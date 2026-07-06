К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.3 комментария
Боец «Центра» создал термобарический снаряд и уничтожил пятерых солдат ВСУ
Штурмовик группировки «Центр» ликвидировал пятерых украинских военных самодельным термобарическим снарядом
Штурмовик «Центра» самостоятельно изготовил термобарический снаряд и уничтожил пять всушников в блиндаже под Василевкой, рассказал командир штурмового взвода 30-й гвардейской мотострелковой бригады Евгений Непомнящий.
Командир штурмового взвода 30-й гвардейской мотострелковой бригады Евгений Непомнящий поделился подробностями успешной операции, передает РИА «Новости». «Мы можем сбросить человеку три элемента, с тремя сбросами. Он из этого конструирует термобарический снаряд, подходит к противнику скрытно. И пока они там веселятся, чай пьют и так далее, что-то обсуждают, он им говорит «до свидания», – рассказал офицер.
По словам командира, все бойцы проходят тщательную подготовку перед выполнением боевых задач. В качестве примера он привел действия солдата с позывным Апрель. Этот штурмовик вечером незаметно пробрался к укрытию и закинул собранное изделие прямо в подвал, где находились пять человек из группы противника. Ранее, четвертого июля, Министерство обороны сообщало об успешных действиях военнослужащих. Подразделения улучшили тактическое положение на линии боевого соприкосновения и полностью освободили населенный пункт Василевка в Донецкой Народной Республике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Центр» освободили населенный пункт Василевка в Донецкой народной республике.
В апреле военнослужащий этого подразделения в одиночку уничтожил взрывными устройствами три здания с живой силой противника в Гришино.
В июне штурмовики группировки «Центр» взяли под контроль села Новый Донбасс и Кутузовка.