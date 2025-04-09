Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы из-за трагедии в Санто-Доминго

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин направил соболезнования своему коллеге, президенту Доминиканской Республики, в связи с обрушением здания в Санто-Доминго, передает сайт Кремля. В своей телеграмме Путин выразил глубокую скорбь и сочувствие доминиканскому народу.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорилось в послании российского президента.

Президент Доминиканы Луис Абинадер объявил трехдневный национальный траур после того, как число жертв трагедии в ночном клубе Jet Set в Санто-Доминго, где крыша обрушилась на полный зал людей, увеличилось до 98 человек.