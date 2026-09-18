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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

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    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Тревога за человечество стала ликвидным активом на рынке ИИ

    Что стоит за дискуссией вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.

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    18 сентября 2026, 09:37 • Новости дня

    Трамп заявил о приближении США к поворотной точке в войне с Ираном

    Трамп предупредил о возможности возобновления массированных ударов по Ирану

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре ему предстоит принять решение о том, возобновлять ли массированные удары по Ирану для завершения конфликта.

    «У меня на подходе важное решение. Хочу ли я пойти и уничтожить их [иранский режим] или нет? Это большое решение», – заявил Дональд Трамп в интервью порталу Axios.

    Вопрос о дальнейших действиях в войне с Ираном Трамп планирует обсудить с лидерами шести стран Персидского залива (Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана) на встрече в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет во вторник в Нью-Йорке. Если Трамп решит возобновить крупные боевые операции, ему понадобится поддержка союзников в регионе.

    В начале августа Трамп отложил возобновление массированных ударов после того, как Саудовская Аравия и Катар выразили опасения относительно возможных ответных действий Ирана против саудовских нефтегазовых объектов. В настоящее время США проводят кампанию экономических санкций и поддерживают морскую блокаду иранских портов.

    При этом Трамп выразил удовлетворение эффективностью блокады и отметил, что Иран все еще стремится к достижению соглашения с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вчера Дональд Трамп сообщил о планах встретиться с лидерами стран Персидского залива на Генассамблее ООН. В начале месяца президент США объявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив. В прошлом месяце американский лидер назвал Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов.

    17 сентября 2026, 16:22 • Новости дня
    Юшков назвал причины дефицита топлива на заправках во Франции

    Экономист Юшков назвал три причины перебоев с топливом во Франции

    Юшков назвал причины дефицита топлива на заправках во Франции
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перебои с топливом во Франции вызваны сразу несколькими факторами – от напряженности на Ближнем Востоке и ограничений на российский экспорт дизеля до возможной ошибки TotalEnergies в расчетах поставок, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее французские власти начали мобилизовывать усилия, чтобы обеспечить потребителей необходимыми объемами топлива.

    «Перебои с топливом на французских АЗС вызваны комплексом причин. Первая – изменение логистики на фоне ситуации на Ближнем Востоке», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его словам, после ударов йеменских хуситов по насосным станциям нефтепровода «Восток–Запад» Саудовская Аравия практически прекратила экспорт нефти. «У Эр-Рияда нет другого маршрута для вывода углеводородов на мировой рынок. На этом фоне Индия, которая активно перерабатывала саудовскую нефть и экспортировала полученные продукты, в том числе в Европу и США, сокращает переработку», – пояснил эксперт.

    В результате растут цены на топливо и усиливается конкуренция за углеводороды. Это, по словам Юшкова, стало второй причиной перебоев во Франции.

    Эксперт допускает, что французская энергетическая компания TotalEnergies могла ошибиться в расчетах и направить повышенные объемы топлива на более выгодные рынки. При этом в США сейчас высокие цены на дизель, а азиатские страны активно наращивают закупки.

    «На топливном рынке возникла брешь: приобрести нужный объем топлива невозможно, а европейские перерабатывающие мощности не позволяют оперативно нарастить производство», – пояснил собеседник. В итоге дефицит напрямую ощутили французские потребители.

    Еще один фактор связан с российским экспортом дизельного топлива. Россия долгое время оставалась одним из крупнейших поставщиков дизеля на мировой рынок, однако сейчас действует ряд ограничений на его вывоз. «Правительство ввело запрет на поставки, чтобы обеспечить российский внутренний рынок», – напомнил Юшков.

    Выход из кризиса, по мнению эксперта, в первую очередь связан с ценовым регулированием. Он считает, что Франции следует отказаться от искусственного сдерживания цен. «Если власти Пятой республики не будут ограничивать цены, то их рост сделает рынок более привлекательным для поставщиков – и поставки топлива наладятся. Однако попытки одновременно сдерживать цены и добиваться насыщения рынка чреваты еще большими проблемами», – рассуждает экономист.

