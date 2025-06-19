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    Человек, который отказывается посвятить себя другим (начиная со своей семьи), обречен быть одиноким и несчастным. В таком случае смысл утрачивают не только отношения – но и жизнь вообще.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему конфликт Ирана и Израиля – экзистенциальный

    Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия смотрит на Центральную Азию без иллюзий

    В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.

    10 комментариев
    19 июня 2025, 14:24 • Новости дня

    Захарова предостерегла США от военного вмешательства в боевые действия против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва предупредила, что вмешательство США в противостояние с Ираном может привести к неконтролируемым последствиям на фоне эскалации между Ираном и Израилем.

    Москва предостерегает Вашингтон от вмешательства в боевые действия против Ирана, передает ТАСС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что такой шаг стал бы крайне опасным и чреватым непредсказуемыми негативными последствиями.

    Захарова также назвала попытки оправдать неспровоцированную агрессию Израиля против Ирана откровенным цинизмом. Она отметила, что ситуация на Ближнем Востоке вступила в опаснейшую стадию эскалации, причиной которой стала атака на суверенное государство – Иран, осуществленная Израилем в нарушение международного права.

    По словам Захаровой, западные страны, в том числе в рамках МАГАТЭ, играют деструктивную роль в ситуации между Израилем и Ираном. Она заявила: «Мы видим, какую деструктивную позицию, какую деструктивную роль играют западные страны, в частности, в МАГАТЭ. Это очередная для них площадка, которую они хотят превратить… в политизированную для того, чтобы опять использовать как инструмент своих геополитических целей».

    Захарова подчеркнула, что Россия не позволяет Западу влиять на руководство МАГАТЭ, стараясь вернуть дискуссию в рабочее русло. Она также отметила, что на организацию оказывается большое давление, чтобы она стала просто «голосом западных стран», однако российская сторона стремится не допустить этого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Поступают многочисленные сигналы о том, что Соединенные Штаты могут вмешаться в войну. СМИ сообщили, что американские высокопоставленные чиновники готовятся к возможному удару США по Ирану в выходные.

    18 июня 2025, 17:59 • Новости дня
    Трамп выдвинул «последний ультиматум» Ирану
    Трамп выдвинул «последний ультиматум» Ирану
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп озвучил ультимативное требование к Тегерану, подчеркнув, что главным условием является полная капитуляция со стороны иранских властей.

    Президент США сообщил, что озвучил Тегерану «последний ультиматум», передает РИА «Новости». В качестве основного условия решения конфликта он назвал безоговорочную капитуляцию иранской стороны. «Все просто – Тегеран должен сдаться», – заявил американский лидер.

    Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты не имеют планов по устранению иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, но ему необходимо капитулировать.

    Издание Washington Post писало, что Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    33 комментария

    Комментарии (28)
    19 июня 2025, 00:53 • Новости дня
    Путин подтвердил правоту слов Трампа об отказе ехать в Стамбул

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил что глава американского государства Дональд Трамп был прав, говоря, что российский лидер не едет в Стамбул на переговоры, так как туда не едет президент США.

    По словам представителя турецкого информагентства Anadolu, о саммите в Турции с участием Владимира Зеленского Трамп сказал, что если Путин поедет, то и он прибудет на встречу, передает РИА «Новости».

    «По поводу заявления президента Трампа я услышал по-другому. Господин Трамп сказал, что «Путин не едет, потому что я не еду. А что ему там делать, когда меня там нет?». И он прав. В этом смысле он абсолютно прав», – сказал Путин.

    Также Путин согласен со словами нынешнего президента США о том, что при Трампе конфликт на Украине мог бы не случиться.

    Путин сказал, что Россия с большим уважением относится к стремлению Трампа восстановить российско-американские отношения. Президент России считает, что встреча с Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовленной.

    «Он еще и бизнесмен, и в этом я вижу большой плюс - в том, что он все считает, считает он, поскольку он стал богатым человеком, видимо, считает он хорошо, значит, он считает, к чему приведут те или иные шаги в отношении России, сколько это будет стоит налогоплательщикам, сколько это будет стоить экономике США», – заявил Путин, отметив интерес американского бизнеса к России.

