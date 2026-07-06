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    Новая «Герань» ввергает ВСУ в топливный кризис
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    Экс-посол Украины в ЕС Веселовский увидел перспективу появления ВМФ РФ на Дунае
    Небензя назвал издевательством ответ Гутерреша Лаврову по инсценировке в Буче
    Минобороны сообщило об отказе Киева принять тела военных в Константиновке
    Песков: Поддержка Западом Киева превращает СВО в настоящую войну
    Минобороны Польши решило раскрыть военные поставки Киеву
    Столтенберг призвал принять меры против распада НАТО
    Минобороны Германии сообщило о принудительном призыве солдат для Литвы
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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Крым работает и отдыхает в новой реальности

    К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина и Польша обречены на конфронтацию

    Русофобия – слишком зыбкий базис для крепких отношений Польши и Украины. «Враг моего врага – еще не мой друг». Поляки всегда смотрели на украинцев, как на быдло. И историческая память об этом никуда не делась и не денется.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России собутыльнику раскрывают душу

    «Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.

    14 комментариев
    6 июля 2026, 06:44 • Новости дня

    Боец «Центра» создал термобарический снаряд и уничтожил пятерых солдат ВСУ

    Штурмовик группировки «Центр» ликвидировал пятерых украинских военных самодельным термобарическим снарядом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовик «Центра» самостоятельно изготовил термобарический снаряд и уничтожил пять всушников в блиндаже под Василевкой, рассказал командир штурмового взвода 30-й гвардейской мотострелковой бригады Евгений Непомнящий.

    Командир штурмового взвода 30-й гвардейской мотострелковой бригады Евгений Непомнящий поделился подробностями успешной операции, передает РИА «Новости». «Мы можем сбросить человеку три элемента, с тремя сбросами. Он из этого конструирует термобарический снаряд, подходит к противнику скрытно. И пока они там веселятся, чай пьют и так далее, что-то обсуждают, он им говорит «до свидания», – рассказал офицер.

    По словам командира, все бойцы проходят тщательную подготовку перед выполнением боевых задач. В качестве примера он привел действия солдата с позывным Апрель. Этот штурмовик вечером незаметно пробрался к укрытию и закинул собранное изделие прямо в подвал, где находились пять человек из группы противника. Ранее, четвертого июля, Министерство обороны сообщало об успешных действиях военнослужащих. Подразделения улучшили тактическое положение на линии боевого соприкосновения и полностью освободили населенный пункт Василевка в Донецкой Народной Республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Центр» освободили населенный пункт Василевка в Донецкой народной республике.

    В апреле военнослужащий этого подразделения в одиночку уничтожил взрывными устройствами три здания с живой силой противника в Гришино.

    В июне штурмовики группировки «Центр» взяли под контроль села Новый Донбасс и Кутузовка.

    5 июля 2026, 12:05 • Новости дня
    Эксперт рассказал об эффективности новой модификации «Герани»

    Военный эксперт Кнутов: Украинская ПВО оказалась устаревшей для новых БПЛА «Герань-4 Сикер»

    Эксперт рассказал об эффективности новой модификации «Герани»
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новая модификация БПЛА «Герань» – «Сикер» – способна лететь на высоте, недоступной для украинских ЗРК и дронов-перехватчиков. Улучшения позволяют новой модификации беспилотников уничтожать цели с еще большей эффективностью, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российские силы поразили железнодорожный состав в Черниговской области, перевозивший грузы в интересах ВСУ.

    «Герань-4 Сикер» имеет ряд принципиальных новшеств. БПЛА получил турбореактивный двигатель и более совершенную систему наведения. У операторов есть возможность контролировать траекторию полета и оценивать результаты поражения целей. Новшества отразились и на внешнем виде беспилотника – он стал похож на крылатую ракету», – пояснил Юрий Кнутов.

    По его словам, улучшения дают «Сикеру» возможность лететь с возросшей скоростью и на большей высоте (до пяти километров), недоступной для зенитных установок и дронов-перехватчиков, находящихся на вооружении ВСУ. «Кроме того, на финальном этапе атаки БПЛА краткосрочно разгоняется, что усложняет задачу для обороняющейся стороны. Все это вкупе позволяет нам поражать цели с большей эффективностью, чем ранее», – продолжил собеседник.

    Одними из немногих средств, способных противостоять «Сикеру», остаются немецкая зенитная ракетная система IRIS-T, норвежский ЗРК NASAMS, а также американские ракеты AMRAAM, указал спикер. «Но самих установок и тем более боеприпасов к ним у украинской стороны, мягко говоря, очень немного», – пояснил аналитик.

