • Видео
    Пентагон урежет мечты Зеленского

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    Комментарии (0)
    10 июня 2025, 21:27 • Новости дня
    Глава Пентагона объявил о расширении практики использования нацгвардии внутри страны

    Министр обороны США объяснил отправку нацгвардии в Лос-Анджелес

    Глава Пентагона объявил о расширении практики использования нацгвардии внутри страны
    @ REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил о важности расширения роли Национальной гвардии для внутренней безопасности на фоне массовых протестов в Лос-Анджелесе.

    Хегсет выступил с ответом на критику демократов по поводу отправки Национальной гвардии и морских пехотинцев в Лос-Анджелес, сообщает «Интерфакс». Глава Пентагона заявил в Конгрессе, что иммиграционная и таможенная служба «имеет право безопасно проводить операции в любом штате и юрисдикции», особенно после того, как при предыдущей администрации границу пересекли 21 млн нелегальных мигрантов.

    Хегсет отметил, что при Дональде Трампе применение национальной гвардии для защиты порядка внутри страны будет расширяться: «Мы вступаем в новую фазу, когда национальная гвардия и резервисты станут важнейшим компонентом обеспечения безопасности на родине».

    Министр обороны также уточнил, что на развертывание военных подразделений для противодействия протестующим в Лос-Анджелесе выделено 134 млн долларов. Ранее Хегсет отказывался озвучивать сумму, но после настойчивых вопросов конгрессменов его ассистентка назвала эту цифру.

    По американскому законодательству, военные на действительной службе обычно не могут обеспечивать порядок внутри страны. Однако президент США Дональд Трамп в выходные разрешил задействовать вооруженные силы для усиления защиты федеральных объектов в Лос-Анджелесе.

    Действия Белого дома вызвали протест со стороны местных властей – губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил о подаче иска против легитимности решения Трампа. Сам Трамп в ответ публично назвал губернатора и мэра Лос-Анджелеса «некомпетентными» и заявил, что «город мог бы сгореть дотла» без вмешательства армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, главу профсоюза в Лос-Анджелесе арестовали во время иммиграционного рейда. Протестующие в Калифорнии разграбили магазины Adidas и Apple. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность использования закона 1807 года для привлечения армии к подавлению массовых протестов, охвативших Калифорнию.

    Комментарии (0)
    12 июня 2025, 11:04 • Новости дня
    G7 отменит публикацию коммюнике из-за споров с США по Украине и климату
    G7 отменит публикацию коммюнике из-за споров с США по Украине и климату
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государства-участники G7 намерены отказаться от совместного коммюнике по итогам канадского саммита, заявили знакомые с ситуацией источники Bloomberg.

    В G7 якобы решили отказаться от общего коммюнике из-за различий во взглядах между США и другими странами по украинскому вопросу, изменению климата и другим вопросам, передает «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg.

    Вероятнее всего, страны обнародуют отдельные совместные заявления лидеров по различным темам.

    Отмечается, что канадский премьер Марк Карни пытается снизить напряжение в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, а также улучшить переговорные позиции по торговле и безопасности.

    Ранее американские сенаторы заявляли о планах добиться введения новых антироссийских санкций до саммита G7, который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.

    Комментарии (2)
    12 июня 2025, 04:14 • Новости дня
    CBS заявил о готовности Израиля к проведению военной операции против Ирана
    CBS заявил о готовности Израиля к проведению военной операции против Ирана
    @ Lockheed Martin/Jinipix/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские чиновники получили информацию о том, что Израиль готов провести военную операцию против Ирана, сообщает CBS.

    По словам источников CBS, Вашингтон предупредили «о том, что Израиль в полной мере готов начать операцию», передает ТАСС.

    При этом США полагают, что в случае атаки Иран в ответ может «нанести удар по определенным американским объектам в соседнем Ираке». Это является одной из причин того, что Госдеп предписал части сотрудников американского посольства выехать из Ирака, сообщает CBS.