    Напомним, Путин заявил, что «готов встречаться со всеми», в том числе с главой киевского режима Владимиром Зеленским – на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку». Однако, по его словам, есть вопрос относительно того, «кто будет подписывать документы».

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    18 июня 2025, 20:50 • Видео
    Трамп хочет добить Иран

    Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    19 июня 2025, 00:40 • Новости дня
    Путин прокомментировал конфликт Израиля и Ирана

    Путин отметил консолидацию иранского общества на фоне атак Израиля

    Путин прокомментировал конфликт Израиля и Ирана
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сообщил, что лично находится «в контакте» и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и с американским лидером Дональдом Трампом в связи с конфликтом Израиля и Ирана.

    В ходе встречи с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума Путин подчеркнул, что в вопросе урегулирования конфликта между Ираном и Израилем Россия никому не навязывает свое представление о мирном решении. «Мы просто говорим о том, как мы видим возможный выход из ситуации. Но решение, конечно же, за политическим руководством всех этих стран, прежде всего Ирана и Израиля», – сказал он.

    Президент России считает «правильным всем вместе» заняться разработкой путей завершения боевых действия и «найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом», передает РИА «Новости».

    По его словам, нужно «обеспечить как интересы Ирана», включая «мирную атомную деятельность», так и «интересы Израиля, с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства». «В целом, такое решение может быть найдено», – заявил он. Свои «варианты» Россия представила «и США, и Израилю, и Ирану».

    Путин сказал, что российская сторона могла бы работать с Ираном в сфере атомной энергетики, соответствующие обсуждения велись. Москва направила «сигналы иранским друзьям».

    Путин, признавая «сложность внутриполитических процессов» в Иране, подчеркнул, что иранское общество демонстрирует «консолидацию вокруг политического руководства».

    Также президент подчеркнул, что подземные заводы Ирана «существуют, ничего с ними не произошло».

    Путин отметил, что в договоре России и Ирана о стратегическом партнерстве «нет статей, связанных с оборонной сферой», передает ТАСС.

    Напомним, Путин сообщил, что Россия и Израиль достигли договоренностей о безопасности российских специалистов на площадке АЭС «Бушер» в Иране. Он также указал, что Иран не обращался к России за поддержкой в связи с обострением конфликта с Израилем.

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    19 июня 2025, 05:22 • Новости дня
    Стало известно о подготовке США к удару по Ирану в ближайшие дни

    Bloomberg заявило о подготовке США к удару по Ирану в ближайшие дни

    Стало известно о подготовке США к удару по Ирану в ближайшие дни
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские высокопоставленные чиновники готовятся к возможному удару США по Ирану в выходные, сообщило Bloomberg.

    Высшее руководство ряда федеральных агентств США также начало подготовку к возможной атаке на Иран, которая может произойти 21-22 июня. Однако, как пишет Bloomberg, эти планы могут измениться, передает ТАСС.

    Wall Street Journal заявила, что президент США Дональд Трамп во вторник одобрил план нападения на Иран, но не отдал окончательного приказа, «чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы», передает РИА «Новости».

    CNBC со ссылкой на источник сообщает, что Трамп рассмотрел различные сценарии и по-прежнему допускает все возможные варианты, не исключая военную операцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Поступают многочисленные сигналы о том, что Соединенные Штаты могут вмешаться в войну.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    Комментарии (8)
    18 июня 2025, 20:43 • Новости дня
    Песков объяснил превращение субботы у Трампа во «вчера»
    Песков объяснил превращение субботы у Трампа во «вчера»
    @ Yury Kochetkov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Последний телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом был в субботу, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он пояснил, почему Трамп заявил, что разговор состоялся «вчера».

    Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным отметил, что насыщенность политической жизни такова, что термин «вчера» может подразумевать несколько последних дней.

    Песков заявил: «Сейчас жизнь настолько насыщена политическими событиями, что, когда ты говоришь "вчера", подразумеваешь ретроспективу в последние три-четыре дня, как минимум». Фрагмент разговора опубликовал журналист в своем Telegram-канале.

