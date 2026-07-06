Роналду назвал ЧМ-2026 последним в своей карьере

Роналду объявил о последнем чемпионате мира по футболу в карьере

Tекст: Антон Антонов

Слова Роналду приводит на своей странице в соцсети X журналист Фабрицио Романо: «Да, это мой последний турнир. Давайте просто насладимся им».

Сборная Португалии встретится с командой Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2026 6 июля.



Как писала газета ВЗГЛЯД, форвард сборной Бразилии по футболу Неймар сообщил о завершении карьеры в национальной команде.

Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии и вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу.



