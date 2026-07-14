Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Трое моряков пропали после нападения на танкер у Омана
Нефтяное судно из Объединенных Арабских Эмиратов подверглось нападению у берегов провинции Мусандам, в результате инцидента исчезли три члена экипажа.
Центр морской безопасности Омана сообщил об исчезновении трех моряков и эвакуации 18 человек после атаки на нефтяной танкер Al Bahyah, передает ТАСС. Судно принадлежит компании из Объединенных Арабских Эмиратов.
«Центр морской безопасности объявляет, что нефтяной танкер Al Bahyah, принадлежащий базирующейся в ОАЭ компании Al Bahyah Inc и шедший под флагом Либерии, подвергся атаке в 9,6 морских милях от побережья провинции Мусандам», – говорится в заявлении ведомства.
Эвакуацию большинства членов команды осуществили находившиеся поблизости суда. В ведомстве уточнили, что за развитием ситуации наблюдает корабль Королевских военно-морских сил Омана.
Ранее два танкера ближневосточного государства подверглись ракетной атаке со стороны Ирана в Ормузском проливе. За два дня до этого серьезные повреждения получил коммерческий контейнеровоз у побережья Омана.
В прошлом месяце двое моряков пропали без вести после пожара на торговом судне в Оманском заливе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, два танкера ОАЭ подверглись ракетной атаке со стороны Ирана в Ормузском проливе.
Неделей ранее американские чиновники обвинили Тегеран в обстрелах коммерческих судов. В прошлом месяце двое моряков пропали без вести после пожара на торговом судне в Оманском заливе.