    По словам пресс-секретаря, именно в этом контексте Трамп мог иметь в виду разговор с Путиным, который состоялся в субботу.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможность посредничества в урегулировании ситуации на Украине и диалоге с Ираном.

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    19 июня 2025, 12:42 • Новости дня
    Долгов назвал три главных сигнала Путина Западу

    Дипломат Долгов: Путин предупредил Запад о недопустимости ущемления интересов России

    Долгов назвал три главных сигнала Путина Западу
    @ Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Встреча президента России с представителями зарубежных информагентств – полезный и важный канал донесения позиции Москвы до международной общественности. Владимир Путин выступил с целым рядом сигналов: в частности, российская сторона открыта к экономическому сотрудничеству и не позволит никому ущемлять свою безопасность, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов.

    «В то время как некоторые западные политики нервозно и скомканно общаются с журналистами, а также избегают российских представителей СМИ, Владимир Путин демонстрирует иной подход. Президент России встречается с сотрудниками информагентств из стран Азии, СНГ и даже недружественных государств, и отвечает на их вопросы предметно и откровенно», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его мнению, подобные беседы полезны и важны, поскольку таким образом российская сторона доносит «свою позицию до международной общественности». В ходе нынешней встречи поднималось довольно много тем, но можно выделить несколько сигналов, которые Путин послал зарубежной аудитории, указал дипломат.

    Первый – об открытости России для экономического сотрудничества. «Москва выступает против торговых войн и ограничений. Посыл о сбалансированном развитии мировой экономики отражает интересы подавляющего большинства стран и народов», – пояснил Долгов.

    «Второй сигнал касается того, что российская сторона не поступится своими интересами и не позволит никому ущемлять безопасность страны, – продолжил собеседник. – Президент четко сказал об этом на примере ситуации вокруг Украины, еще раз подробно объяснив нашу принципиальную позицию».

    «Мы добьемся своих стратегических целей. Москва отдает предпочтение урегулированию кризиса путем дипломатии, но с оговоркой: если таким способом решить ситуацию не получится, то мы достигнем своего по-другому, в том числе военным путем», – акцентировал спикер. Он напомнил, что на Западе по-прежнему не оставляют надежд нанести стратегическое поражение России. Именно им было адресовано заявление Путина о преимуществе российской армии на всех направлениях. 

    Еще один важный сигнал связан с обострением конфликта на Ближнем Востоке, отметил дипломат. Президент России уверен, что возможно найти решение, несмотря на все сложности. Эта позиция резко контрастирует с ультиматумами Запада. «Москва выступает за мирное урегулирование между Израилем и Ираном, и старается этому способствовать. Мы не можем повлиять на стороны конфликта, а лишь предлагаем посреднические услуги. Это важно на фоне перегретости и эмоций вокруг эскалации», – указал Долгов.

    Примечателен в этой связи и отказ российского лидера даже обсуждать возможную реакцию Кремля на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи, на которое намекали Израиль и его союзники. «Для нас немыслимо даже рассуждать в такой логике», – подчеркнул дипломат.

    «Подводя итог беседы президента с представителями информагентств, стоит отметить: президент проводит последовательную линию по всем вопросам. Наша позиция не меняется. Другой вопрос, как западные журналисты ее подадут, какими комментариями сопроводят и какие выводы сделают. Но важно, что прямая речь российского лидера дойдет до широкой международной общественности», – заключил Долгов.

    Напомним, Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел встречу с руководителями международных информационных агентств. Президент, в частности, затронул тему урегулирования украинского кризиса. Он отметил, что Москва хочет завершить конфликт как можно быстрее, лучше – мирным путем.

    При этом глава государства подчеркнул, что ВС России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях, наступая по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, потери Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране. Путин указал, что Киеву необходимо поспешить достичь договоренностей с Москвой, пока ситуация для украинской стороны не стала еще хуже.

    Кроме того, российский лидер прокомментировал перевооружение НАТО. Он отметил, что не считает это угрозой для Российской Федерации, потому что «мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности, и мы постоянно совершенствуем наши Вооруженные Силы и наши оборонительные возможности».

