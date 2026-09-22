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Минприроды спрогнозировало добычу Россией 23 млн тонн нефти на шельфе
В этом году объемы извлечения нефти на континентальном шельфе России составят 23 млн тонн, а газодобыча достигнет отметки в 53 млрд кубических метров, сообщили в Минприроды.
«В соответствии с проектной технической документацией на разработку месторождений, проектные уровни добычи на континентальном шельфе в 2026 году составят 23 млн тонн нефти и 53 млрд кубометров метров газа, в 2027 году проектные уровни добычи ожидаются на том же уровне», – заявили в ведомстве ТАСС.
В министерстве уточнили, что в 2027 году запланированные объемы добычи углеводородного сырья сохранятся на аналогичных позициях. Эти данные основаны на утвержденной технической документации по освоению шельфовых месторождений.
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