    По словам Юшкова, европейский рынок устроен так, что поставщики сами выбирают наиболее выгодных покупателей. Поэтому Парижу придется рассчитывать прежде всего на рыночные механизмы. Быстро решить проблему, однако, не получится: перебои затрагивают весь мировой рынок.

    «Покупателям придется и дальше жестко конкурировать друг с другом. Ситуация на глобальном рынке ухудшается. Саудовская Аравия ничего не поставляет, дата открытия Ормузского пролива неясна, США и Иран не готовы идти на переговоры. Уровень напряженности не снижается – значит, дефицит топлива будет сохраняться», – заключил Юшков.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству мобилизовать усилия для обеспечения страны топливом и контроля за ростом цен. «Цель на ближайшие дни и недели – обеспечить поставки, в том числе за счет других стран», – добавила представитель французского кабмина Мод Брежон. По ее словам, власти также изучают возможность «смягчения» требований к НПЗ и снижения цен или контроля за их ростом, пишет Le Figaro.

    Брежон уточнила, что около 10% АЗС во Франции испытывают трудности с поставками как минимум одного вида топлива. Большинство из этих заправок входит в сеть TotalEnergies. На вопрос о недовольстве населения пресс-секретарь ответила, что правительство не исключает возможность введения новых мер, поскольку ситуация становится все более сложной.

    Резкий рост цен на топливо спровоцировал призывы к протестам с упоминаниями движения «желтых жилетов» и блокады нефтехранилищ. В ночь на 15 сентября несколько десятков рыбаков перекрыли въезд на нефтебазу в коммуне Фос-сюр-Мер на юге Франции. За день до этого акция прошла также близ коммун Сет и Порт-Вандр.

    Один из демонстрантов рассказал, что из-за подорожавшего топлива и «не адаптированных к условиям работы правил» рыбаки фактически не могут выходить в море. «Конечно, дело не только в цене на дизельное топливо. Мы не ищем конфликта. Мы оказались на грани банкротства», – приводит его слова ТАСС.

    Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за конфликта вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива Евросоюз потратил на импорт энергоресурсов 90 млрд евро. «При этом мы не получили ни одной дополнительной молекулы энергии», – посетовала она. По ее словам, странам Европы следует удвоить усилия по развитию возобновляемой и атомной энергетики.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как мировая экономика начинает задыхаться без российского топлива.

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    17 сентября 2026, 10:44 • Новости дня
    Разведка США испугалась кражи Китаем технологий F-35 в Саудовской Аравии

    Спецслужбы США увидели угрозу перехвата Китаем технологий F-35 у Эр-Рияда

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американское разведывательное сообщество выразило обеспокоенность возможным доступом Китая к секретным технологиям истребителей F-35 в случае их продажи Саудовской Аравии из-за тесного сотрудничества Эр-Рияда с Пекином.

    Спецслужбы предупредили о рисках шпионажа в связи с готовящейся продажей боевых самолетов Эр-Рияду. Аналитики опасаются, что Китай сможет заполучить передовые авиационные технологии благодаря военному партнерству с королевством, пишет The New York Times.

    В отчете Разведывательного управления Пентагона отмечается использование оборудования Huawei и ZTE в саудовской телекоммуникационной инфраструктуре и доступ военных КНР к базам на территории страны. Документ ставит под сомнение способность обеспечить безопасность объектов и ограничить контакты саудовских специалистов с китайскими разведчиками. Особое беспокойство вызывает защита радаров и систем наблюдения F-35.

