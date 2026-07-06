Букингемский дворец отказался принять принца Гарри

Telegraph сообщил об отказе Букингемского дворца предоставить Гарри жилье

Tекст: Мария Иванова

Об отказе Букингемского дворца разрешить принцу Гарри остановиться в королевской резиденции во время предстоящего визита в Британию сообщила газета Telegraph, передает РИА «Новости».

Издание отмечает: «Герцогу Сассекскому заявили, что он не сможет поселиться в Букингемском дворце». По данным газеты, первоначально Гарри предлагали разместиться в резиденции, но позднее это предложение отозвали.

Источник во дворце пояснил, что решение связано с тем, что Гарри слишком поздно откликнулся на приглашение. Telegraph утверждает, что этот шаг был согласован с королем Карлом III. Монарха, по сведениям газеты, также беспокоит ожидаемое во вторник решение суда по иску Гарри к Daily Mail о клевете.

Во дворце, по информации издания, опасаются, что возможное решение суда может скомпрометировать короля, если в этот момент Гарри будет проживать во дворце.

Ранее ожидалось, что принц впервые за десять месяцев посетит Британию с 7 по 11 июля и впервые за четыре года привезет семью, но эти планы оказались под вопросом после отказа британских властей предоставить охрану.

Отмечается, что семья Гарри ранее уже отказывалась от поездок в Лондон. В 2020 году Гарри и его супруга Меган Маркл покинули Британию после конфликта с королевской семьей и сложили с себя королевские обязанности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, король Карл III отказался встретиться с принцем Гарри во время его визита в Британию для участия в судебном разбирательстве в январе 2026 года.

Правительство Британии инициировало пересмотр мер безопасности для принца Гарри после его обращения в МВД с просьбой повторно оценить уровень угроз.

Ранее принц Гарри заявил о желании примириться с королевской семьей и о невозможности привезти супругу и детей на родину из-за решения суда об уменьшении полицейской охраны.