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Пленный ВСУ обвинил командование в оставлении раненых на поле боя
Пленный ВСУ сообщил о брошенных командованием раненых на поле боя
Украинский пленный Олег Пасынок рассказал о том, как командование ВСУ оставляет раненых солдат умирать на поле боя, не пытаясь оказать необходимую медицинскую помощь.
Пленный украинский военнослужащий Олег Пасынок, астматик, признанный годным к службе, сообщил, что командование ВСУ оставляло раненых на поле боя, пишет РИА «Новости». По его словам, медкомиссия проигнорировала его хроническое заболевание, признав его годным к военной службе. После этого он выполнял задачи в составе подразделений ВСУ в Курской области.
Пасынок рассказал, что командование отдало приказ оставить раненых бойцов, которые не могли самостоятельно передвигаться, во время бегства из Суджанского района. «Сказали оставить раненых… А тех, что не могли нести, тех оставили», – сказал он. После этого Пасынок сдался в плен, сохранив свою жизнь.
Кроме того, он рассказал, как его завозили в Курскую область. Пасынок отметил, что их доставляли мелкими группами на микроавтобусах, и изначально они не знали, куда направляются. На месте им сообщили о нахождении в Судже, где он и еще один военнослужащий с позывным «Дядя Ваня» обустраивали позиции. «Дядя Ваня» первым сбежал с позиций, бросив подчиненных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин переадресовал благодарность участникам спецоперации за освобождение города Суджа, которую выразили жители Курской области. Потери ВСУ на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области.