    Стоимость предполагаемой сделки по поставке 48 истребителей и одного запасного двигателя составляет 24 млрд долларов. Летом Госдепартамент направил пакет документов на неформальное одобрение в профильные комитеты Конгресса, однако часть законодателей потребовала дополнительных гарантий безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году американские СМИ сообщили о возможной поставке Саудовской Аравии устаревших версий F-35. Осенью прошлого года Дональд Трамп заявил о согласии продать королевству эти истребители. В ноябре политик начал переговоры с саудовским наследным принцем в Вашингтоне.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Конфликт вокруг Ирана вызвал ажиотажный спрос на нефтяные супертанкеры

    Reuters: Блокировка Ормузского пролива удвоила спрос на сверхкрупные танкеры

    Конфликт вокруг Ирана вызвал ажиотажный спрос на нефтяные супертанкеры
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эскалация на Ближнем Востоке привела к резкому росту закупок гигантских судов для перевозки нефти на фоне блокировки привычных логистических маршрутов, пишет Reuters.

    Конфликт вокруг Ирана стал причиной активного роста спроса на нефтяные супертанкеры. С начала года количество заявок на строительство сверхкрупных судов достигло 217 единиц, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью Reuters.

    Для сравнения: за весь 2025 год верфи получили лишь 93 подобных контракта. «Судовладельцы уже заказали более чем вдвое больше супертанкеров в этом году, чем за весь 2025 год», – констатирует западное агентство.

    Суммарная стоимость новых контрактов превысила 20 млрд долларов, что стало рекордом за последние 25 лет. Сооружение одного судна, способного вместить около 2 млн баррелей нефти, обходится покупателям примерно в 130 млн долларов. Старший аналитик Veson Nautical Ребекка Галанопулос объясняет тенденцию ставкой бизнеса на дальние маршруты из Атлантики в Азию.

    Обострение иранского кризиса с конца февраля практически парализовало движение через Ормузский пролив. В итоге из-за потери ключевого маршрута европейские и азиатские потребители вынуждены искать альтернативные пути поставок топлива. Дополнительным стимулом для обновления флота стало его устаревание, так как около 20% действующих танкеров эксплуатируются больше 20 лет.

    На фоне логистических трудностей резко подскочила стоимость фрахта. Спотовые ставки на аренду гигантских танкеров недавно преодолели отметку в 500 тыс. долларов за сутки. Между тем до начала февральской эскалации этот показатель находился на уровне 132 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран усилил свое влияние на судоходство в Ормузском проливе.

    В начале сентября неизвестные обстреляли два крупных супертанкера в этой акватории.

    Стоимость нефтяных судов на фоне высокого спроса достигла многолетних максимумов.

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    17 сентября 2026, 18:42 • Новости дня
    В США заявили о непоправимом ущербе американским базам на Ближнем Востоке

    ABC: Базам США на Ближнем Востоке нанесен непоправимый ущерб после ударов Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные базы на Ближнем Востоке получили критические разрушения после ответных ударов со стороны Тегерана, восстановление инфраструктуры может занять десятилетия, сообщил телеканал ABC.

    Военные объекты Соединенных Штатов в ближневосточном регионе серьезно пострадали из-за действий Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC. Американское ТВ ссылается на доклад генерального инспектора американского военного ведомства, где уточняется, что удары Ирана стали ответом на операцию США «Эпическая ярость».

    В результате атак повреждены и полностью уничтожены сотни инфраструктурных элементов. «Эти базы понесли непоправимый ущерб. А если мы решим отстроить их заново, то это дело займет десятки лет», – заявил высокопоставленный собеседник телеканала.

    По словам военного, исправить ситуацию за шесть месяцев невозможно, потребуются многие годы строительства и восстановления. При этом Министерство обороны США скрывает истинные масштабы разрушений и не раскрывает всю информацию о конфликте с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военнослужащие показали кадры разрушений на базах США в Саудовской Аравии и Кувейте.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пообещал раскрыть реальные данные о масштабах нанесенного ущерба.

    Ранее бывший советник Белого дома по исламским странам Нейт Суонсон усомнился в необходимости реконструкции ряда военных объектов.