    «К тому же каждая ракета перечисленных комплексов кратно дороже российского беспилотника. Таким образом, даже в случае перехвата БПЛА выполнит свою миссию по нанесению экономического урона противнику», – заметил он.

    «Судя по сообщениям Минобороны о нанесенных беспилотниками ударах, применение «Сикеров» уже является не разовыми акциями, а тенденцией. В то же время система ПВО, которую Украина создавала долгое время, теперь показывает свою неспособность защищать прикрываемые объекты от новых российских БПЛА. Неожиданно для Киева она оказалась устаревшей», – резюмировал Кнутов.

    Ранее Минобороны России сообщило в своем канале в Max о том, что расчет беспилотника «Герань-4 Сикер» нанес удар по железнодорожной инфраструктуре в тылу противника – около населенного пункта Олешня Черниговской области. В результате точного попадания поражен железнодорожный состав, перевозивший грузы в интересах ВСУ», – отмечает ведомство.

    Также министерство сообщило об уничтожении «Сикером» газораспределительной станции в населенном пункте Газопроводное Черниговской области. Таким же БПЛА был нанесен удар по подстанции 110 кВ в населенном пункте Дьяковка Сумской области. «В результате поражения цели обесточен ряд объектов, использовавшихся в интересах вооруженных формирований Украины», – говорится в посте.

    Несколько дней назад российские Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как атаки по украинской столице «вспарывают брюхо» ВСУ.

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    5 июля 2026, 16:43 • Новости дня
    Минобороны сообщило об отказе Киева принять тела военных в Константиновке
    Минобороны сообщило об отказе Киева принять тела военных в Константиновке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская сторона отвергла гуманитарную инициативу по возвращению тел своих погибших военнослужащих из взятой под контроль Константиновки, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщает Минобороны на платформе Мах, инициатива была озвучена 4 июля, сразу после полного перехода Константиновки под контроль российских войск и прекращения там боевых действий.

    Однако в ходе проработки вопроса по линии спецслужб представители Украины от этой идеи отказались. «Таким образом, киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками», – подчеркнули в Минобороны.

    В министерстве добавили, что подобные решения в очередной раз демонстрируют отношение украинских властей к своим военным как к расходному материалу. По оценке ведомства, эти люди попадают на линию фронта преимущественно в результате принудительной мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска были готовы в качестве гуманитарной миссии вернуть украинской стороне останки военнослужащих из Константиновки при условии временного прекращения огня.

    Мария Захарова заявила, назвав отказ Киева забирать тела своих солдат подтверждением неонацистской сущности украинских властей.

    Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский объяснил отказ Киева принимать тела погибших военных нежеланием признавать масштаб потерь и отсутствием средств на компенсации семьям.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    5 июля 2026, 15:33 • Новости дня
    Минобороны: Мировые СМИ массово захотели освещать передачу тел в Константиновке
    Минобороны: Мировые СМИ массово захотели освещать передачу тел в Константиновке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Присутствовать при возможной передаче Киеву тел погибших военнослужащих в Константиновке вызвались представители более 20 редакций из разных стран, сообщили в Минобороны РФ.

    О готовности принять журналистов в Константиновке российское военное ведомство рассказало на платформе Мах. В сообщении министерства сообщается: «4 июля 2026 года после заявления российского военного ведомства о готовности передать тела погибших украинских военнослужащих при условии прекращения огня вооруженными силами Украины по городу Константиновке, более двадцати редакций средств массовой информации разных стран и континентов выразили желание выехать в данный населенный пункт, чтобы непосредственно присутствовать при передаче тел».

    Военное ведомство подчеркнуло, что в случае согласия украинской стороны на предложенную гуманитарную акцию оно было бы готово организовать работу журналистов в Константиновке. Идет речь именно о присутствии представителей СМИ во время передачи тел погибших украинских военнослужащих при условии прекращения огня по городу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России предложило Киеву принять останки украинских военнослужащих из Константиновки при условии прекращения огня 6 июля.

    В ходе операции по освобождению Константиновки украинские войска потеряли более 13,5 тыс. военнослужащих и значительное количество военной техники.

    Многомесячная военная кампания по освобождению Константиновки завершилась полным взятием города под контроль российских войск и открытием пути на Славянско-Краматорскую агломерацию.

