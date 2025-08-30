Оползни и ливни в Кашмире унесли жизни одиннадцати человек

Эксперт назвал способы Трампа «продавить» Брюссель и Киев

Американист Дудаков: Меры Трампа сделают Киев и ЕС сговорчивее в украинском урегулировании

Tекст: Анастасия Куликова

«Трамп выказывает явное недовольство позициями европейских «ястребов» и украинского лобби, которые, по сути, сейчас являются главными противниками развития любых переговорных процессов по Украине. Формально Брюссель и Киев декларируют стремление к мирному урегулированию, но при этом выдвигают условия, которые практически не оставляют шансов для деэскалации», – заметил американист Малек Дудаков.

В частности, аналитик напомнил про планы Европы создать буферную зону между Украиной и Россией, где бы располагались так называемые европейские миротворцы. «При этом, по замыслу Брюсселя, военные будут выполнять не миротворческие функции, а тренировать подразделения ВСУ. Эту инициативу очень сложно назвать приемлемой для Москвы. Потому очевидно, что такой сценарий рискует завести переговорный процесс в тупик», – посетовал он.

«Кроме того, даже сами европейцы осознают свою неспособность проводить какие-либо «миротворческие операции» на Украине без помощи США. Потому Брюсселю необходимо убедить Трампа предоставить Европе поддержку в сфере разведданных, военной логистики, авиации, ПВО и общей координации. Но это, очевидно, расходится с планами главы Белого дома сокращать военное присутствие в Европе, переориентируясь на Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион для конкуренции с Китаем и противостояния Ирану», – заметил спикер.

«Нельзя исключать, что Трамп пойдет на уступки Европе в отдельных вопросах, но в целом позиции Вашингтона и Брюсселя сильно расходятся, поэтому координация одних только европейцев по украинскому вопросу сейчас не выглядит логичной», – детализировал собеседник.

«В этой ситуации многое будет зависеть от того, в какой степени Трамп сможет «продавить» Брюссель и Киев, а у США есть рычаги давления на них. Так, недавно Европе пришлось заключить невыгодное для себя торговое соглашение с американской стороной», – напомнил политолог.

«Что касается Украины, то Вашингтон всегда может активизировать любой из многочисленных антикоррупционных треков, инициировать расследование того, как осваивались западные транши и какая их часть была разворована. Кроме того, Трамп может начать открыто поддерживать украинскую политическую оппозицию, которая сейчас активизируется и пытается бросить вызов Зеленскому и его команде», – акцентировал аналитик.

«Судя по всему, рано или поздно Вашингтон проявит политическую волю к усилению давления на Киев – учитывая стремление администрации Трампа договориться с Москвой и получить возможность переориентироваться на другие направления. При таком сценарии стоит ожидать активизации переговорного трека. Если же не произойдет серьезных подвижек в диалоге американцев с европейцами и украинцами, то перспективы и сроки потенциального урегулирования начнут сдвигаться вправо», – резюмировал Дудаков.

Ранее издание Atlantic со ссылкой на собственные источники сообщило о недовольстве президента США Дональда Трампа из-за пробуксовки мирного урегулирования украинского кризиса. По его мнению, этому способствуют некоторые члены Республиканской партии, включая сенатора Линдси Грэма (внесен в список экстремистов и террористов в России).

В публикации отмечается, что форма возможного мирного соглашения остается неясной: США не взяли на себя обязательства по гарантиям безопасности для Украины, но Белый дом оценивает возможность продолжения обмена разведданными с Киевом и потенциальную помощь в ПВО.

«Трамп также выразил недовольство Владимиром Зеленским и Европой, полагая, что их требования нереалистичны и им необходимо смириться с тем, что Украина должна оставить часть территории для прекращения конфликта», – сказано в статье.

Накануне представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп был «недоволен» атакой ВС России по объектам в Киеве, однако не удивился такому развитию событий. Она напомнила, что Украина, в свою очередь, нанесла удары по российским нефтяным объектам. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Европе не удалось раздуть скандал из ударов по украинской столице.