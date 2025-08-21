Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.0 комментариев
Премьер Пакистана сравнил наводнения в стране с Судным днем
Мощные ливни и вызванные ими наводнения унесли жизни более 700 человек по всей стране, особенно тяжело пострадала провинция Хайбер-Пахтунхва.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал разрушительные наводнения в стране «Судным днем», передает ТАСС. Он выступил с этой характеристикой на встрече с жителями провинции Хайбер-Пахтунхва. Число погибших только в этом регионе превысило 350 человек, а по всей стране жертв насчитывается более 700. «Это своего рода Судный день», – заявил премьер.
Шариф напомнил о трагических наводнениях 2022 года, которые затронули треть территории Пакистана, унесли жизни около 2 тыс. человек и нанесли экономический ущерб в 30 млрд долларов. Он отметил, что выводы из той катастрофы не были сделаны, и призвал пересмотреть подходы к застройке в поймах и на берегах рек, назвав такие действия человеческой ошибкой.
Премьер-министр подчеркнул необходимость полного запрета на строительство в зонах риска и пообещал собрать совещание с руководителями всех провинций для принятия совместных решений по предотвращению бедствий. Он также отметил, что незаконная вырубка лесов усугубила последствия нынешнего стихийного бедствия, и предложил начать широкомасштабное движение по защите лесов.
Сезон муссонов, который длится с июня по сентябрь, традиционно сопровождается сильными дождями, необходимыми для сельского хозяйства, но в этом году привел к катастрофическим наводнениям и оползням. По прогнозам синоптиков, ливни продолжатся до середины сентября.
Ранее сообщалось, что число погибших от наводнений в Индии достигло 240 человек.
Накануне в результате наводнения на севере Китая погибли три человека. До этого наводнение в Китае унесло жизни восьми человек.