    Израильские чиновники отказались комментировать информацию о возможном начале операции, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны США разрешило членам семей американских военных покинуть объекты в зоне ответственности Центрального командования на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Сенатское слушание главы Центрального командования вооруженных сил США Майкла Куриллы перенесли из-за обострения ситуации в регионе.

    Иранская разведка заявила, что получила доступ к секретным материалам о ракетной программе Израиля. Бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис допустил совместную военную операцию США и Израиля против ядерной инфраструктуры Ирана при провале дипломатии. Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия выступили против военного удара по ядерным объектам Ирана. Иран пообещал сокрушить Израиль в случае атаки на свои ядерные объекты.

    Комментарии (4)
    10 июня 2025, 09:42 • Новости дня
    Губернатор Калифорнии обвинил Трампа в диктаторских амбициях
    Губернатор Калифорнии обвинил Трампа в диктаторских амбициях
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подверг критике президента США Дональда Трампа за решение направить военнослужащих Корпуса морской пехоты в Лос-Анджелес.

    Он заявил, что такое действие недопустимо и сравнил поведение главы государства с диктатурой, передает ТАСС.

    Ньюсом отметил, что морские пехотинцы не должны быть направлены на американскую территорию для действий против своих же сограждан, чтобы реализовать «безумные фантазии президента-диктатора». 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом назвал происходящие в Лос-Анджелесе массовые протесты мятежом. В центре города вспыхнули беспорядки с поджогами и столкновениями после ввода Национальной гвардии. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс призвала жителей выражать свою позицию мирно, заявив о важности недопущения насилия на фоне продолжающихся беспорядков. По ее словам, напряженность в городе усиливают действия администрации США.

    Комментарии (4)
    11 июня 2025, 11:59 • Новости дня
    Маск выразил сожаление по поводу постов про Трампа

    Маск выразил сожаление по поводу своих постов про Трампа

    Маск выразил сожаление по поводу постов про Трампа
    @ Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский предприниматель Илон Маск выразил сожаление по поводу ряда своих сообщений о президенте США Дональде Трампе.

    Маск отметил, что некоторые из его публикаций, сделанных на прошлой неделе, были слишком резкими, передает ТАСС.

    По его словам, он считает свои сообщения о Дональде Трампе чрезмерными и жалеет, что допустил их появление в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подтвердил, что его дружба с Илоном Маском закончена.

    Ранее после телефонных переговоров между представителями президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска стороны прекратили резкие заявления в социальных сетях.

    Комментарии (34)
    10 июня 2025, 14:31 • Новости дня
    Иран получил доступ к ракетной программе Израиля

    Разведка Ирана получила доступ к документам ракетной программы Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранская разведка получила доступ к документам о ракетной программе Израиля и планирует поделиться данными.

    Министерство разведки Ирана заявило о получении доступа к израильской ракетной программе, причем Тегеран планирует поделиться некоторыми данными с антиизраильскими группировками, передает РИА «Новости».

    Иранский министр информации (разведки) Исмаил Хатиб назвал полученные документы «целой сокровищницей разведывательной информации».

    Документы содержат информацию о военной и ракетной программе Израиля, а также техническую документацию, имеющую отношение к проектам двойного назначения. Часть документов будет использована вооруженными силами Ирана, а другая – предоставлена дружественным странам и антиизраильским группировкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багхаи сообщил о новом раунде непрямых переговоров между Ираном и США, который пройдет в столице Омана 15 июня.

    Джеймс Ставридис допустил возможность совместной военной операции США и Израиля против иранской ядерной инфраструктуры, если не удастся договориться дипломатическим путем.

    Комментарии (0)
    12 июня 2025, 02:37 • Новости дня
    Трамп и Дарчиев не стали обсуждать возможную встречу президентов России и США
    Трамп и Дарчиев не стали обсуждать возможную встречу президентов России и США
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил, что не обсуждал с главой американского государства Дональдом Трампом тему его возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    «Нет, она не могла затрагиваться. Это протокольное мероприятие», – приводит слова Дарчиева РИА «Новости».

