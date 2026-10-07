Западом были приложены титанические усилия, чтобы подорвать отношения между российским обществом и государством, между народом и Путиным – к агрессивной информационной кампании и «адским» санкциям добавились массированные атаки беспилотников. Почему на выходе оказался пшик?0 комментариев
Хуситы сбили саудовский беспилотник в Йемене
Хуситы уничтожили разведывательно-ударный беспилотник Саудовской Аравии
Мятежники-хуситы сбили в небе над йеменской провинцией Эль-Джауф беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Саудовской Аравии.
Об этом заявил военный представитель повстанческого движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.
«Наши вооруженные силы сбили разведывательно-ударный беспилотник типа CH-4, принадлежащий саудовскому неприятелю, во время выполнения им враждебных задач в воздушном пространстве провинции Эль-Джауф», – написал он в своем телеграм-канале, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник при атаке хуситов на аэропорты в Саудовской Аравии пострадали три человека.
В воскресенье хуситы заявили об ударах по объектам Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.
В тот же день Саудовская Аравия назвала ложью эти утверждения.