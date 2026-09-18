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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    6 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

    15 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Тревога за человечество стала ликвидным активом на рынке ИИ

    Что стоит за дискуссией вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.

    0 комментариев
    18 сентября 2026, 09:54 • Новости дня

    Американский самолет-разведчик пролетел над Черным морем

    Американский самолет-разведчик ARTEMIS II заметили над водами Черного моря

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский самолет-разведчик совершает полет над Черным морем, следует из изученных полетных данных.

    Полетные данные свидетельствуют о перемещении борта над акваторией, передает РИА «Новости». Самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел с территории Румынии, однако его конечная точка маршрута остается неизвестной.

    Данный борт был переоборудован американской компанией Leidos из гражданского бизнес-джета для выполнения задач радиолокационной разведки. Воздушное судно регулярно задействуют для патрулирования воздушного пространства вблизи Калининградской области, а также над Черным морем вдоль побережья Крыма и южных регионов России.

    В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Североатлантический альянс расширяет инициативы, называя это «сдерживанием российской агрессии». Российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе.

    Ранее в Министерстве иностранных дел России подчеркивали готовность к равноправному диалогу с НАТО. При этом дипломаты отмечали необходимость отказа Запада от курса на милитаризацию европейского континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября у российских границ зафиксировали сразу четыре разведывательных борта НАТО.

    Несколькими днями ранее самолет Bombardier Artemis II совершил редкий полет над нейтральными водами Черного моря в выходной день.

    В конце июля аналогичный самолет-разведчик кружил вдоль турецкого побережья более шести часов.

    17 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Эксперт: ВС России не допустили запуска «Запорожстали»

    Военный эксперт Кнутов: Потеря «Запорожстали» критична для Украины

    Эксперт: ВС России не допустили запуска «Запорожстали»
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская армия вновь нанесла удар по «Запорожстали». По всей видимости, противник начал восстанавливать ранее выведенные из строя цеха. Действия ВС России были призваны не допустить возобновления работы предприятия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Аналитик также оценил другие объекты, попавшие под удар в ночь на четверг.

    «ВС России продолжают системную работу по изолированию Украины. Под ударом – переправы через Днестр, портовая инфраструктура, суда, задействованные в интересах ВСУ, а также железнодорожные узлы и пограничные переходы. Все это существенно осложняет доставку военных грузов и срывает графики поставок», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Кроме того, российская армия бьет и по другим «болевым» точкам – в частности, по объектам ВПК Украины, продолжил он. На этом фоне собеседник упомянул металлургический комбинат «Запорожсталь». В августе стало известно о полной остановке предприятия. Аналитик допустил, что выведенные из строя цеха начали восстанавливать, поэтому ВС РФ снова нанесли удар по этой цели, чтобы не допустить возобновления работы предприятия.

    «На «Запорожстали» производили прокатный лист, который шел на изготовление защитных конструкций, фортификационных модулей, брони для военной техники. Также украинские власти отправляли значительные объемы металла за рубеж. То есть продукция, с одной стороны, использовалась непосредственно в ВСУ, а с другой – давала доходы, которые перераспределялись на содержание армии и ведение боевых действий», – напомнил Кнутов.

    По его словам, потеря «Запорожстали» критична для Украины: это не только ограничивает возможности по восстановлению боевой техники, но и сокращает экспортные возможности страны и поступление валютных средств из-за рубежа. Киевские власти уже сталкиваются с серьезными последствиями. Так, Владимир Зеленский признал дефицит в бюджете на ВСУ в размере 27 млрд долларов.

    «Это связано с прекращением экспорта металлов и перекрытием экспорта через большую Одессу», – пояснил спикер. Более того, остановка предприятия обернется для Киева дополнительными расходами. «В связи с отсутствием собственных мощностей Украине придется закупать продукцию, а это недешево», – рассуждает эксперт.

    Также Кнутов отдельно обратил внимание на удары ВС России по дата-центрам – на этот раз «Де Ново». Собеседник напомнил, что центры обработки данных на Украине работают в связке с системой искусственного интеллекта Maven Smart System американской компании Palantir Technologies. Она в том числе выдает данные, которые используются для прокладки маршрута БПЛА. «Работая по этой цели, мы фактически осложняем противнику запуск беспилотников по тыловым районам нашей страны», – считает аналитик.