    Он пояснил, что «подготовительная работа» для организации встречи лидеров двух стран «идет, но конкретной договоренности нет».

    Посол также подтвердил решение о переносе консультаций России и США в Москву и Вашингтон: «Такие договоренности были. Речь идет о нормализации деятельности дипломатических миссий». Он подчеркнул, что эти консультации не относятся «к переговорному треку по Украине».

    «Да, такое решение было, теперь его предстоит реализовать. Конкретных сроков я назвать не могу», – сказал Дарчиев.

    Дарчиев также рассказал, что Россия и США обсуждают восстановление численности сотрудников посольств и возврат дипсобственности. США пока не ответили на предложенную Москвой «дорожную карту» по возврату дипломатической собственности, но обещают ответить в ближайшее время.

    «Мы, наконец, перешли от монологов, которые были при предшествующей администрации, и отсутствия вообще разговора к достаточно прагматичному разговору», – приводит его слова ТАСС.

    Дарчиев признал, что «разговоры непростые», однако, по его словам, «дорогу осилит идущий».

    Напомним, Дарчиев сообщил, что вручил верительные грамоты Трампу, церемония прошла в Белом доме. Дипломаты России и США готовятся к переговорам в Москве, которые станут следующим этапом консультаций по устранению разногласий в отношениях между странами. Решение о переносе переговоров из Стамбула в национальные столицы было принято по итогам встречи, прошедшей 10 апреля.

    Комментарии (0)
    10 июня 2025, 20:52 • Новости дня
    Трамп назвал условия отзыва нацгвардии из Калифорнии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп обозначил условие для отзыва национальной гвардии из штата Калифорния после беспорядков в Лос-Анджелесе.

    Нацгвардия была введена в Калифорнию для обеспечения порядка во время протестов, сообщает РИА «Новости». Дональд Трамп заявил, что военные покинут штат только тогда, когда ситуация станет безопасной.

    В ходе общения с журналистами президент США отметил: «Пока не перестанет быть опасно... Когда перестанет быть опасно, они уйдут». Таким образом, срок пребывания национальной гвардии напрямую зависит от обстановки в регионе.

    В данный момент силы национальной гвардии продолжают оставаться в Калифорнии и участвуют в обеспечении спокойствия в Лос-Анджелесе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность использования закона 1807 года для привлечения армии с целью подавления массовых протестов в Калифорнии.

    Протестующие в Калифорнии разграбили магазины брендов Adidas и Apple. В Лос-Анджелесе протестами руководят демократы, которые ранее завозили мигрантов и сейчас мобилизовали их против Дональда Трампа. На фоне протестов в Лос-Анджелес направили 700 морских пехотинцев.

    Комментарии (0)
    11 июня 2025, 22:34 • Новости дня
    NYT: Маск позвонил Трампу после ссоры и выразил сожаление

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне разногласий по поводу законопроекта о расходах США Илон Маск позвонил в понедельник президенту США Дональду Трампу, а позже публично извинился за свои высказывания, сообщила газета New York Times.

    Издание пишет, что Илон Маск провел телефонный разговор с Дональдом Трампом в понедельник вечером на фоне их недавнего конфликта, передает РИА «Новости».

    После разговора предприниматель публично выразил сожаление из-за своих высказываний в адрес бывшего президента США.

    Издание уточняет, что звонок Маска к Трампу произошел после его обсуждений с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и главой аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ранее советники Трампа планировали подобный разговор с Маском на пятницу, однако, по данным СМИ, этот звонок тогда так и не состоялся.

    Маск и Трамп оказались в центре публичной перепалки после того, как предприниматель раскритиковал предложенный президентом США законопроект о сокращении федеральных расходов, назвав его «отвратительной мерзостью» и призвав «убить» документ. Трамп в ответ выразил разочарование Маском, напомнив, что сделал для него многое. После этого Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не держит обиды на предпринимателя Илона Маска и готов рассмотреть возможность его прощения.

