Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.0 комментариев
Politico: Бельгия возмущена уступкой ФИФА Трампу
Бельгия осудила отмену наказания футболиста Балогуна после вмешательства Трампа
Бельгийские политики и футбольные чиновники выразили возмущение решением Международной федерации футбола отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогана перед матчем чемпионата мира.
Решение об отмене наказания для американского футболиста Фоларина Балогана вызвало резкую критику в Бельгии, передает Politico.
Игрок был удален в матче против Боснии и Герцеговины, однако ФИФА приостановила действие дисквалификации на один год, сославшись на дисциплинарный кодекс.
«Истинная сила заключается в победе в честной игре (и с соблюдением всех правил). Именно это Бельгия сделает завтра», – заявила министр спорта Валлонии Жаклин Галан. Бельгийская футбольная ассоциация выразила изумление и сообщила о поиске вариантов для защиты принципов честной игры.
Президент США поблагодарил ФИФА за устранение несправедливости. По данным The New York Times, ранее он лично звонил главе организации Джанни Инфантино и попросил пересмотреть наказание.
Бельгийская оппозиционная Социалистическая партия назвала случившееся позором и обвинила ФИФА в адаптации правил в угоду политическому давлению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Белого дома напрямую обратились в ФИФА с просьбой об отмене красной карточки Фоларина Балогана.
Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высмеял снятие дисквалификации с нападающего перед очным матчем команд.