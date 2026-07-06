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Многоэтажка обрушилась в Мумбаи из-за сильных ливней
Ливни обрушили многоэтажку в Мумбаи, погибли дети
В Мумбаи во время сильных ливней обрушилось многоэтажное здание, погибли шесть человек, среди них пятеро детей, еще один житель ранен.
Многоэтажное здание обрушилось в индийском Мумбаи на фоне мощных ливней, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of India.
В публикации говорится: «По меньшей мере шесть человек погибли и один получил ранения в результате обрушения многоэтажного здания в Мумбаи». По данным газеты, среди погибших оказались пятеро детей.
Инцидент произошел в воскресенье. Ливни привели к затоплению нескольких городских улиц, падению деревьев и сбоям в работе международного аэропорта Мумбаи.
На месте обрушения продолжают работать спасатели. По информации Times of India, под завалами все еще могут находиться люди, поэтому поисково-спасательная операция не прекращается.
Напомним, в прошлом году в районе Мустафабад в индийской столице при обрушении здания погибли 11 человек, о случившемся тогда сообщил телеканал NDTV.
В индийском Кашмире проливные дожди вызвали оползни и наводнения и привели к гибели по меньшей мере 11 человек в жилых домах.
Сильнейший ливень в августе 2025 года затопил улицы и жилые районы Дели и метеорологи объявили в городе красный уровень погодной опасности.