Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.0 комментариев
Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы из-за трагедии в Санто-Доминго
Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Доминиканской Республики в связи с трагическим обрушением здания в Санто-Доминго, в результате которого погибли и пострадали люди.
Президент России Владимир Путин направил соболезнования своему коллеге, президенту Доминиканской Республики, в связи с обрушением здания в Санто-Доминго, передает сайт Кремля. В своей телеграмме Путин выразил глубокую скорбь и сочувствие доминиканскому народу.
«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорилось в послании российского президента.
Президент Доминиканы Луис Абинадер объявил трехдневный национальный траур после того, как число жертв трагедии в ночном клубе Jet Set в Санто-Доминго, где крыша обрушилась на полный зал людей, увеличилось до 98 человек.