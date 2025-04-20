При обрушении здания в Нью-Дели погибли 11 человек

Tекст: Ольга Иванова

Накануне в Нью-Дели в районе Мустафабад обрушилось здание, под завалами которого оказались люди. Спасатели извлекли 11 человек живыми, однако 11 пострадавших скончались, еще пятеро были доставлены в больницу, передает РИА «Новости».

В сообщении подчеркивается, что здание было построено с нарушением техники безопасности. Власти инициировали расследование инцидента и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Доминиканской Республики в связи с обрушением здания в Санто-Доминго.

Утром в среду сообщалось, что число жертв трагедии в ночном клубе Jet Set увеличилось до 113 человек.