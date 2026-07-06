Вэнс: США не поддерживают наступления ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Администрация [президента США Дональда] Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, конечно, ведем переговоры, должны просто максимально защищаться», – сказал политик в интервью Times, передает РИА «Новости».

Подобная позиция опирается на негативный опыт кампании ВСУ в 2023 году. Вэнс отметил, что давление западных стран во главе с Джо Байденом привело к украинскому контрнаступлению, которое в итоге обернулось тактической и стратегической катастрофой.

В апреле Вэнс заявлял, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева.

В январе он указывал, что переговорный процесс по этому урегулированию весьма сложен.

В прошлом году Вэнс отмечал, что главным препятствием в урегулировании остается территориальный вопрос.