    «На протяжении веков на Западе время от времени, на протяжении длительного времени, все время возникал вопрос об угрозе со стороны России. Так удобно западным элитам было выстраивать свою внутреннюю политику, потому что на базе мнимой угрозы с Востока все время можно было выколачивать деньги из налогоплательщиков и все время объяснять собственные ошибки в области экономики угрозой с Востока», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    Президент также высказался о ситуации на Ближнем Востоке. По его мнению, правильным было бы найти способы договориться и обеспечить интересы как Ирана, так и Израиля. Он считает, что возможно обеспечить мирную атомную деятельность Ирана, с одной стороны, и безопасность Израиля с другой. «Это тонкий вопрос, и, конечно, нужно здесь быть очень аккуратным. Но, на мой взгляд, в целом такое решение может быть найдено», – указал российский лидер.

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    18 июня 2025, 19:15 • Новости дня
    Глава РФПИ назвал предполагаемые сроки возвращения прямых перелетов в США

    Глава РФПИ Дмитриев: Россия и США могут возобновить прямое авиасообщение в 2025 году

    Глава РФПИ назвал предполагаемые сроки возвращения прямых перелетов в США
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона видит интерес американской к восстановлению прямых авиарейсов между странами, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Прямое авиасообщение – это очень важно. Мало того, самолеты могут летать, обходя Европу, которая остается со своей крайне враждебной позицией по отношению к России», – заявил Дмитриев на ПМЭФ, передает ТАСС.

    Он добавил, что Соединенным Штатам интересно возобновление прямых перелетов в Россию, и пояснил, что Москва надеется, что это произойдет в 2025 году.

    До этого Дмитриев пояснял, что переговоры по восстановлению прямого авиасообщения между Россией и США велись с представителями Американской торгово-промышленной палаты (AmCham).

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    18 июня 2025, 17:40 • Новости дня
    Торговая палата США попросила Вашингтон отменить запрет на инвестиции в Россию
    Торговая палата США попросила Вашингтон отменить запрет на инвестиции в Россию
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи рассказал о проведении переговоров по поводу возможного снятия инвестиционных запретов для России со стороны властей США.

    Эйджи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил РБК об усилиях организации по снятию запрета на инвестиции американских компаний в Россию, передает ТАСС.

    По его словам, AmCham ведет соответствующие обсуждения с американской администрацией, чтобы добиться отмены существующих ограничений.

    В 2022 году США ввели запрет на новые инвестиции в российскую экономику.

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    19 июня 2025, 11:15 • Новости дня
    Макрон решил запустить «европейскую инициативу» по ирано-израильскому кризису

    Макрон поручил создать европейское предложение по решению кризиса Израиля и Ирана

    Макрон решил запустить «европейскую инициативу» по ирано-израильскому кризису
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Париж объявил о планах выдвинуть совместную с европейскими партнерами инициативу по урегулированию кризиса между Израилем и Ираном в ближайшие дни, сообщает Politico.

    Франция планирует выступить с предложением урегулировать конфликт между Израилем и Ираном совместно с европейскими партнерами, пишет Politico.

    После заседания Совета обороны в среду президент Франции Эммануэль Макрон поручил министру иностранных дел Жану-Ноэлю Барро «в ближайшие дни инициировать совместные усилия с европейскими партнерами для выработки жесткого переговорного решения», говорится в заявлении Елисейского дворца.

    Пока неизвестно, каким будет содержание этой инициативы и с какими странами Франция ведет работу. Франция входит в состав группы Е3, включающую Британию и Германию, которые уже много лет ведут переговоры с Ираном по ядерной программе. Европейский чиновник сообщил изданию, что верховный дипломат ЕС Кая Каллас присоединится к коллегам из E3 и иранскому министру иностранных дел в Женеве в пятницу – встреча состоится после их телефонных переговоров на этой неделе.

    Во время саммита G7 в Канаде ранее на этой неделе Макрон заявил, что «предложение было сделано» президенту США Дональду Трампу относительно перспективы перемирия между Израилем и Ираном. Однако Трамп быстро отверг комментарий Макрона, заявив, что французский президент «всегда ошибается».

