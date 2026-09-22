Минприроды спрогнозировало добычу Россией 23 млн тонн нефти на шельфе

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В соответствии с проектной технической документацией на разработку месторождений, проектные уровни добычи на континентальном шельфе в 2026 году составят 23 млн тонн нефти и 53 млрд кубометров метров газа, в 2027 году проектные уровни добычи ожидаются на том же уровне», – заявили в ведомстве ТАСС.

В министерстве уточнили, что в 2027 году запланированные объемы добычи углеводородного сырья сохранятся на аналогичных позициях. Эти данные основаны на утвержденной технической документации по освоению шельфовых месторождений.

Минэкономразвития спрогнозировало сохранение общей добычи нефти в России в 2026 году на уровне 511 млн тонн.

Российские дипломаты выступили против одностороннего расширения США границ континентального шельфа.

Семь стран ОПЕК+ договорились заморозить объем производства сырья в октябре.