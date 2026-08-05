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Иран и Оман согласовали новый маршрут через Ормузский пролив
Иран и Оман определили географические параметры альтернативного морского пути, однако сроки его полноценного открытия будут зависеть от дальнейших политических шагов Соединенных Штатов.
Представитель иранского дипломатического ведомства Эсмаил Багаи подтвердил достижение договоренностей по координатам прохода судов, передает ТАСС. В ближайшее время ожидается публикация официального совместного заявления двух государств.
«Географические параметры маршрута, рассматриваемого сторонами, согласованы, и, если некоторые третьи стороны не будут чинить препятствий в этом вопросе, совместное заявление двух стран, содержащее основные согласованные положения и ключевые моменты, также находится на стадии окончательного рассмотрения и подготовки», – приводятся слова дипломата.
При этом иранское государственное телевидение подчеркивает, что достигнутое соглашение не означает немедленного запуска движения по новому коридору. Окончательное решение об открытии Ормузского пролива напрямую связано с последующими действиями американской администрации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты, Иран и Оман подготовили временное соглашение о возобновлении работы Ормузского пролива. Тегеран и Маскат планируют разделить маршруты движения торговых судов.
При этом иранский МИД опроверг информацию о прямых переговорах с Вашингтоном.