Британский король Карл III снова не нашёл времени для встречи с Гарри

Tекст: Катерина Туманова

Источникам в Букингемском дворце говорят, что король слишком занят и не сможет повидаться с принцем Гарри, который прибудет в Лондон для участия в очередном судебном разбирательстве, пишет Daily Star.

Его судебный процесс против Associated Newspapers, издателя Daily Mail, начался в Высоком суде в понедельник (19 января). Ожидается, что в четверг (22 января) Гарри выступит со свидетельскими показаниями.

В настоящее время король находится в Шотландии с королевой Камиллой в Биркхолле. Однако во вторник (20 января) он должен был вернуться в Лондон для лечения от рака. Несмотря на это, инсайдеры утверждают, что он будет слишком занят, чтобы встретиться со своим младшим сыном.

«Расписание короля говорит о том, что он будет в Шотландии, общаясь с местным сообществом, как и позже на неделе, когда он вернется в Лондон», – заявил источник издания.

В понедельник 77-летний Чарльз провёл прием в честь предпринимателей, посвященный инвестиционному форуму Шотландии. Ни он, ни Гарри не просили о встрече, и король проинформировал помощников о том, что он ни при каких обстоятельствах не вернется в Лондон раньше времени.

Как писала ранее британская Sun, Карл III в апреле должен отправиться в США и принц Гарри хотел бы, чтобы отец побывал в его доме и повидался с внуками, сообщали инсайдеры.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в мае 2025 года принц Гарри заявил о желании наладить отношения с членами королевской семьи после того, как с Меган Маркл покинул страну и отрёкся от статуса. Меры, обеспечивающие безопасность принца Гарри во время его поездок на родину, пересмотрят впервые за шесть лет после его обращения о повторной оценке угроз. В Британии в январе задержали нарушителя на территории дворца принца Уильяма.