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    17 сентября 2026, 22:59 • Новости дня
    Мерц и Трамп обсудили прекращение конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, обсудив шаги по урегулированию конфликта на Украине и новые антироссийские санкции, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине, передает РИА «Новости».

    «Стороны вспомнили о терактах 11 сентября 2001 года в США, 25-я годовщина которых отмечалась на прошлой неделе. Федеральный канцлер подчеркнул особые узы, связывающие немцев и американцев. Федеральный канцлер и президент обсудили дальнейшие шаги по прекращению войны на Украине», – сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Политики также затронули тему недавнего одобрения в США законопроекта о новых санкциях против России. Дополнительно стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе и Красном море, согласившись в необходимости скорейшего открытия этих морских путей.

    Ранее Сенат США проголосовал за законопроект об ужесточении антироссийских санкций. В Кремле назвали этот документ недружественным шагом со стороны американских властей.

    Администрация США согласовала этот документ для усиления давления на Москву.

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    17 сентября 2026, 18:12 • Новости дня
    Al Mayadeen: Эр-Рияд хочет заключить двухнедельное перемирие с хуситами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Саудовской Аравии намерены договориться с йеменским шиитским движением «Ансар Аллах» о временном прекращении огня при посредничестве султаната Оман, сообщил телеканал Al Mayadeen.

    Королевство рассчитывает установить режим тишины сроком на две недели, передает РИА «Новости». Информацию об инициативе подтвердил высокопоставленный собеседник ливанского телеканала Al Mayadeen.

    «Эр-Рияд обратился к султанату Оман как к посреднику с просьбой договориться с Саной о введении двухнедельного перемирия для обсуждения путей урегулирования гуманитарного кризиса в Йемене», – заявил источник.

    Он также уточнил, что саудовская сторона выразила готовность официально объявить о достижении соглашения по гуманитарным вопросам в период действия предложенного перемирия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 сентября саудовская авиация атаковала административный комплекс в йеменской провинции Таиз.

    На следующий день повстанцы-хуситы нанесли ракетные удары по объектам компании Saudi Aramco.

    Позже йеменские вооруженные силы сбили саудовский разведывательно-ударный беспилотник Wing Loong II.

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    17 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Обломки беспилотника убили гражданина Йемена в Саудовской Аравии

    Tекст: Денис Тельманов

    В провинции Таиф на западе Саудовской Аравии в результате падения обломков перехваченного беспилотника погиб гражданин Йемена, еще два человека получили ранения, сообщила саудовская служба гражданской обороны.

    Жертвой инцидента на западе королевства стал проживавший в стране иностранец, передает РИА «Новости». «В результате падения обломков после перехвата запущенного хуситами беспилотника в провинции Таиф погиб один проживавший в Саудовской Аравии гражданин Йемена, двое пострадали, в том числе саудовская подданная», – говорится в заявлении службы гражданской обороны королевства.

    По данным ведомства, в результате происшествия был нанесен материальный ущерб нескольким зданиям и транспортным средствам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября при атаке хуситов на саудовский город Таиф пострадали 13 мирных жителей.

    Днем позже йеменские повстанцы заявили об ударах по стратегическим объектам королевства. МИД России выразил глубокую обеспокоенность обострением ситуации в регионе.

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    17 сентября 2026, 11:07 • Новости дня
    Военные США отремонтировали пробитый иранской шрапнелью заправщик KC-135

    Командование ВВС США раскрыло детали спасения поврежденного Ираном KC-135

    Военные США отремонтировали пробитый иранской шрапнелью заправщик KC-135
    @ Shawn Monk/U.S. Air National Guard/dvidshub.net

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава Транспортного командования ВВС США генерал-лейтенант Дэниэл Талли заявил об успешном ремонте пробитого шрапнелью в результате иранского удара самолета-заправщика KC-135 Stratotanker.

    Самолет находился в процессе подготовки к вылету, когда сработала тревога, и экипаж укрылся в бункерах. После завершения атаки выяснилось, что полностью заправленный борт получил множественные пробоины. Несмотря на повреждения, техники смогли заделать дыры и подготовить машину к трансатлантическому перелету для капитального ремонта, пишет TWZ.

