Число погибших от наводнений в Индии достигло 240 человек

Наводнения и оползни в Химачал-Прадеш в Индии унесли жизни 240 человек

Tекст: Денис Тельманов

По данным, которые приводит ТАСС, за два месяца в штате Химачал-Прадеш погибли по меньшей мере 240 человек из-за наводнений и оползней.

«Общее число погибших из-за муссонов достигло 240 человек, включая 125 погибших в результате инцидентов, связанных с дождями, таких как оползни, внезапные паводки и ливни, и 115 погибших в дорожно-транспортных происшествиях», – уточнило Управление по борьбе со стихийными бедствиями страны.

На данный момент два национальных шоссе остаются заблокированными, что затрудняет сообщение с горными районами. В ряде населенных пунктов фиксируются перебои с электроснабжением и подачей воды.

Власти штата также сообщили, что значительное количество станций мониторинга оползней не функционирует. Это вызывает опасения относительно своевременного оповещения и готовности к новым стихийным бедствиям, поскольку сезон муссонов продолжается.

Сезон дождей в регионе длится с конца июня по сентябрь, за этот период выпадает большая часть годовой нормы осадков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в южной китайской провинции Гуандун оползень уничтожил жилой дом, под завалами оказались люди.

Жителям более 30 тыс. домов на западе Хонсю в Японии рекомендовали покинуть свои жилища из-за угрозы оползней, вызванных ливнями.

В преддверии удара тайфуна «Подул» на юго-восточном побережье Тайваня проводят эвакуацию населения для предотвращения последствий стихии.