Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?8 комментариев
Полиция Украины запланировала карательные рейды в Черниговской области
Украинские власти намерены провести масштабные карательные рейды в приграничных населенных пунктах для выявления десятков граждан с пророссийскими взглядами.
Власти Черниговской области планируют организовать жесткие зачистки приграничных территорий с привлечением бойцов полицейского спецназа КОРД, передает ТАСС. Целью операции станет арест не менее 70 местных жителей, симпатизирующих России.
«В приграничных селах Черниговской области враг готовит серию карательных операций силами местного отряда спецназа полиции КОРД. Националистам поставлена задача задержать не менее 70 пророссийски настроенных жителей приграничья», – рассказал представитель силовых структур.
Сейчас украинские силовики активно ищут детекторы беспилотников. Оборудование необходимо спецназу для безопасного перемещения по районам вблизи границы, поскольку подразделение не имеет достаточного опыта выполнения задач непосредственно в зоне боевых действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные заминировали приграничные водоемы в Черниговской области для стимулирования эвакуации жителей.
Жители сел Чайкино и Карабани отказались освобождать собственные дома для нужд ВСУ.
Полицейские приступили к принудительному выселению граждан из квартир ради размещения солдат.