    В среду Макрон также призвал прекратить удары по гражданским и неядерным объектам. По данным французской администрации, президент выразил обеспокоенность эскалацией, отметив, что израильские удары все чаще затрагивают цели, не связанные с иранскими ядерными и баллистическими программами. Несмотря на призывы к сдержанности, дипломатические усилия европейских стран пока не нашли отклика в Вашингтоне и Иерусалиме.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил поддержку Израиля в его праве обеспечивать безопасность после недавних ударов по Ирану.

    Макрон пообещал поддержать Тель-Авив в случае ответа Ирана на действия Израиля.

    Президент США Дональд Трамп осудил Макрона за заявление о возвращении американского президента в Вашингтон для достижения прекращения огня на Ближнем Востоке.

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    18 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    Трамп заявил, что обсудил с Путиным посредничество по Ирану и Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможность посредничества в урегулировании ситуации на Украине и диалоге с Ираном.

    По словам Трампа, разговор произошел накануне, передает ТАСС. В ходе беседы российский лидер предложил США свою помощь как посредника для налаживания диалога с Тегераном. Трамп подтвердил журналистам, что Путин действительно выступил с подобной инициативой.

    «Я с ним вчера беседовал. Он действительно предложил посредническую помощь с Ираном», – заявил Трамп в Белом доме. Американский президент также подчеркнул, что призвал Путина уделить первоочередное внимание посредничеству в отношениях между Россией и Украиной.

    Трамп добавил, что предложил сначала рассмотреть возможность посредничества по вопросам России и Украины, а затем уже возвращаться к ситуации вокруг Ирана, если это потребуется.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность участия президента России Владимира Путина в качестве посредника для урегулирования конфликта между Израилем и Ираном.

    Кремль ранее сообщил о готовности России выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложил свои услуги для урегулирования конфликта.

    Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.


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    18 июня 2025, 21:11 • Новости дня
    Самолет Судного дня прибыл на авиабазу около Вашингтона

    E-4B Nightwatch ВВС США совершил перелет на фоне эскалации конфликта с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-воздушные силы США перебросили стратегический самолет E-4B на авиабазу Эндрюс, усилив командные меры из-за напряженности вокруг Ирана и Израиля.

    Самолет E-4B Nightwatch, также известный как «самолет Судного дня», был переброшен из штата Луизиана на авиабазу Эндрюс близ Вашингтона, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию The Daily Mail. Перелет состоялся на фоне обострения ситуации в связи с ирано-израильским конфликтом.

    Самолет вылетел из Боссьер Сити в 17:56 по местному времени и приземлился на базе Эндрюс в 10:01 по местному времени. Машина предназначена для управления Вооруженными силами США в случае ядерной угрозы и обладает средствами защиты от воздействия ядерного взрыва.

    E-4B способен находиться в воздухе до недели при условии заправки в полете. Самолет использовался президентом Джорджем Бушем в сентябре 2001 года во время террористических атак.

    ВВС США эксплуатируют четыре подобных борта, построенных в 1970-х годах, которые планируется заменить в 2030-х годах.

    Власти США не исключают возможность военных ударов по Ирану. По данным Axios, администрация президента рассматривает участие в израильской операции против Ирана, а The New York Times отмечает, что в ответ Тегеран может атаковать американские военные объекты на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-воздушные силы США заключили контракт на 13 млрд долларов на разработку нового самолета для замены устаревающего E-4 Nightwatch, известного как «самолет Судного дня».

    Американский «самолет Судного дня» Boeing 747-E4B совершил посадку в Вильнюсе перед началом саммита Североатлантического альянса. США перебросили «самолет Судного дня» в Исландию, что привело к нагнетанию обстановки в Европе, по мнению военного эксперта Александра Бартоша.

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    18 июня 2025, 18:59 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном

    Трамп заявил о сохранении возможности переговоров между США и Ираном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Ирана поддерживают контакт с Вашингтоном и выразили готовность приехать на переговоры.

    О том, что время для переговоров между США и Ираном еще не ушло, сообщил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, глава американской администрации подчеркнул: «Ничего не слишком поздно». По его словам, иранская сторона поддерживает контакты с Вашингтоном.