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    5 июля 2026, 13:16 • Новости дня
    Российская армия уничтожила переправу ВСУ через Северский Донец
    Российская армия уничтожила переправу ВСУ через Северский Донец
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Красном Лимане продолжается зачистка города от украинских военных, российская авиация разрушила важную переправу, которую использовали ВСУ в районе Маяков, сообщило Минобороны.

    В Красном Лимане подразделения 25-й армии ведут разминирование и зачистку территории от остатков украинских формирований, указало ведомство в Max.

    Одновременно с этим штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии развивают наступление в сторону Голубых озер.

    Для нарушения логистики противника российская авиация нанесла точный удар по насыпной переправе через реку Северский Донец около населенного пункта Маяки. Это позволило сорвать ротацию и снабжение 63-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны.

    За прошедшие сутки потери украинской стороны в этом районе составили до 20 военнослужащих. Также были уничтожены американская бронемашина HMMWV, два пикапа, три роботизированных комплекса и 11 пунктов управления беспилотниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 июля штурмовые отряды 25-й армии заняли 47 зданий в Красном Лимане. На следующий день российские войска приступили к разминированию этого населенного пункта. Накануне украинские боевики потеряли до 20 человек в ходе боев за город.

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    5 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    «Герань-2 Сикер» уничтожил газораспределительную станцию в Черниговской области
    «Герань-2 Сикер» уничтожил газораспределительную станцию в Черниговской области
    @ vk.com/mil

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные поразили газораспределительную станцию на территории Черниговской области, сообщило Министерство обороны.

    Удар пришелся по газораспределительной станции в населенном пункте Газопроводное, указало ведомство в Max.

    Для выполнения этой задачи применялся беспилотный летательный аппарат «Герань-2 Сикер». В результате атаки инфраструктурный объект был полностью уничтожен.

    Также «Герань-4 Сикер» ударил по электрической подстанции мощностью 110 кВ в Сумской области.

    Украинские СМИ сообщали, что по дороге из Днепропетровска в Харьков нет ни одной целой автозаправочной станции.

    В конце июня российский беспилотник «Герань-2 Сикер» поразил радиовышку украинских военных в Черниговской области.

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    5 июля 2026, 13:35 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ потеряли за сутки почти 1,5 тыс. человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения группировок войск «Север», «Запад», «Юг» и «Центр» улучшили свои позиции по переднему краю, украинская армия за сутки потеряла порядка 1,5 тыс. человек, сообщило Минобороны.

    Совокупные потери украинских войск за сутки составили около 1470 военнослужащих, указало Минобороны в Max.

    Нанесено поражение десяткам бригад ВСУ в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также в ДНР.

    Также уничтожены десятки единиц техники, включая американскую бронемашину HMMWV, хорватскую установку RAK-SA-12, гаубицы, станции радиоэлектронной борьбы и разведки.

    Средства противовоздушной обороны сбили девять управляемых авиабомб, ракету «Нептун-МД» и 282 беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация разрушила важную переправу ВСУ через реку Северский Донец.

    Потери украинской армии за время операции по освобождению Константиновки составили более 13,5 тыс. военнослужащих.

    В конце июня ВСУ потеряли за сутки более 1250 военнослужащих.

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    5 июля 2026, 10:18 • Новости дня
    Системы ПВО отразили массированную атаку дронов на Белгородскую область
    Системы ПВО отразили массированную атаку дронов на Белгородскую область
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 60 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

    Противник совершил десятки атак на приграничные районы, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в социальной сети Mах. «Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 62 беспилотника», – подчеркнул руководитель субъекта.

    За прошедший день украинские войска 28 раз ударили по территории области. Нападениям подверглись девять муниципалитетов, включая Белгородский, Борисовский и Шебекинский округа. Глава региона уточнил, что вооруженные силы Украины нанесли три артиллерийских удара и четыре раза сбросили взрывчатку с дронов.

    В результате атак в Корочанском и Шебекинском округах ранения получили два человека. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Белгородская область столкнулась с самым мощным ударом по объектам жизнеобеспечения.

    Пожарные ликвидировали возгорания инфраструктуры в областном центре после атаки беспилотников.

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    5 июля 2026, 08:55 • Новости дня
    Системы ПВО отразили массированную атаку на Ростовскую область

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    БПЛА и ракеты ликвидированы в Ростове-на-Дону и четырех районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

    Российские военные успешно пресекли попытку удара по территории региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем канале в социальной сети MAX.