    На этом фоне принципиально важны и удары по объектам энергетической инфраструктуры, которые питают как ЦОД, так и заводы, военные предприятия на территории Украины. «Вывод из строя трансформаторных подстанций играет важнейшую роль», – подчеркнул он.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный и групповые удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования, беспилотных летательных аппаратов.

    По данным военного ведомства, в результате в Киеве и области поражены цеха по производству и хранению беспилотников различных типов, включая БПЛА средней дальности RAX-2X. Также удар нанесен по предприятию «Пегас Армс», выпускающему дроны большой и средней дальности, и по заводу комплектующих для БПЛА и подготовке к применению наземных робототехнических комплексов.

    Среди целей – дата-центр «Де Ново», обслуживающий серверное оборудование, используемое в военных целях, а также аккумуляторный парк хранения энергии в Броварах, обеспечивающий бесперебойное функционирование военных объектов на территории Киевской области.

    В Запорожской области поражен металлургический комбинат «Запорожсталь» – ключевое предприятие металлургической промышленности Украины, осуществляющее выплавку чугуна и выпуск прокатной стали, используемой оборонными предприятиями Украины и Европы. Также удар нанесен по сборочному предприятию «Искра», производящему комплексы радиотехнической разведки, РЭБ и комплектующие для зенитных управляемых ракет.

    В Одесской области в порту «Черноморск» поражен сухогруз с военными грузами. Также выведены из строя электроподстанция «Арциз», обеспечивающая функционирование порта «Измаил», и два автомобильных моста через Днестр в районе Маяков, используемых для транзитных перевозок военных грузов из Румынии и порта «Измаил». Кроме того, на переходе морем в 11 км восточнее Одессы поражено морское судно, доставлявшее в порт «Одесса» грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

    Напомним, 11 сентября российские военные впервые нанесли удар по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве. По данным Минобороны, ЦОД обеспечивал хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, для нужд ВСУ. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что в результате разведывательно-управленческие возможности противника могут быть серьезно ограничены.

    Смотрите кадры результатов атаки по «Запорожстали» в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    17 сентября 2026, 20:27 • Новости дня
    Нанесен удар по газовому хранилищу под Кировоградом на Украине

    Рожин сообщил об уничтожении газового хранилища под Кировоградом

    Нанесен удар по газовому хранилищу под Кировоградом на Украине
    @ Anang Firmansyah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Кировограда после удара прекратило работу газовое хранилище, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Рожин сообщил в Max о выведении из строя газового хранилища, расположенного в районе Кировограда. «Газовое хранилище в районе Кировограда вышло из чата», – написал он.

    Напомним, ВС России в среду поразили цели в Киеве, Запорожье и Одесской области.

    В Запорожье после ночного удара вспыхнул крупный пожар на территории государственного оборонного предприятия «Искра», производящего радиолокационные системы.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил информацию о масштабных повреждениях объектов энергетической инфраструктуры на территории Киева, Одессы и Сумской области.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 сентября 2026, 11:41 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Малую Волчью и запорожскую Розовку
    Российские войска освободили харьковскую Малую Волчью и запорожскую Розовку
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Малую Волчью в Харьковской области, а группировка «Восток» освободила Розовку в Запорожской области.

    Об освобождении двух населенных пунктов за минувшие сутки говорится в канале Max Минобороны.

    В результате действий группировки «Север» за последние сутки под контроль российских войск перешел населенный пункт Малая Волчья Харьковской области.

    Также в Харьковской области было нанесено огневое поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, мотопехотной, механизированной бригад и штурмового полка ВСУ около Золочеав, Дементиевки, Революционного, Грачевки, Братеницы и Липцов.

    А в Сумской области поражены скопления живой силы и техники двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Груновкой, Кучеровкой, Бояро-Лежачами и Хотенью.