    Командующий Командованием материально-технического обеспечения ВВС генерал-лейтенант Линда Харри добавила, что специалисты по устранению боевых повреждений смогли восстановить самолет для возвращения на авиабазу Тинкер в штате Оклахома. Эта база отвечает за оперативный ремонт всего парка танкеров и бомбардировщиков.

    Для поддержания боеготовности во время операции Epic Fury американские военные внедрили новые концепции обслуживания. Как пояснил начальник штаба ВВС генерал Кеннет Уилсбах, часть ремонтных работ и технических осмотров перенесли на европейские базы, чтобы избежать длительной отправки техники в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной в Британии заметили поврежденный самолет-заправщик ВВС США. В марте Иран уничтожил самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry ВВС США на базе в Саудовской Аравии. В начале весны Дональд Трамп опроверг уничтожение американских заправщиков на саудовской территории.

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    17 сентября 2026, 12:10 • Новости дня
    Силы Йемена отразили наступление хуситов на Мариб

    Вооруженные силы Йемена остановили продвижение отрядов мятежников в Марибе

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные формирования, поддерживающие правительство Йемена, остановили продвижение отрядов мятежного движения «Ансар Аллах» в провинции Мариб.

    Правительственные войска отразили массированную атаку хуситов по трем направлениям к югу и западу от города Мариб, передает ТАСС со ссылкой на канал Al Hadath.

    Также сообщается о боях на границе провинций Лахдж и Таиз в районе стратегически важного хребта Кахбуб, прилегающего к Баб-эль-Мандебскому проливу. В ходе этих столкновений мятежники понесли значительные потери.

    Ситуация в стране обострилась в начале сентября на фоне масштабного наступления «Ансар Аллах» на юго-западе. Хуситы начали наносить удары ракетами и беспилотниками по прибрежным районам Красного моря, стремясь перерезать пути к городу Моха. Позднее мятежники отчитались об установлении контроля над западными территориями с выходом к проливу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе хуситы заявили о захвате в плен 800 бойцов на юго-востоке Йемена.

    В прошлом месяце мятежники сообщили об ударах по саудовским силам в Мохе и Марибе.

    В августе при атаке движения по йеменскому военному лагерю погибли два человека.

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    17 сентября 2026, 11:25 • Новости дня
    ВВС США назвали заслугой ИИ спасение экипажа Apache у берегов Омана

    Tекст: Игорь Иножарский

    Генерал ВВС США Дэн Кейн, возглавляющий Комитет начальников штабов, рассказал на конференции Air, Space and Cyber, как спасение экипажа вертолета Apache после атаки иранского дрона у побережья Омана показало ключевую роль искусственного интеллекта в современных боевых действиях.

    Генерал ВВС США Дэн Кейн заявил, что искусственный интеллект уже меняет характер войны и сокращает время на принятие решений с недель до секунд, подчеркнув, что преимущество в будущих конфликтах получит сторона, которая быстрее видит обстановку, понимает ее, принимает решения и действует, пишет портал The War Zone.

    В качестве первого примера он привел инцидент 8 июня, когда армейский вертолет AH-64 Apache был сбит иранским дроном у побережья Омана, после чего Центральное командование США развернуло срочную совместную поисково-спасательную операцию с использованием беспилотных средств, и впервые в истории для эвакуации американских военнослужащих в рамках военной операции был задействован надводный дрон Corsair.

    По словам Кейна, эта возможность стала результатом многолетней работы военнослужащих из Task Force 59, которые интегрировали беспилотные системы и ИИ в одном из самых напряженных морских регионов, а операторы на пунктах управления и у причалов, используя сети дронов и алгоритмы искусственного интеллекта, смогли превратить массивы данных в четкую морскую картину, позволившую оперативно обнаружить и поднять из воды двух пилотов Apache.

    Вторым примером генерал назвал боевые действия на Украине, где, по его словам, широко применяются FPV-дроны с ИИ-системами компьютерного зрения, способные продолжать движение к целям при потере GPS и связи, что обеспечивает небольшим подразделениям дешевое и точное оружие и наглядно демонстрирует, как быстро программное обеспечение и автономия меняют тактику на передовой.

    Кейн отметил, что американские войска должны готовиться к войнам, в которых их формирования будут постоянно отслеживаться автономными системами, подвергаться радиоэлектронному воздействию и вынуждены будут обеспечивать масштабное применение вооружений с использованием высоко- и низкотехнологичных средств одновременно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ВВС США провели испытания самолета, управляемого искусственным интеллектом. В начале лета США нанесли серию ударов по Ирану в ответ на уничтожение вертолета Apache возле побережья Омана. В начале года искусственный интеллект назвали ключевым фактором при планировании ударов США по объектам в Иране.

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    17 сентября 2026, 10:48 • Новости дня
    Трамп пригрозил Европе пошлинами из-за статуса Канады в ЕС

    Трамп пригрозил ЕС жесткими пошлинами из-за интеграции с Канадой

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести серьезные торговые пошлины против Европы, если Канада станет ассоциированным членом Европейского союза.

    Американский лидер назвал смехотворной идею интеграции Оттавы и Брюсселя и пообещал принять жесткие меры при враждебном характере такого союза, пишет Politico.

    Глава государства не исключил полного прекращения торговли с европейскими странами по ряду направлений. При этом он допустил возможность принятия соглашения, если оно будет основано на благих намерениях.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила сделать Канаду первым в истории объединения ассоциированным членом. Инициатива стала неожиданностью для европейских столиц, а канадские власти поспешили дистанцироваться от этой идеи на фоне эскалации торговой войны с Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце эксперт указал на преимущества Канады в торговой войне с США. В августе канадский премьер-министр заявил об экономическом конфликте с Вашингтоном. В прошлом году американист назвал нового главу правительства Канады антиподом Дональда Трампа.

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    17 сентября 2026, 22:22 • Новости дня
    Саудовские ВВС нанесли 40 ударов по территории Йемена за сутки

    Tекст: Вера Басилая

    Саудовская авиация нанесла десятки ударов по контролируемым хуситами регионам Йемена, что привело к жертвам среди мирного населения, сообщил официальный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

    По словам Сариа, Военно-воздушные силы Саудовской Аравии за минувшие сутки совершили почти 40 авианалетов на подконтрольную хуситам территорию Йемена, передает ТАСС.

    «За прошедшие 24 часа саудовская авиация нанесла 37 авиаударов по йеменской территории», – заявил Сариа. По его словам, в ходе бомбардировок применялись истребители F-15, которые базируются недалеко от города Хамис-Мушайт.

    Удары пришлись на объекты, расположенные в провинциях Таиз и Хадджа. Представитель хуситов подчеркнул, что в результате этих атак среди мирного населения есть погибшие и пострадавшие.

    Двумя днями ранее саудовская авиация нанесла 52 удара по йеменским провинциям.

    Накануне повстанцы перехватили зенитными ракетами два истребителя F-15 над провинцией Таиз.

    В ответ движение «Ансар Аллах» атаковало беспилотниками авиабазу Хамис-Мушайт и объекты компании Aramco.


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    17 сентября 2026, 22:32 • Новости дня
    Трамп распорядился сохранить присутствие ВС США на Ближнем Востоке до конца года

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет распорядились не менять численность американских войск на Ближнем Востоке до конца текущего года, сообщает Axios.

    Президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет поручили сохранить численность американских войск на Ближнем Востоке до конца года, передает РИА «Новости».

    Это решение продиктовано необходимостью поддерживать готовность к возможному возобновлению полномасштабных боевых действий с Ираном.

