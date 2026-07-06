К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.2 комментария
Роналду назвал ЧМ-2026 последним в своей карьере
Роналду объявил о последнем чемпионате мира по футболу в карьере
Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду подтвердил, что чемпионат мира 2026 года станет последним в его карьере.
Слова Роналду приводит на своей странице в соцсети X журналист Фабрицио Романо: «Да, это мой последний турнир. Давайте просто насладимся им».
Сборная Португалии встретится с командой Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2026 6 июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, форвард сборной Бразилии по футболу Неймар сообщил о завершении карьеры в национальной команде.
Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии и вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу.