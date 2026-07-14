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    14 июля 2026, 08:30 • Экономика

    Российский газ нашел новый путь в Азию

    Российский газ нашел новый путь в Азию
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Тегеран и Москва близки к подписанию окончательного соглашения по торговле газом, заявил министр нефти Ирана. В прошлом году обсуждался проект строительства газопровода из России в Иран для поставок 55 млрд кубометров газа в год. России любые новые рынки взамен европейскому будут как нельзя кстати. Есть ли будущее у этого газопровода?

    «Основные положения окончательной сделки о торговле газом между Ираном и Россией согласованы, сейчас планируется в кратчайшие сроки окончательно выработать (договоренности). Тегеран и Москва приблизились к завершению работ о соглашении по торговле газом», - сказал министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад, чьи слова опубликовало министерство нефти Ирана.

    По данным ведомства, иранский министр заявил об этом на полях прошедшей встречи с министром энергетики России Сергеем Цивилевым. Цивилев выразил надежду, что министр нефти Ирана в скором времени совершит визит в Москву, что позволит активизировать сотрудничество сторон. Москва и Тегеран, по его словам, договорились решить все существующие у иранских и российских компаний вопросы в кратчайшие сроки.

    О подробностях газового проекта не сообщалось. Однако ранее обсуждался проект строительства газопровода в Иран через Азербайджан, по которому со временем можно будет поставлять из России 55 миллиардов кубометров газа в год. Президент Владимир Путин допустил такой проект в январе 2025 года, добавив, что начинать нужно с небольших объемов, до 2 миллиардов кубометров.

    «Ирану так много - 55 млрд кубов - не нужно газа. Идея построить такой масштабный газопровод в Индию была озвучена в прошлом году, скорее всего, для того, чтобы продемонстрировать Китаю, что мы можем найти альтернативный рынок сбыта для тех десятков миллиардов кубов, которые мы предлагаем сейчас Китаю через «Силу Сибири-2». Ее мощность 50 млрд кубов. Это была попытка Москвы усилить свою переговорную позицию», - считает Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ.

    В реальности ему сложно представить, что Россия протянет газопровод в Иран на 55 млрд кубов, потому что самому Ирану столько не надо, а тянуть дальше в Индию нерентабельно - слишком далеко и дорого.

    «Ирану нужно несколько миллиардов кубов для того, чтобы балансировать газовую систему во время отопительного зимнего сезона. Когда наступают холода, на севере Ирана растет потребление газа и возникает дефицит, и Ирану приходится тащить газ с собственных месторождений на юге страны - с Южного Парса на север. У Ирана почти нет подземных хранилищ, поэтому он балансирует поставки газа за счет увеличения и снижения добычи. Чтобы зимой не приходилось наращивать добычу и тащить газ с юга на север, можно закупать дополнительные объемы газа в России и поставлять их на север Ирана», - рассказывает эксперт ФНЭБ.

    Эта история удобна всем участникам. «В Иране основные газодобывающие мощности расположены на юге страны, а значительная часть спроса (как со стороны промышленности, так и со стороны населения) - на севере. В такой ситуации импортировать российский газ может оказаться дешевле, чем строить длинный газопровод с юга», - согласен Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам»

    «Россия получает рынок сбыта, пусть хоть и на несколько миллиардов, Азербайджан - деньги за транзит газа в Иран.

    Баку может проводить своповые операции - часть своего газа отдавать в Иран, а российский газ брать на свой внутренний рынок либо для экспорта. Можно таким образом оптимизировать прокачку газа», - говорит Юшков.

    Наконец, строить в этом случае особо ничего не надо, так как фактически газопроводы уже есть на несколько миллиардов кубов, добавляет эксперт. Поэтому для запуска этого проекта важно просто договорится, технических проблем здесь нет.

    «Если говорить про поставки российского газа на десятки миллиардов кубов, то я просто не вижу рынки сбыта под них. Тем более, что у Ирана у самого есть газ, это вторая в мире страна после России по запасам газа. А если речь идет о поставках 55 млрд кубометров газа в Индию через Иран, то Тегеран, скорее всего, сам захочет качать в Индию свой газ. Зачем ему пропускать транзитом российский газ?», - рассуждает Игорь Юшков.

    Ко всему прочему, если тащить газ из России в Индию, то это получится большой по протяженности газопровод, который придется тянуть с Западной Сибири.

    «В таких объемах мы можем дать только Западно-Сибирский газ. Это очень большая протяженность трубы, себестоимость доставки будет выше, чем готовы будут заплатить в Индии. Поэтому я не очень верю в реализацию газопровода в масштабе 55 млрд кубометров для поставок в Иран. Ему нужны объемы до 5 млрд кубов, а для этого ничего строить не нужно»,

    - считает эксперт.

    Кауфман тоже считает завышенной оценкой потенциал экспорт в Иран в 55 млрд кубометров. «Иран является достаточно крупным потребителем газа (преимущественно собственного), то есть потенциальный рост спроса будет происходить не с низкой базы, а потребует реального развития экономики страны. Успехом можно будет считать, что если РФ сможет поставлять в Иран 15-20 млрд кубометров на горизонте 5-7 лет, но пока подробностей относительно этого сотрудничества крайне мало», - говорит эксперт.

    При этом, иранский рынок не сопоставим с европейским, который является премиальным. «На наш взгляд, цены реализации при экспорте в Иран будут не выше цен при экспорте в Китай, то есть заметно ниже текущей стоимости газа в ЕС, куда в 2021 году Газпром экспортировал около 140 млрд кубометров газа», - заключает Кауфман.

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    Тегеран и Москва близки к подписанию окончательного соглашения по торговле газом, заявил министр нефти Ирана. В прошлом году обсуждался проект строительства газопровода из России в Иран для поставок 55 млрд кубометров газа в год. России любые новые рынки взамен европейскому будут как нельзя кстати. Есть ли будущее у этого газопровода? Подробности

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