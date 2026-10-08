Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Саудовская авиация нанесла удар по аэропорту на западе Йемена
Al Masirah: Авиация саудовской коалиции атаковала аэропорт на западе Йемена
Авиация коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесла удар по аэропорту в подконтрольной мятежникам-хуситам провинции Ходейда на побережье Красного моря.
Атака последовала после заявлений хуситов об ударе по аэропорту Эр-Рияда, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Masirah.
Саудовская авиация также нанесла семь авиаударов по городу Ярим в провинции Ибб на юго-западе Йемена и два удара по объектам телекоммуникационной сети в районе Бени-Маттар на севере страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские мятежники-хуситы сбили саудовский беспилотник.
При атаке хуситов на аэропорты в Саудовской Аравии пострадали три человека.
Власти Саудовской Аравии назвали ложью заявления хуситов об ударе по Эр-Рияду.