Tекст: Алексей Дегтярёв

Руснак является этническим молдаванином, он сообщил, что сослуживцы бросили его после ранения из-за национальности, передает РИА «Новости».

Военный получил осколочные ранения ног во время боевых действий.

Первоначально один из украинских солдат попытался остановить кровотечение и оказать Руснаку первую помощь. Однако другие военные резко осудили эти действия.

«Ребята сказали, мол, бросай молдованина, пусть он сам делает, как хочет. Если он хочет жить, то пусть сам делает, если не хочет жить – пусть умирает», – вспомнил пленный.

По его словам, после этого сослуживцы покинули позиции и оставили его одного.

Другой пленный ВСУ рассказывал, как украинское командование отказывает пострадавшим солдатам в необходимой медицинской помощи.

В российской армии отмечали, что ВСУ нередко открывают огонь по своим сдающимся в плен бойцам. Офицеры ВСУ регулярно оставляют раненых подчиненных умирать на поле боя.