    Илон Маск выразил сожаление по поводу некоторых своих сообщений о Дональде Трампе. Сам Трамп подтвердил, что их дружба с Маском завершена.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс выразил сожаление из-за разногласий между Трампом и Маском и надеется на восстановление их отношений.

    Комментарии (5)
    11 июня 2025, 14:42 • Новости дня
    Трамп признался, что в детстве играл на флейте
    Трамп признался, что в детстве играл на флейте
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США поделился воспоминаниями о том, как занимался музыкой в детстве и недолгое время учился игре на флейте.

    Дональд Трамп рассказал о детских музыкальных увлечениях в подкасте New York Post, передает ТАСС. По его словам, родители водили его на тесты по оценке способностей, где специалисты заявили отцу Трампа о выдающихся музыкальных данных сына и возможности стать профессиональным музыкантом.

    Трамп вспомнил, что в процессе тестирования ему играли отдельные ноты и спустя время просили их вспомнить, с чем он успешно справлялся.

    «Я играл на протяжении очень короткого времени на флейте. Можете в это поверить? Я брал уроки игры на флейте. Вы первый человек, который спросил меня об этом. Я мог бы стать флейтистом. Но я не очень любил это», – заявил президент США.

    Он добавил, что сомневается в способности сыграть что-либо на флейте в настоящее время, но регулярно слушает музыку и считает музыкантов людьми с редким талантом. Трамп отметил особую любовь к кантри и подчеркнул, что Элтон Джон, по его мнению, «абсолютно потрясающий».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что не держит обиды на Илона Маска и готов рассмотреть возможность его прощения.

    Комментарии (3)
    11 июня 2025, 15:30 • Новости дня
    Полиция Нью-Йорка задержала 80 протестующих после массовых беспорядков

    В Нью-Йорке задержали более 80 участников протестов против миграционной политики США

    Полиция Нью-Йорка задержала 80 протестующих после массовых беспорядков
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В центре Нью-Йорка после стычек с полицией во время массового протеста против миграционной политики Трампа задержаны более 80 человек.

    Тысячи демонстрантов собрались возле здания мэрии, выступая против действий Службы иммиграционного и таможенного контроля. Протесты переросли в стычки с полицией, передает ТАСС.

    «Многим из них предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка», – пишет газета New York Post. Протестующие, многие в масках, выкрикивали оскорбления в адрес полицейских, бросали в них бутылки с водой и другие предметы, разрушали заграждения. Полицейские применили перцовые баллончики.

    Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс осудил беспорядки. Он отметил, что власти города не потерпят подобного. Адамс предупредил горожан, чтобы они не следовали примеру жителей Калифорнии, которые выходят на улицы и вступают в столкновения с полицией.

    Акции в Нью-Йорке проводятся в поддержку митингующих в Лос-Анджелесе. Там 6 июня начались массовые задержания нелегальных мигрантов, к вечеру 7 июня задержаны не менее 44 человек. В ответ начались демонстрации и беспорядки.

    Эксперт утверждает, что протесты в Нью-Йорке станут реальной проблемой для Трампа.

    Комментарии (2)
    11 июня 2025, 22:41 • Новости дня
    Пентагон разрешил выезд семей военных США с Ближнего Востока

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство обороны США дало разрешение членам семей американских военных покинуть объекты в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM) на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, сообщили в Пентагоне.

    В министерстве подчеркнули, что безопасность американских военнослужащих и их семей остается приоритетом, а CENTCOM следит за «развитием напряженности в регионе», передает РИА «Новости».

    По словам официальных лиц, команда CENTCOM действует в тесной координации с госдепартаментом, союзниками и партнерами, чтобы поддерживать готовность к выполнению различных миссий.