    Всего в зоне ответственности группировки противник за сутки потерял до 220 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубm обороны противника и освободили Розовку в Запорожской области, отчитались в Минобороны. Было нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты возле Великомихайловки Днепропетровской области, Нововладимировки, Таврийского, Общего, Василькового, Омельника, Самойловки, Светлой Долины и Барвиновки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 240 военнослужащих и бронемашину.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Нижнего Соленого, Червоного Оскола, Изюма, Путниково, Нечволодовки Харьковской области, Крымков, Райгородка и Маяков Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили свыше 200 военнослужащих, америкаснкаий бронеавтомобиль HMMWV, орудие полевой артиллерии и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Красного Молочара, Дружковки, Краматорска, Славянска, Василевской Пустоши, Николаевки и Кондратовки ДНР.

    Противник при этом потерял до 170 военнослужащих и американскую бронемашину MaxxPro.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии у Лидино, Андреевки, Белозерского, Доброполья, Нововодяного, Гулево, Новогригоровки и Сергеевки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 400 военнослужащих и бронемашина, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили харьковскую Ольховатку.

    До этого они освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку.

    А в конце прошлой недели российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР.

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    17 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    ВКС России поразили авиабомбами скрытые позиции ВСУ под Харьковом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Воздушно-космические силы России нанесли мощные удары авиабомбами по замаскированным подразделениям украинских войск в лесополосах около населенного пункта Сердобино в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Экипажи боевых машин успешно атаковали скрытые позиции противника, передает ТАСС. Удары наносились фугасными авиационными бомбами, оснащенными универсальными модулями планирования и коррекции.

    «В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в лесопосадках в районе населенного пункта Сердобино Харьковской области были обнаружены места скрытного сосредоточения личного состава подразделений противника», – отметили в Минобороны.

    Уничтожение назначенных объектов зафиксировали средства объективного контроля. Наблюдение за результатами атаки велось в режиме реального времени.

    В понедельник российские истребители Су-34 поразили пункты временной дислокации украинских войск в Харьковской области.

    Вооруженные силы России нанесли удары по пунктам управления беспилотной авиации в этом же регионе.

    Ранее отечественная авиация уничтожила скопление штурмовиков противника в районе населенного пункта Сосновка.

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    17 сентября 2026, 14:49 • Новости дня
    Названа цель участия боевиков наркокартелей Латинской Америки в боях на Украине

    Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Наркокартели отправляют боевиков ВСУ для опыта боев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что латиноамериканские наркокартели направляют боевиков в зону спецоперации для освоения навыков управления беспилотниками.

    Колумбийские и мексиканские наркокартели направляют своих боевиков в зону боевых действий для освоения передовых военных технологий. Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции в ТАСС отметил, что особый интерес для них представляет применение беспилотников.

    «Их отправляют на Украину наркокартели, колумбийские, мексиканские, для того, чтобы получить боевой опыт, потому что за этим будущее», – рассказал Прозоров. По его словам, вернувшись в Латинскую Америку с западным оружием, боевики получают высокие доплаты за новые навыки.

    Прозоров добавил, что в Колумбии уже зафиксированы случаи уничтожения правительственных вертолетов с помощью FPV-дронов. Ими управляли граждане, прошедшие подготовку в украинском конфликте. Также в боях участвовали офицеры польского спецназа, которые доложили своему командованию об отставании Польши в сфере FPV-дронов.

    Украинское командование относится к иностранным наемникам как к пушечному мясу, отправляя их на самые опасные участки, сообщил Прозоров. Он привел пример из 2022 года, когда при отступлении из Лисичанска ВСУ бросили иностранные подразделения в качестве заслона, что привело к их уничтожению.

    «Отношение украинского командования к иностранным гражданам стало просто откровенно как к мусору. Их реально используют в качестве живого мяса, затыкать проблемы на фронте», – добавил Прозоров.

    Большинство идейных наемников, приехавших «устроить сафари на русских людей», уже ликвидированы. Сейчас в ряды ВСУ вступают преимущественно коммерческие бойцы из Латинской Америки. Прозоров призвал их не ехать на Украину, предупредив о высоких рисках гибели.

