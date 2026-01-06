FT: США подготовились к возвращению венесуэльской нефти на рынок

Tекст: Дмитрий Зубарев

Акции ведущих нефтеперерабатывающих компаний США, таких как Valero Energy, Phillips 66 и Marathon Petroleum, выросли после новостей о возможном снятии ограничений на импорт венесуэльской нефти, сообщает Financial Times. Valero, крупнейший импортер венесуэльской нефти в США, подорожал на 9%, Phillips 66 – на 7%, а Marathon Petroleum – на 6% на фоне ожиданий возобновления поставок.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские НПЗ на побережье Мексиканского залива обладают лучшими возможностями для переработки тяжелой венесуэльской нефти. Он отметил: «Я думаю, что будет огромный спрос и интерес со стороны частного сектора, если ему дать такую возможность».

По словам аналитика Wood Mackenzie Дилана Уайта, в ближайшей перспективе именно НПЗ США на побережье Мексиканского залива могут стать главными выгодоприобретателями от изменения санкционной политики. Эксперты отмечают, что инвестиции в восстановление нефтедобычи в Венесуэле займут время, однако изменение санкций может быстро открыть доступ к новым объемам сырья для американских предприятий.

До последних ограничений Chevron оставалась единственной американской компанией, допущенной к работе в Венесуэле, а общий импорт венесуэльской нефти сократился с 1,4 млн баррелей в сутки в 1997 году до 100–200 тыс. баррелей сегодня. Значительная часть экспортной нефти Венесуэлы ранее направлялась в Китай, однако после недавнего военно-морского эмбарго США эти поставки могут быть оперативно перенаправлены в Соединенные Штаты при смягчении санкций.

По оценке S&P Global Energy, за период с 1990 по 2010 год американские НПЗ вложили около 100 млрд долларов в развитие мощностей по переработке тяжелой нефти. Руководитель направления переработки и маркетинга S&P Дебнил Чоудхури отметил, что благодаря возвращению венесуэльской нефти заводы смогут эффективнее использовать свои мощности, получать более высокие доходы и работать с сырьем, для которого изначально были построены.

