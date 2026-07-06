Многоэтажка обрушилась в Мумбаи из-за сильных ливней

Ливни обрушили многоэтажку в Мумбаи, погибли дети

Tекст: Мария Иванова

Многоэтажное здание обрушилось в индийском Мумбаи на фоне мощных ливней, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of India.

В публикации говорится: «По меньшей мере шесть человек погибли и один получил ранения в результате обрушения многоэтажного здания в Мумбаи». По данным газеты, среди погибших оказались пятеро детей.

Инцидент произошел в воскресенье. Ливни привели к затоплению нескольких городских улиц, падению деревьев и сбоям в работе международного аэропорта Мумбаи.

На месте обрушения продолжают работать спасатели. По информации Times of India, под завалами все еще могут находиться люди, поэтому поисково-спасательная операция не прекращается.

Напомним, в прошлом году в районе Мустафабад в индийской столице при обрушении здания погибли 11 человек, о случившемся тогда сообщил телеканал NDTV.

В индийском Кашмире проливные дожди вызвали оползни и наводнения и привели к гибели по меньшей мере 11 человек в жилых домах.

Сильнейший ливень в августе 2025 года затопил улицы и жилые районы Дели и метеорологи объявили в городе красный уровень погодной опасности.