Инфраструктура «Нафтогаза» получила повреждения в двух регионах на Украине

Водители бензовозов на Украине начали отказываться выезжать в прифронтовую зону

Перебои с доставкой топлива начались в контролируемой ВСУ прифронтовой зоне

Tекст: Вера Басилая

Украинский топливный эксперт Сергей Куюн рассказал о нарастающих логистических проблемах, сообщают украинские СМИ. По его словам, на прифронтовых территориях уже фиксируются заметные перебои с доставкой топлива.

Куюн отметил, что перевозчики категорически отказываются выполнять рейсы из-за высокой активности российских дронов.

Для защиты техники логистические компании пытаются использовать специальные сетки и мобильные укрытия.Однако подобные меры безопасности имеют весьма ограниченную эффективность и не приносят ожидаемого результата. В итоге полноценное снабжение районов рядом с передовой нарушено.

Ранее сообщалось об участившихся атаках российских дронов на украинские заправки и топливные хранилища.