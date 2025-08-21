Премьер Пакистана сравнил наводнения в стране с Судным днем

Премьер Пакистана Шариф назвал наводнения в стране Судным днем

Tекст: Мария Иванова

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал разрушительные наводнения в стране «Судным днем», передает ТАСС. Он выступил с этой характеристикой на встрече с жителями провинции Хайбер-Пахтунхва. Число погибших только в этом регионе превысило 350 человек, а по всей стране жертв насчитывается более 700. «Это своего рода Судный день», – заявил премьер.

Шариф напомнил о трагических наводнениях 2022 года, которые затронули треть территории Пакистана, унесли жизни около 2 тыс. человек и нанесли экономический ущерб в 30 млрд долларов. Он отметил, что выводы из той катастрофы не были сделаны, и призвал пересмотреть подходы к застройке в поймах и на берегах рек, назвав такие действия человеческой ошибкой.

Премьер-министр подчеркнул необходимость полного запрета на строительство в зонах риска и пообещал собрать совещание с руководителями всех провинций для принятия совместных решений по предотвращению бедствий. Он также отметил, что незаконная вырубка лесов усугубила последствия нынешнего стихийного бедствия, и предложил начать широкомасштабное движение по защите лесов.

Сезон муссонов, который длится с июня по сентябрь, традиционно сопровождается сильными дождями, необходимыми для сельского хозяйства, но в этом году привел к катастрофическим наводнениям и оползням. По прогнозам синоптиков, ливни продолжатся до середины сентября.

Ранее сообщалось, что число погибших от наводнений в Индии достигло 240 человек.

Накануне в результате наводнения на севере Китая погибли три человека. До этого наводнение в Китае унесло жизни восьми человек.