    «Трамп и министр обороны Пит Хегсет распорядились сохранить численность американских сил на Ближнем Востоке на нынешнем уровне до конца года для поддержания готовности к возможному возобновлению полномасштабных боевых действий», – говорится в публикации издания.

    Американские чиновники полагают, что главе государства стоит ускорить принятие решения о завершении конфликта. По их мнению, вооруженные силы не смогут бесконечно удерживать текущие позиции в регионе. При этом сам американский лидер отметил эффективность морской блокады, которая лишила Тегеран возможности экспортировать нефть.

    Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Хегсет непублично продлевает пребывание контингента на Ближнем Востоке. В то же время телеканал CNN сообщал об обсуждениях в разведывательном сообществе и военном ведомстве вариантов сокращения присутствия после завершения противостояния с Ираном.

    Ранее президент США спрогнозировал скорое завершение конфликта с Ираном до ноябрьских выборов в Конгресс.

    До этого американский лидер объявил о полном окончании действия соглашения о временном перемирии.

    Глава Пентагона Пит Хегсет допустил возобновление крупномасштабных военных операций против Исламской республики.

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    18 сентября 2026, 04:25 • Новости дня
    NYT узнала о желании США заключить с Россией сделки до конца года ради мира

    NYT узнала о намерении США заключить с Москвой ряд сделок

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый законопроект США о санкциях призван оказать давление на Россию и поспособствовать окончанию войны на Украине, но президент США Дональд Трамп придерживается другого подхода и хочет предложить России заманчивые условия.

    На этой неделе Конгресс принял законопроект о санкциях, направленный против российского энергетического сектора, чтобы в очередной раз заставить Россию идти на компромиссы. Но даже когда этот законопроект попадает на стол к Трампу, администрация упорно следует другому подходу, суть которого в предложении России выгод, которые, как надеются чиновники США, поспособствуют завершению украинского конфликта, пишет New York Times (NYT).

    «Среди новых стимулов: по словам двух источников, близких к переговорам, Белый дом сейчас рассматривает возможность заключения деловых сделок с Россией до прекращения боевых действий на Украине. Американский чиновник заявил, что сделки с Россией до окончания войны возможны, поскольку продемонстрируют серьезность намерений США в отношении перезагрузки отношений с Россией», – сказано в материале.

    Ранее Трамп заявлял, что деловые сделки с Россией не будут заключаться, «пока мы не урегулируем войну». Смена риторики говорит, что посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер ищут новые способы урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенат США проголосовал за законопроект об ужесточении антироссийских санкций, что в Кремле назвали недружественным шагом со стороны американских властей. Президент США потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ, а затем заявил, что Киев согласился на это.


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    17 сентября 2026, 21:39 • Новости дня
    США одобрили продажу Саудовской Аравии партии истребителей F-35

    Госдеп: США продадут Саудовской Аравии 48 истребителей F-35

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон согласовал возможную поставку Эр-Рияду партии современных боевых самолетов F-35 и сопутствующего оборудования на сумму более 24 млрд долларов, сообщили в Госдепартаменте.

    Американское внешнеполитическое ведомство дало зеленый свет на реализацию крупной оружейной сделки, передает РИА «Новости». Речь идет о поставке 48 многоцелевых самолетов пятого поколения.

    «Государственный департамент США принял решение одобрить возможную продажу Королевству Саудовская Аравия истребителей F-35 Lightning II Joint Strike Fighter и связанного с ними оборудования. Общая оценочная стоимость составляет 24,3 млрд долларов», – говорится в официальном заявлении.

    Уточняется, что арабская монархия запросила не только сами истребители, но и авиационные двигатели, а также прочее необходимое техническое оснащение.

    Ранее президент США выступил в поддержку продажи истребителей F-35 Саудовской Аравии.

    Позже госсекретарь США Марко Рубио пообещал поставить Эр-Рияду только базовую модификацию этих самолетов.

    При этом американские спецслужбы испугались возможной кражи секретных авиационных технологий китайскими военными.

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