Мексика обыграла Южную Корею и первой вышла в плей-офф ЧМ по футболу

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, передает РИА «Новости».

Встреча группы A прошла в Гвадалахаре и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 50-й минуте забил Луис Ромо.

Набрав шесть очков, мексиканцы стали первыми участниками 1/16 финала мирового первенства.

Команда в четвертый раз в своей истории завершит групповой этап на первом месте, повторив успех 1986, 1994 и 2002 годов. Второе место в группе A занимает Южная Корея с тремя очками, далее идут Чехия и ЮАР, у которых по одному баллу. Заключительные матчи в группе состоятся 24 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в стартовом матче турнира сборная Мексики обыграла команду ЮАР со счетом 2:0. Южнокорейские футболисты в первом туре группового этапа победили чешскую сборную.

Мексиканский нападающий Хулиан Киньонес забил первый мяч чемпионата мира 2026 года.