    Кроме того, Associated Press сообщает, что Госдеп готовится отдать распоряжение об эвакуации неключевого персонала из посольства в Багдаде из-за риска дестабилизации обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Ирана Азиз Насирзаде пригрозил ударами по военным базам США в регионе в случае вооруженного конфликта. Обострение ситуации связывают с пробуксовкой переговоров США и Ирана по ядерной программе.

    Комментарии (0)
    11 июня 2025, 14:25 • Новости дня
    Трамп заявил о прекрасных отношениях с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и раскрыл детали их последнего разговора.

    По словам американского президента, его телефонный разговор с российским лидером 4 июня касался вопроса прекращения боевых действий на Украине, передает ТАСС.

    Трамп отметил: «В основном мы говорили о войне и о том, как положить ей конец. У меня были прекрасные отношения с ним». Он также выразил мнение, что конфликт никогда бы не начался, если бы итоги президентских выборов 2020 года в США не были, по его мнению, сфальсифицированы.

    Президент США отметил, что диалог с Путиным прошел хорошо, однако пока не дал конкретных результатов. «У нас был хороший разговор, но пока из этого ничего не вышло», – сказал он. Трамп добавил, что Путин говорил и о своих ожиданиях от Вашингтона.

    Американский президент также охарактеризовал военные действия на Украине как особо жестокие и заметил, что подобных событий не было со времен Второй мировой войны. Он отметил сложности в поиске решения, поскольку успехи в переговорах нередко сводятся на нет очередными ударами.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал отношения Путина и Трампа как рабочие.

    Ранее Трамп заявил, что Владимир Путин прошел вместе с ним через трудные времена его первого президентского срока.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Сети появилось полное видео авиакатастрофы в Индии
    Российский военный рассказал о пытках в украинском плену
    Группу спецназа ВСУ разгромили в Сумской области
    Песков ответил на вопрос об ограничениях для Telegram в России
    Минобороны: Украина не готова к ежедневному обмену пленными
    США пересмотрят участие в альянсе с Британией
    Россия создаст первую ядерную электростанцию на Луне

    Новые санкции ЕС станут реальным вызовом лишь в одном случае

    Еврокомиссия рассказала о новых санкциях против России. Звучат они громко: впервые под санкции попадут «Северные потоки», потолок цены на нефть снизят сразу до 45 долларов за баррель, покупку дизельного топлива, сделанного из российского сырья, запретят. Однако реальным вызовом для России это станет только в одном случае. В каком? Подробности

    Перейти в раздел

    Мятежники в США почувствовали слабость Трампа

    Калифорния снова стала центром американских протестов. После массовых задержаний нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе начались столкновения демонстрантов с полицией. Дональд Трамп даже распорядился ввести в город войска – силы национальной гвардии. По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Как Белому дому не потерять контроль над ситуацией? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отнеслась к телам военных ВСУ гуманнее Зеленского

    Украинская сторона на протяжении трех дней не может принять тела погибших бойцов ВСУ. Все это время рефрижераторы с замороженными трупами стоят вблизи границы в Брянской области, а власти в Киеве не желают внятно объяснить свою позицию. По мнению экспертов, у офиса Зеленского есть несколько причин для такого поведения, но в итоге противнику все же придется забрать тела своих военных. Подробности

    Перейти в раздел

    Калифорния горит от желания стать частью Мексики

    Пылает Калифорния, горит Лос-Анджелес, начинает дымиться Техас. Бунтующие поднимают флаги Мексики, которой эти земли принадлежали в XIX веке. Развал Соединенных Штатов, о необходимости которого так долго говорили большевики, можно считать начавшимся? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    • Германия ждет нападения России на Эстонию

      Глава германской разведки Бруно Каль заявил, что рано или поздно Россия направит «зеленых человечков» в Эстонию под предлогом защиты русскоязычных, в реальности желая проверить боеспособность НАТО.

    • Новая гражданская война в США. Началось?

      Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации