Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.3 комментария
Месси объяснил слезы после волевой победы сборной Аргентины
Капитан аргентинской сборной Лионель Месси пояснил, что заплакал от радости и облегчения после тяжелого матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором команда Аргентины отыгрались со счета 0:2.
Месси не смог сдержать эмоций после финального свистка в матче против национальной команды Египта, завершившегося со счетом 3:2. Футболист признался, что его реакция была вызвана желанием продолжить выступление на турнире, передает ТАСС.
«Нет, это была небольшая радость, облегчение, потому что мы хотели продолжать борьбу, и это не могло закончиться сегодня, мы не хотели завершать выступление», – ответил Месси на вопрос журналистов о том, не связаны ли слезы с мыслями о возможном последнем матче за сборную.
Спортсмен добавил, что эмоции стали результатом напряженной игры и проделанной работы. По его мнению, аргентинская команда заслужила право идти дальше. Футболист подчеркнул, что отыгрываться со счета 0:2 всегда непросто, однако его коллектив никогда не сдается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины обыграла египтян в матче 1/8 финала со счетом 3:2.
В этой встрече Лионель Месси установил рекорд результативности для шести игр плей-офф подряд.
Ранее на групповом этапе турнира капитан команды уже плакал из-за пережитых трудных дней.