FT: США подготовились к возвращению венесуэльской нефти на рынок
Американские нефтеперерабатывающие заводы могут быстро увеличить импорт тяжелой нефти из Венесуэлы после смягчения санкций, что вызвало рост акций крупнейших компаний, пишет Financial Times (FT).
Акции ведущих нефтеперерабатывающих компаний США, таких как Valero Energy, Phillips 66 и Marathon Petroleum, выросли после новостей о возможном снятии ограничений на импорт венесуэльской нефти, сообщает Financial Times. Valero, крупнейший импортер венесуэльской нефти в США, подорожал на 9%, Phillips 66 – на 7%, а Marathon Petroleum – на 6% на фоне ожиданий возобновления поставок.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские НПЗ на побережье Мексиканского залива обладают лучшими возможностями для переработки тяжелой венесуэльской нефти. Он отметил: «Я думаю, что будет огромный спрос и интерес со стороны частного сектора, если ему дать такую возможность».
По словам аналитика Wood Mackenzie Дилана Уайта, в ближайшей перспективе именно НПЗ США на побережье Мексиканского залива могут стать главными выгодоприобретателями от изменения санкционной политики. Эксперты отмечают, что инвестиции в восстановление нефтедобычи в Венесуэле займут время, однако изменение санкций может быстро открыть доступ к новым объемам сырья для американских предприятий.
До последних ограничений Chevron оставалась единственной американской компанией, допущенной к работе в Венесуэле, а общий импорт венесуэльской нефти сократился с 1,4 млн баррелей в сутки в 1997 году до 100–200 тыс. баррелей сегодня. Значительная часть экспортной нефти Венесуэлы ранее направлялась в Китай, однако после недавнего военно-морского эмбарго США эти поставки могут быть оперативно перенаправлены в Соединенные Штаты при смягчении санкций.
По оценке S&P Global Energy, за период с 1990 по 2010 год американские НПЗ вложили около 100 млрд долларов в развитие мощностей по переработке тяжелой нефти. Руководитель направления переработки и маркетинга S&P Дебнил Чоудхури отметил, что благодаря возвращению венесуэльской нефти заводы смогут эффективнее использовать свои мощности, получать более высокие доходы и работать с сырьем, для которого изначально были построены.