    «Они ехали воевать на Украину исключительно для того, чтобы убивать русских. Они видели в этом свой смысл жизни. Но русская армия очень быстро сбивала с них спесь, желание пострелять, устроить сафари на русских людей. И их численность упала в разы. Сейчас мы можем говорить, что идейных русофобов среди наемников практически не осталось. Основная группа, которая едет на Украину сейчас – это коммерческие наемники, в основном сейчас из Латинской Америки», – сказал Прозоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ отправляет латиноамериканских наемников на самые напряженные участки фронта без должного обучения.

    Ранее президент Колумбии Густаво Петро выступил против участия своих граждан в украинском конфликте. До этого отмечалось, что после службы на Украине такие боевики находят высокооплачиваемую работу в мексиканских наркокартелях.

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    17 сентября 2026, 14:15 • Новости дня
    Офицер запаса Дандыкин сообщил о старте решающих сражений в зоне СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин констатировал масштабное наступление российских войск практически на всех направлениях фронта и старт решающих сражений.

    Масштабные решающие бои в зоне проведения специальной военной операции уже стартовали, сообщил в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

    По его словам, российские подразделения активно продвигаются вперед на краматорском направлении и в районе Доброполья.

    «Объективно наши практически на всем фронте наступают. Северный фас – там бои идут жесткие. Враг пытается в районе Красного Лимана наступать», – подчеркнул Василий Дандыкин. Он выразил надежду на скорейшее освобождение Донбасса, несмотря на попытки противника укрепить свои позиции.

    Специалист отметил, что украинские войска начали возводить линию обороны на правом берегу Днепра. При этом командование вооруженных сил противника вынуждено перебрасывать резервы на другие участки, включая харьковское и запорожское направления.

    Помимо этого, массированные удары Вооруженных сил России по Киеву серьезно подрывают обеспечение украинской армии техникой и боеприпасами.

    «По Киеву мы били основательно в очередной раз. Что происходит уже практически каждый день. Сегодня был массированный комбинированный удар – и авиационный, и морской, и наземный, и дроны. Естественно, это сказывается на обеспечении войск противника всем необходимым: от ракет до беспилотников», – сказал Дандыкин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военный эксперт Василий Дандыкин сообщил о переходе украинской армии к оборонительным действиям в районе Красного Лимана.

    Ранее сообщалось, что после освобождения Константиновки российские войска вышли на финальный рубеж перед Краматорском.

    А генерал-полковник Сергей Рудской отметил важность освобожденной Константиновки для контроля над Краматорско-Славянской агломерацией.

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    17 сентября 2026, 12:04 • Новости дня
    Российские военные поразили аккумуляторный парк в Киевской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска уничтожили крупный энергетический объект в Броварах, который снабжал электричеством военную инфраструктуру Киевской области, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли удар по аккумуляторному парку хранения энергии в Броварах, передает РИА «Новости».

    Парк хранения энергии находился в Броварах, он обеспечивал функционирование военных объектов в Киевской области, указало министерство в Max.

    Этот объект играл ключевую роль в энергообеспечении украинской военной инфраструктуры в регионе.

    В ходе ночного удара российские военные поразили производство беспилотников и дата-центр в Киевской области.

    В начале сентября на территории складских помещений в Броварах произошел масштабный пожар.

    Двумя днями ранее операторы дронов уничтожили местный логистический центр «Равен Украина».

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    18 сентября 2026, 06:46 • Новости дня
    ВСУ начали сбрасывать камеры разведки со связью Starlink на сумском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные начали использовать беспилотники для сброса разведывательных камер, управляемых через спутниковую систему Starlink, на сумском направлении, сообщил источник в российских силовых структурах.

    «Противник начал применять камеры с управлением через Starlink, сбрасываемые с дронов «Вампир», для контроля окружающего пространства и разведки», – рассказал собеседник РИА «Новости».

    По словам источника, такие устройства способны скрытно функционировать в непосредственной близости от позиций российских военных.

    Напомним, российский оборонно-промышленный комплекс запустил в серийное производство систему радиоэлектронной борьбы для подавления сети Starlink.