    «Минувшей ночью в ходе отражения ракетной и беспилотной атаки на Ростовскую область уничтожены ракета и БПЛА в городе Ростове-на-Дону и четырех районах области – Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском (сельский), Мясниковском», – написал глава региона.

    Он пояснил, что из-за падения фрагментов дрона в Советском районе областного центра пострадало остекление одного из заведений общественного питания. Он особо подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня силы ПВО уничтожили более 60 беспилотников над районами Ростовской области.

    В конце мая губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил об отражении массированной атаки полусотни дронов.

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    5 июля 2026, 08:46 • Новости дня
    Российские разведчики выявили позиции ВСУ по сигналам Starlink

    Бойцы группировки «Север» выявили и поразили блиндажи ВСУ через станции Starlink

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разведчики 11-го армейского корпуса российской группировки «Север» в Харьковской области вычисляют местонахождение личного состава ВСУ по станциям Starlink, после чего наносят удары по выявленным позициям, сообщил начальник профильного отделения с позывным Карта.

    Разведчики 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» обнаруживают личный состав украинской армии с помощью станций Starlink, передает РИА «Новости». Начальник профильного отделения с позывным Карта сообщил, что после выявления позиций по ним наносятся удары.

    «Благодаря обнаруженным станциям Starlink оператор разведывательного дрона способен вычислить и местонахождение личного состава, который применял систему для своих задач. Блиндажи противника уничтожаются после проведения доразведки», – рассказал офицер.

    В июне специалисты корпуса уничтожили более 60 терминалов в Харьковской области. Противник недостаточно маскирует установки, что позволяет находить их на линии фронта и в тылу. Координаты передаются расчетам FPV-дронов и коптеров со сбрасываемыми боеприпасами, что лишает украинские силы устойчивой связи с командованием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня бойцы группировки «Юг» ликвидировали шесть терминалов Starlink.

    В конце мая операторы дронов группировки «Север» уничтожили более 15 станций связи украинской армии в Харьковской области.

    В середине мая военнослужащие одиннадцатого армейского корпуса поразили свыше 55 спутниковых терминалов противника.

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    5 июля 2026, 10:28 • Новости дня
    Дрон «Герань-4 Сикер» обесточил объекты ВСУ в Сумской области
    Дрон «Герань-4 Сикер» обесточил объекты ВСУ в Сумской области
    @ vk.com/mil

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский беспилотник «Герань-4 Сикер» нанес удар по электрической подстанции мощностью 110 кВ в Сумской области, подстанция питала несколько украинских военных объектов, сообщило Минобороны.

    Атака произошла в населенном пункте Дьяковка. В результате точного поражения энергетической цели был обесточен ряд важных объектов, указало ведомство в Max.

    Эта инфраструктура непосредственно использовалась в интересах вооруженных формирований Украины для выполнения различных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня российский беспилотник обесточил ряд промышленных предприятий ВСУ в Конотопе Сумской области. Спустя два дня дроны «Герань-4 Сикер» поразили газораспределительную станцию в Харьковской области. В середине прошлого месяца армия России уничтожила электроподстанцию мощностью 110 киловольт в сумской Ахтырке.

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    5 июля 2026, 22:14 • Новости дня
    ПВО сбила 116 украинских беспилотников над регионами России
    ПВО сбила 116 украинских беспилотников над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 116 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, сообщило Минобороны России.

    БПЛА были сбиты с 8.00 до 20.00 мск. Дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, и Тверской областей. Также БПЛА сбили над Московским регионом и Крымом, говорится в сообщении Минобороны в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье ПВО сбила 71 украинский беспилотник над регионами России и Черным морем.

    4 июля средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотника.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    5 июля 2026, 07:58 • Новости дня
    ПВО сбила 71 украинский беспилотник над регионами России и Черным морем
    ПВО сбила 71 украинский беспилотник над регионами России и Черным морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России и Черным морем, сообщило Минобороны России.

    С 20.00 мск до 7.00 мск дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской и Ростовской областей. Также БПЛА нейтрализованы над Крымом и акваторией Черного моря, сказано в сообщении ведомства в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу с 20.00 мск 3 июля до 7.00 мск 4 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей.

    С 7.00 до 20.00 мск 4 июля средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотника.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    5 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    Иностранные наемники сбежали из Алексеево-Дружковки после ракетного удара

    Польские и колумбийские наемники покинули Алексеево-Дружковку после удара ракет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Колумбийские наемники сбежали из поселка городского типа Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики, который находится под контролем украинских вооруженных сил, после ракетного удара, рассказал беженец из этого населенного пункта.

