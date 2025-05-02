Принц Гарри заявил о желании примириться с королевской семьей

Tекст: Мария Иванова

Принц Гарри выразил желание примириться с королевской семьей, однако отметил, что не может привезти супругу и детей на родину из-за решения суда об уменьшении полицейской охраны, передает РИА «Новости».

Апелляционный суд Англии и Уэльса в пятницу отклонил его претензии к Исполнительному комитету по защите королевских особ, который ранее понизил уровень его защиты.

В интервью BBC принц заявил: «На текущий момент я не могу представить себе ситуацию, при которой я привез бы свою жену и детей в Соединенное Королевство... Конечно, некоторые из членов моей семьи никогда не простят меня за написание книги. Конечно, они никогда не простят меня за многое. Но я хотел бы примирения с моей семьей. Больше нет смысла продолжать ссориться. Как я сказал, жизнь бесценна. Я не знаю, сколько осталось жить моему отцу (королю Карлу III). Он не разговаривает со мной из-за этих вопросов с охраной». Гарри также отметил, что простил членов семьи, несмотря на прошлые разногласия.

Букингемский дворец в заявлении для агентства PA Media отметил, что все вопросы охраны неоднократно рассматривались судами, и решения каждый раз принимались в пользу действующего порядка.

После переезда Гарри и Меган Маркл в 2020 году госкомитет по охране королевских особ признал ненужным прежний уровень защиты для пары. Принц же отмечает, что его личная охрана в США не получает информации британских спецслужб, поэтому считает прежний уровень необходимым и готов оплачивать его сам.

В 2024 году Лондонский Высокий суд и позже Апелляционный суд последовательно отказали Гарри в возвращении прежней охраны, однако в июне Апелляционный суд согласился рассмотреть его жалобу.

В пятницу Апелляционный суд Британии отклонил жалобу принца Гарри, оставив его без государственной полицейской охраны.

Кроме того конфликт вокруг использования титула королевского высочества Меган Маркл усилился из-за жесткой позиции принца Уильяма.