    Бойцы ВС России поясняли, что украинские командиры лишаются управления подразделениями из-за уничтожения терминалов спутниковой связи.

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    17 сентября 2026, 14:01 • Новости дня
    Доля выходцев из Латинской Америки среди наемников ВСУ превысила 40%

    Доля латиноамериканских наемников в рядах ВСУ превысила 40%

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о радикальном изменении состава воюющих на стороне Киева иностранцев за счет граждан латиноамериканских стран.

    Доля наемников из стран Латинской Америки в рядах Вооруженных сил Украины превысила 40%, сообщил на пресс-конференции в ТАСС посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    По словам дипломата, происхождение иностранного контингента заметно трансформировалось с начала конфликта.

    «Если на начальном этапе это были поляки, прибалты, британцы, американцы, то сейчас в первых рядах, наверное, более 40%, это представители латиноамериканских государств», – подчеркнул Родион Мирошник.

    Дипломат добавил, что украинские дипломатические учреждения за рубежом фактически превратились в центры вербовки. Посольства открыто публикуют объявления о наборе в вооруженные формирования, что прямо нарушает Венскую конвенцию.

    Сейчас число иностранцев в рядах украинской армии превышает 16 тыс. человек. Всего через наемные формирования прошло от 30 до 40 тыс. боевиков, которые едут на Украину ради заработка и военного опыта, подчеркнул Мирошник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Колумбии Густаво Петро выступил против участия колумбийских наемников в боевых действиях на Украине.

    Ранее МИД России сообщал об участии 20 тыс. иностранных наемников на стороне украинской армии. До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил о вербовке боевиков через новые украинские посольства в латиноамериканских государствах.

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    17 сентября 2026, 12:23 • Новости дня
    Лавров исключил торг правами русскоязычных при урегулировании на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Урегулирование украинского кризиса исключает возможность торга фундаментальными правами русскоязычного населения, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов, передает ТАСС.

    Глава внешнеполитического ведомства прокомментировал предложения некоторых зарубежных коллег о посредничестве в разрешении конфликта.

    «Мы, когда говорим некоторым коллегам, которые как бы из добрых побуждений спрашивают: «Может быть, мы можем чем-то помочь, попосредничать?» – мы им говорим: «Запретите им [киевскому режиму] запрещать русский язык». Нам отвечают: «Когда начнутся переговоры, это может быть одним из условий», – сказал министр.

    Дипломат подчеркнул недопустимость торга обязательствами, которые страны взяли на себя и должны выполнять. При этом он отметил, что западные государства склонны прощать украинским властям любые нарушения.

    Глава ведомства также напомнил о положениях Устава ООН. По его словам, помимо принципа территориальной целостности, документ гарантирует право на самоопределение и соблюдение прав человека независимо от расы, пола, языка и религии.

    Ранее Лавров обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в целенаправленном уничтожении русской культуры на государственном уровне.

    Летом Москва пообещала добиться полного восстановления прав русскоязычного населения на Украине.

    До начала возможных переговоров с Киевом Лавров призвал отменить дискриминирующие законы.

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    17 сентября 2026, 20:03 • Новости дня
    ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ в портах Черноморск и Измаил
    ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ в портах Черноморск и Измаил
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли удары беспилотниками по двум сухогрузам с военным имуществом для украинской армии, один из которых находился в порту Черноморск, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по украинской портовой инфраструктуре и судам, используемым в интересах украинских войск, сообщило Минобороны в Max.

    В результате атаки в порту Черноморск Одесской области было поражено морское судно типа «сухогруз», на борту которого находился груз военного назначения.

    Кроме того, во время перехода морем российские силы поразили еще один сухогруз. Это судно доставляло в порт Измаил военное имущество, предназначенное для обеспечения украинской армии.

    В начале сентября российская армия уничтожила транспортное судно с военными грузами в порту Черноморск.

    Российские войска уничтожили железнодорожный состав с грузами для украинской армии во время его погрузки в порту Южный.

    ВС России в среду поразили цели в Киеве, Запорожье и Одесской области.