    Иностранные наемники из Польши и Колумбии сбежали из поселка городского типа Алексеево-Дружковка после нанесения ракетного удара, передает РИА «Новости». Местный житель, пожелавший остаться анонимным из-за опасений за безопасность родственников, рассказал подробности произошедшего.

    «Польские были... Колумбийцы были, это я видел. И когда к ним ракеты прилетели, сбежали они все», – поделился очевидец. По его словам, колумбийские боевики вели себя вызывающе и приставали к местным женщинам в магазинах.

    Беженец также добавил, что спустя примерно неделю группу колумбийцев накрыли под Артемовском. Поселок Алексеево-Дружковка, расположенный между Константиновкой и Дружковкой, на данный момент используется украинскими войсками как один из узлов обороны.

    Министерство обороны России ранее неоднократно отмечало, что Киев использует иностранных боевиков в качестве пушечного мяса. Сами наемники в интервью признавались в плохой координации со стороны украинского командования и невысоких шансах на выживание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры с пленными колумбийскими наемниками.

    Колумбийская правозащитная организация начала поиск трехсот пропавших на Украине соотечественников.

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    5 июля 2026, 07:51 • Новости дня
    Жители двух сел в Черниговской области Украины отказались эвакуироваться

    Tекст: Антон Антонов

    В селах Газопроводное и Александровка Черниговской области Украины жители отказались от объявленной украинскими властями обязательной эвакуации, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер».

    «В Черниговской области все жители сел Газопроводное и Александровка (Семеновский район) отказались от обязательной эвакуации. Председатель Семеновской громады Сергей Деденко при этом сказал, что он будет добиваться полного освобождения населенных пунктов, по всей видимости, для размещения личного состава ВСУ», – сообщил «Северный Ветер» в «Максе».

    На Сумском направлении штурмовики «Севера» продолжают продвижение вглубь области. Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в районах Сум, Ястребщины, Кияницы, Малой Слободки, Хмелевки, Дернового и Краснополья.

    В Сумы на восстановление боеспособности выведены с Купянского направления отдельные подразделения 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ, часть которых уже направлена в лесные массивы на позиции.

    В Шосткинском районе продолжаются стрелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на девяти участках до 300 м. Бои не прекращаются в Писаревке, Марьино, селе Новая Сечь, поселке Хотень и соседних населенных пунктах.

    В Краснопольском районе продолжаются стрелковые бои в лесных массивах. В результате комплексного огневого воздействия российские войска уничтожили несколько пусковых установок беспилотников, а также позиции ВСУ у Дернового и в Хмелевке.

    На Харьковском направлении подразделения «Севера» продолжают расширять полосу безопасности. Удары нанесены по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Избицкого, Польной, Белого Колодезя, Артельного, Ольховатки, Малого Бурлука, Отрадного, Дергачей и Харькова.

    Штурмовые группы «Севера» ведут наступление в поселке Казачья Лопань и близлежащих лесных массивах, при зачистке подвалов там был взят в плен один военнослужащий ВСУ.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на 12 участках до 700 м. Стрелковые бои идут в селе Юрченково, поселке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы продолжают бои в селе Петро-Ивановка и его окрестностях, а также в лесных массивах у сел Бударки и Землянки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях). Один солдат 58 омпбр ВСУ взят в плен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о 29 освобожденных в июне населенных пунктах.

    Командующий группировкой «Север» в докладе президенту сообщил, что освобождены четыре населенных пункта: Лосевка, Украинская, Земляной Яр и Охримовка.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    6 июля 2026, 02:19 • Новости дня
    Севастополь временно лишился электроснабжения в результате атаки ВСУ
    Севастополь временно лишился электроснабжения в результате атаки ВСУ
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Севастополь временно остался без электричества после украинской атаки на энергосистему, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «Уважаемые севастопольцы! В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя, наш город временно остался без электроснабжения», – сообщил Развожаев в «Максе».

    По словам главы города, на инфраструктурных объектах введен особый режим работы. Социальные учреждения перешли на резервные схемы энергоснабжения, а специалисты заняты восстановлением подачи электричества в жилые дома.

    Развожаев также предупредил, что из-за отсутствия напряжения в сети утром троллейбусы на маршруты не выйдут.

    «Отбой воздушной тревоги», – также сообщил глава города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июня в результате удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без электроснабжения.

    29 июня более 100 улиц и свыше 10 поселков в Севастополе остались без света из-за аварии за пределами домашнего региона.

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