    Трамп заявил, что иранцы «даже предложили прибыть [на переговоры] в Белый дом». Американский президент не уточнил, обсуждается ли возможность нанесения военных ударов по Ирану, отказавшись отвечать на соответствующий вопрос журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп обсуждал вероятность участия США в войне против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

    Трамп также рассматривал возможность присоединения США к израильской военной операции против Ирана.

    Американский президент заявил, что США не планируют устранение аятоллы Али Хаменеи, однако считает необходимой его капитуляцию.

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    18 июня 2025, 18:12 • Новости дня
    Израильский министр обороны сообщил об уничтожении иранского штаба

    Израильские ВВС уничтожили штаб внутренней безопасности Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Истребители ВВС Израиля нанесли удар по ключевому штабу внутренней безопасности Ирана, действия против режима аятолл продолжаются.

    Израильские ВВС уничтожили штаб внутренней безопасности иранского режима, передает ТАСС.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил: «ВВС уничтожили штаб внутренней безопасности иранского режима, его центральный репрессивный рычаг».

    Он подчеркнул, что действия против иранских властей не завершены. Кац также отметил, что Израиль продолжит разрушать символы власти и наносить удары по аятоллам везде, где это возможно. По его словам, атаки на объекты режима будут продолжаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна готовит новые удары против Израиля. Ситуация между Ираном и Израилем остается критической, а Россия поддерживает контакты с разведслужбами обеих стран. Израильские ВВС утром в среду атаковали более 40 военных объектов на западе Ирана, среди которых были склады, связанные с ракетным вооружением.

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    18 июня 2025, 22:47 • Новости дня
    Израиль начал третью волну авиаударов по Ирану за день

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские ВВС проводят третью за день волну ударов по Ирану, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин.

    Силы противовоздушной обороны Ирана отражают удары Израиля по Тегерану, передает ТАСС со ссылкой на Mehr.

    «Третья волна ударов началась некоторое время назад и сосредоточена на западной части Ирана», – сообщил Дефрин.

    Он заявил, что операция сосредоточена на западной части Ирана, где самолеты атакуют пусковые установки и склады с ракетами класса «земля – земля». По словам Дефрина, целью авиаударов являются иранские военнослужащие, которые пытаются повторно получить доступ к ранее пораженным объектам и извлечь боеприпасы.

    «Наше послание им ясное: «Если вы попытаетесь восстановить свой террористический потенциал в регионе, по вам будет нанесен удар», – сказал Дефрин.

    Он подчеркнул, что удары по ракетной инфраструктуре Ирана позволят Израилю сохранять оперативную свободу до полного достижения целей войны. Он отметил, что операция продлится столько, сколько потребуется для ликвидации экзистенциальной угрозы, как определено политическим руководством Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль на прошлой неделе начал наносить ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Поступают многочисленные сигналы о том, что Соединенные Штаты могут вмешаться в войну. Израиль может попытаться не только полностью лишить Иран шансов создать ядерное оружие, но и изменить правящий режим в Тегеране.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    19 июня 2025, 00:23 • Новости дня
    Москва договорилась с Израилем о безопасности россиян на АЭС «Бушер» в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Израиль достигли договоренностей о безопасности российских специалистов на площадке АЭС «Бушер» в Иране, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы заключили контракт на строительство ещё двух блоков. Работы идут, наши специалисты находятся на площадке, это свыше 200 человек. Мы договорились с руководством Израиля, что будет обеспечена их безопасность», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Позднее Путин уточнил, что «общая численность» специалистов вместе «командированными» может достигать и 600 человек. «И мы не уходим», – сказал он.

    Путин отметил «добрые отношения» с Ираном и «достаточно высокий уровень доверия». Он заявил, что Иран не обращался к России за поддержкой в связи с обострением конфликта с Израилем, передает ТАСС.

    Ранее Россия предлагала Ирану проекты в области противовоздушной обороны, но Тегеран не проявил особого интереса, сказал он.

    Напомним, Путин сообщил, что лично находится «в контакте» и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и с американским лидером Дональдом Трампом в связи с конфликтом Израиля и Ирана.

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