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    18 сентября 2026, 05:15 • Новости дня
    Мендель: Зеленский отверг не менее пяти вариантов мирных соглашений

    Мендель: Зеленский отверг пять вариантов мирных соглашений

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от пяти вариантов мирных соглашений с Россией, заявила его экс-пресс-секретарь швейцарскому изданию Weltwoche.

    «Он отказался от как минимум пяти мирных соглашений», – цитирует РИА «Новости» ее интервью Weltwoche.

    Мендель уточнила, что самым первым, отвергнутым Зеленским вариантом соглашения был составленный в марте 2022 года. По ее словам, приезд экс-премьера Британии Бориса Джонсона в Киев все сильно изменил, в том числе позицию Украины.

    «Я разговаривала с двумя людьми, которые были за столом переговоров, и они оба признали, что позиция изменилась после того, как приехал Борис Джонсон. Это же было открыто сказано одним высокопоставленным украинским официальным лицом», – добавила Мендель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мендель обвинила Зеленского в превращении Украины в нацистскую Германию, а также уличила главу киевского режима в создании масштабной информационной иллюзии. Министр Лавров охарактеризовал позицию Запада по Украине пословицей про ишака.


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    17 сентября 2026, 14:33 • Новости дня
    Снайперы на Добропольском направлении уничтожили дроны ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бойцы группировки войск «Центр» в ходе боев поразили несколько беспилотных летательных аппаратов украинских боевиков снайперским огнем, сообщило Минобороны.

    Снайперы группировки уничтожили несколько дронов ВСУ, прикрывая артиллерийские позиции, указало ведомство в Max.

    Отмечается, что этот эпизод произошел на Добропольском направлении.

    В июне снайпер группировки войск «Центр» уничтожил два тяжелых украинских беспилотника.

    До этого морпехи «Центра» ликвидировали дюжину новейших дронов ВСУ на добропольском направлении.

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    17 сентября 2026, 11:46 • Новости дня
    ВС России пресекли попытки ВСУ прорваться из окружения в Харьковской области

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе противника около Хрипунов и Бузово в Харьковской области. Все попытки подразделений ВСУ прорваться из окружения пресечены, говорится в канале Max Минобороны.

    В ходе расширения внешней зоны контроля уничтожены группы противника, предпринявшие попытку прорваться на усиление в районах Приколотного и Новоалександровки.

    За минувшие сутки потери украинских вооруженных формирований в кольце окружения составили до 40 военнослужащих, бронемашина и самоходная артиллерийская установка.

    Всего же с начала месяца в кольце окружения уничтожено свыше 650 боевиков, 16 бронемашин, 13 квадроциклов и 25 наземных роботизированных комплексов, перечислили в Минобороны.

    За прошедшие сутки российские войска освободили харьковскую Малую Волчью.

    Напомним, накануне ВС России пресекли попытку штурмовой группы ВСУ выйти из окружения под Гогино.

    Днем ранее они освободили харьковские Широкое и Шевченково.

    А до этого освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку.

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    18 сентября 2026, 01:45 • Новости дня
    Захарова обвинила генсека ООН в подыгрывании антироссийской кампании по Буче

    Захарова обвинила Гутерреша в подыгрывании кампании по Буче

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сознательно поддержал антироссийскую кампанию вокруг событий в городе Буча, нарушив принцип нейтралитета, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Гутерреш, и я могу об этом официально заявить, сознательно подыграл антироссийской кампании», – приводит слова дипломата на пресс-конференции РИА «Новости».

    Захарова обратила внимание на то, что Гутерреш нарушил основополагающий для его должности принцип нейтралитета. По ее словам, он полностью присоединился к этой провокации.

    В апреле 2022 года Минобороны России подчеркивало, что распространенные Киевом материалы о якобы имевших место преступлениях российских военнослужащих в Буче являются украинской провокацией. В ведомстве отмечали, что за время пребывания города под контролем российских сил ни один мирный житель не пострадал от насилия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров в июле обвинил ООН в уходе от ответов по Буче, а Небензя назвал издевательством ответ Гутерреша Лаврову по инсценировке в Буче.

    Захарова в феврале назвала причину замалчивания дела Бучи в кулуарах ООН.

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