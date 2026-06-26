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Чемпионат мира по футболу побил исторические рекорды по голам и посещаемости
Чемпионат мира по футболу в США, Мексике и Канаде 2026 года обновил рекорд по забитым мячам на одном турнире.
Чемпионат мира по футболу 2026 года в США, Мексике и Канаде обновил рекорд по забитым мячам на одном турнире, передает РИА «Новости».
Предыдущее достижение было установлено на первенстве 2022 года в Катаре, где команды отличились 172 раза. По итогам очередного игрового дня сборные суммарно забили уже 177 голов.
Кроме того, пресс-служба турнира сообщила об обновлении рекорда посещаемости. На момент матча третьего тура группового этапа между Германией и Эквадором игры посетили более 3,6 млн болельщиков. Прошлый рекорд держался с мирового первенства 1994 года в США, тогда матчи посмотрели 3,5 млн зрителей.
Нынешний чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории сразу трех стран. Турнир завершится 19 июля, а действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Эквадора одержала волевую победу над командой Германии со счетом 2:1.
Ранее мексиканские футболисты первыми обеспечили себе досрочный выход в стадию плей-офф.
Автором первого забитого мяча на текущем турнире стал форвард мексиканской национальной команды Хулиан Киньонес.