Сильнейший ливень затопил Дели
Сильнейший ливень затопил Дели и парализовал транспорт города
Улицы и жилые районы Дели оказались затоплены после проливного дождя, а метеорологи объявили «красный» уровень опасности и призвали жителей не выходить на улицу.
Интенсивные осадки привели к серьезному подтоплению улиц и жилых районов в Дели, передает ТАСС.
Ливень не прекращался с раннего утра, в результате чего в городе образовались пробки и были нарушены маршруты общественного транспорта.
Метеорологическое управление Индии объявило красный уровень погодной опасности. Власти рекомендовали горожанам не выходить из дома без острой необходимости. «В отдельных районах города ожидаются очень сильные ливни», – отмечается в сообщении IMD.
Из-за ливня оказались затоплены канализационные системы, ветер повалил деревья. Аналогичная ситуация наблюдается в соседних регионах, включая Харьяну, Чандигарх, Пенджаб, Химачал-Прадеш, Уттаракханд, Северный Мадхья-Прадеш и Западный Уттар-Прадеш. По прогнозу синоптиков, сильные дожди продолжатся до 16 августа.
