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Инфраструктура «Нафтогаза» получила повреждения в двух регионах на Украине
Производственные мощности «Нафтогаза» в двух регионах в центральной части и на востоке Украины получили повреждения за последние двое суток, сообщила пресс-служба компании.
Специалисты приступили к оценке масштабов разрушений инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях, передает ТАСС. Пресс-служба предприятия официально подтвердила факт нанесения урона промышленным мощностям.
Согласно информации официального ресурса для оповещения населения, в течение последних двух суток в указанных регионах неоднократно объявлялась воздушная тревога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июня глава правления компании Сергей Корецкий сообщил о повреждении промышленных объектов в Полтавской области.
В мае представители организации проинформировали о выходе из строя инфраструктуры на полтавских и харьковских территориях.
В середине того же месяца газодобывающие мощности предприятия получили повреждения в Харьковской и Житомирской областях.