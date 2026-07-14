ВС России поразили танкер на переходе из порта Черноморск в Одессу

В Госдуме заявили о срыве попытки Украины повторить операцию «Паутина»

Депутат Колесник: Попытка Украины атаковать военные аэродромы – продолжение операции «Паутина»

Tекст: Олег Исайченко

«Киев сосредоточился на террористическом применении БПЛА. Вместе с тем, поскольку дальность полета беспилотных аппаратов ограничена, противник активно обращается к тактике контрабандистов», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. По его оценкам, в том, что украинские спецслужбы на беспилотниках и аэростатах забросили в Брянскую область контейнеры с FPV-дронами, которые позднее перевозили на легковых автомобилях с прицепами с двойным дном, нет ничего нового.

«Приемы со специальными перегородками в фурах и других машинах – известный метод контрабандистов. Видимо, у Украины в этом большой опыт», – добавил парламентарий. Собеседник высоко оценил работу сотрудников ФСБ, которые отследили передвижения исполнителей и пособников сорванных терактов на аэродромах в Амурской и Челябинской областях.

По его мнению, Киев преследовал несколько целей. «Первая – вызвать в российском обществе пессимистичные настроения, посеять панику. Вторая – лишить Россию возможности использовать свои аэродромы, парализовать работу стратегической авиации», – рассуждает Колесник. На этом фоне он упомянул недавние сообщения о том, что НАТО совместно с Минобороны Украины объявили премию в размере 250 тыс. евро за действенные идеи или работоспособные проекты по выводу из строя российских авиабаз.

Депутат полагает, что предотвращенные теракты – продолжение украинской операции «Паутина». Он напомнил, что в июне 2025 года беспилотники атаковали российские военные аэродромы в Мурманской и Иркутской областях. Тогда для перевозки и запуска дронов использовались фуры. «Противник не оставит попыток диверсионных атак. Поэтому нам надо быть, что называется, во всеоружии», – подчеркнул собеседник.

«Так, гражданам следует проявлять бдительность. Кроме того, все дорожные перевозки грузов должны подлежать тщательной проверке, а автолюбителям стоит относиться к ним с пониманием, потому что речь идет о безопасности наших людей и нашей страны. Также важно применить дополнительные меры по охране аэродромов и усилить контрразведывательную работу», – заключил Колесник.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении терактов на военных аэродромах Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях. Силовики провели оперативно-разыскные и контрразведывательные мероприятия. По их итогам они узнали о заброске украинскими спецслужбами в Брянскую область FPV-дронов с боевыми частями и мобильными наземными станциями управления.

Сообщается, что сначала дроны доставлялись в контейнерах на БПЛА самолетного типа и аэростатах. Затем агенты украинских спецслужб перевозили их в прицепах с двойным дном, груженными бытовой техникой. Вблизи аэродромов злоумышленники арендовали гаражи для сборки беспилотников и подготовки к удару.

«Каждое противоправное действие находилось под плотным оперативным контролем российских спецслужб и документировалось. В результате проведения оперативно-боевых мероприятий задержаны исполнители и пособники террористических актов», – говорится в сообщении ФСБ.

У задержанных изъяли 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, устойчивыми к РЭБ. БПЛА были снаряжены взрывчаткой весом более одного килограмма. Также были найдены две мобильные наземные станции управлениями беспилотниками по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи. Их оснастили устройствами самоуничтожения.

Напомним, в минувшую пятницу ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме Ростов-Центральный, который пыталось организовать Главное управление разведки Украины. Целью было разрушение инфраструктуры, уничтожение личного состава и подрыв авиапарка. Противник планировал использовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами ИИ и взрывчаткой.

Россиянин, которого украинские кураторы привлекли для помощи, сообщил обо всем правоохранителям. «От сотрудника ГУР были получены координаты местонахождения тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению теракта. После обнаружения БПЛА и их дезактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – заявили в ФСБ.

За день до этого ФСБ предотвратила серию терактов на объектах военной инфраструктуры и ведущем предприятии ВПК. По подозрению была задержана россиянка 2001 года рождения. Ее завербовали украинские спецслужбы в 2024 году через WhatsApp (принадлежит Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ее координатор имитировал романтические отношения и обещал продолжить их на Украине после выполнения заданий. В 2026 году по его поручению россиянка арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за домом и автомобилем военного с трансляцией на Украину.

Девушка также подготовила средства маскировки и продукты для конспиративного проживания исполнителя теракта. Сама она хотела уехать из России на Украину транзитом через Турцию и Молдавию. На нее завели уголовное дело по статье «Приготовление к теракту».

Кроме того, в Краснодаре был задержан россиянин 1978 года рождения за подготовку теракта против высокопоставленного военного Минобороны. В 2002 году подозреваемый был осужден за кражу и разбой. После освобождения он уехал в Днепропетровск. В 2026 году его завербовала СБУ под угрозой уголовного преследования супруги.

После вербовки мужчина прошел стрелковую и взрывную подготовку, а в Россию прибыл через Молдавию и Армению. В Москве он снял квартиру и установил видеокамеры, чтобы наблюдать за объектом покушения, а также купил накладные усы, бороду и очки. Мужчина хотел узнать график военного и взорвать его дроном с самодельной бомбой на входе в подъезд. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России.