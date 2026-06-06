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    В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.

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    Михаил Зайцев Михаил Зайцев США хотят задушить Китай в объятиях ИИ

    Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв К чему ведет гонка за американскими базами

    Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.

    3 комментария
    6 июня 2026, 10:39 • Новости дня

    Лавров: Добьемся восстановления прав русских на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва добьется полного восстановления прав русских и русскоязычных людей, против которых развязан открытый террор со стороны неонацистского киевского режима, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Восстановление прав русскоязычного населения на Украине является необходимым условием для долгосрочного урегулирования конфликта, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел Сергей Лавров в видеообращении по случаю Дня русского языка подчеркнул, что Москва продолжит противодействовать любым проявлениям русофобии.

    «Обязательно добьемся полного восстановления прав тех русских и русскоязычных людей, против которых развязан открытый террор со стороны неонацистского киевского режима», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

    Лавров добавил, что защита и поддержка соотечественников, для которых русский язык является родным, остается приоритетом российской внешней политики. По его словам, русский язык играет важную объединительную роль в укреплении мира, добрососедства и формировании новой архитектуры безопасности на евразийском пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил намерение Москвы защитить права этнических русских.

    Месяцем позже министр обвинил европейские страны в игнорировании законодательного истребления русского языка киевскими властями.

    В прошлом месяце руководитель внешнеполитического ведомства назвал беспрецедентным полный запрет официального языка ООН на украинской территории.

    5 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского
    Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским после полученного от него письма. Об этом глава государства сказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

    «Мне вчера еще пресс-секретарь Песков показал это письмо, но у нас была встреча рабочая, ужин рабочий с президентом Узбекистана, честно говоря, я не успел посмотреть. Сегодня с утра мне Песков опять бумажку подсунул, и я ее посмотрел, бегло», – рассказал Путин, передает официальный канал Кремля в Max.

    «Насчет нескольких вещей, на которые я обращаю внимание. Первое. Он упомянул, автор письма, о моtм возрасте. Что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все, но мне представляется, что и в моем возрасте многие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное – это не возраст, главное – дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо – это другая оценка политического характера, но в целом работают активно», – сказал Путин.

    «Теперь обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос, конечно. Но на выборы надо идти, не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона. Потому что, если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти, это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться, надо идти на выборы, и всем бы посоветовал. Тем более что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли, непонятно почему», – добавил президент.

    «Теперь автор указывает также на то, что не нужно следовать договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже, и, более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договоренностей между Россией и Украиной, и искать их нужно в Европе. Наверное, надежные гаранты всегда не помешают, но почему отказывают в таком качестве американской администрации, президенту Трампу, мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединенных Штатов, а вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это вызывает вопросы», – отметил Путин.

    «Мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код. Понимаете, давать все время "Рэмбо. Первую кровь", конечно, где-то может быть уместно, но не везде. Это первое. Что касается манер, в целом хочу поблагодарить Дональда за эту работу, она, безусловно, полезной является, но есть еще над чем работать, надо продолжать», – иронично напомнил Путин о неудачном визите Зеленского в Вашингтон на переговоры к Трампу.

    Далее Путин рассказал, что в апреле один российский предприниматель получил приглашение в Киев и поехал туда неофициально, после чего встретился с украинской стороной. Вернувшись, он сообщил, что, помимо второстепенных разговоров, ключевой темой стала просьба Киева о личной встрече с российским лидером.

    Путин ответил ему, что считает бессмысленным формат переговоров «ради самого процесса», когда результат заранее не предполагается. Президент напомнил о Минских соглашениях.

    «Всю ночь Минские соглашения формулировали. А потом выяснилось: устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Эти все Минские соглашения посвящены были только одному – выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину», – напомнил глава государства.

    «Я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны – остановить наступление наших Вооруженных сил. Вот и все», – подчеркнул Путин.

    «Нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение», – сказал Путин.

    «И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской народной республике, где погибли дети, подростки. Это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. Я его спросил: что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений», – добавил Путин.

    «И это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства, – сказал Путин, обращаясь к автору вопроса. – Это способ создания условий для личных встреч и переговоров?  Или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе», – пояснил Путин.

    «И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот, обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!» – сказал Путин.

    Отвечая на вопрос модератора о возможности личной встречи с украинским лидером, Путин сказал: «Пока не вижу смысла».

    Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой проведения двусторонней встречи.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался заранее раскрывать реакцию Путина на это послание. При этом представитель Кремля напомнил о возможности приезда украинского политика в Москву для личной встречи.

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    5 июня 2026, 11:10 • Новости дня
    Чеснаков объяснил открытые письма Зеленского Путину и Трампу

    Чеснаков: Путин и Трамп игнорируют Зеленского

    Чеснаков объяснил открытые письма Зеленского Путину и Трампу
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Публичные обращения Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину и лидеру США Дональду Трампу указывают на проблемы с закрытыми каналами связи и нежелание мировых лидеров идти с ним на контакт, заявил политолог Алексей Чеснаков.

    Зеленский начал активно использовать формат открытых писем, обращаясь то к президенту США с просьбой о ракетах, то к Владимиру Путину с предложением о встрече. Подобная публичность свидетельствует о том, что мировые лидеры игнорируют украинского лидера, сообщил в Telegram-канале Чеснаков.

    По мнению эксперта, Зеленского перестали слышать по закрытым каналам связи. Американская сторона проигнорировала просьбу о поставках ракет, а Москва холодно отреагировала на предложение о встрече. Политолог подчеркивает, что такие обращения являются попыткой перебить информационную повестку и отодвинуть США от переговорного процесса.

    В письме Зеленского прослеживается желание воспользоваться отвлечением внимания Вашингтона на Ближний Восток. «Мы видим, что Соединенные Штаты полностью сосредоточены на вопросе Ирана, и было бы неправильно просто ждать, пока война в Европе снова окажется в центре их внимания», – говорится в обращении. Зеленский пытается заменить американцев европейцами в переговорном формате.

    «Зеленскому (как и всегда, но сейчас особенно) нужно как больше внимание – актер хочет быть главным героем повестки. Он хочет быть главным на этой войне. Для этого хороши все способы. Может статься, что это письмо – всего лишь техничный эпистолярный способ попытаться перебить ожидаемое выступление Путина», – подчеркнул Чеснаков.

    Чеснаков отмечает, что открытые письма демонстрируют слабость позиций Киева. Публичные просьбы о переговорах подтверждают слова российского руководства о кризисном положении на Украине.

    «Глава киевского режима не может прямо просить о переговорах. Предварительно нужно выставить все так, будто это Москва загнана в угол, поэтому вся первая половина письма посвящена тому, как все плохо в России. Но тогда почему с открытым письмом выступает Зеленский, а не Путин? Что-то в духе «Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны», – отметил Чеснаков.

    Украинский лидер боится проявить слабость перед внутренней аудиторией, поэтому пытается выставить ситуацию в выгодном для себя свете.

    Ранее Зеленский написал письмо Владимиру Путину, в котором выступил с инициативой прекращения огня.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил приезд главы киевского режима в Москву для переговоров.

    Ранее Вашингтон оставил без ответа аналогичное обращение украинского политика к Дональду Трампу о поставках систем ПВО.

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    5 июня 2026, 20:29 • Видео
    США взялись за старое: санкции и помощь ВСУ

    Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, подразумевающий новые санкции против России и кредиты для Украины.

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    5 июня 2026, 22:35 • Новости дня
    В Минобороны ответили на призыв Путина «Работайте, братья!»

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответил на письмо главы киевского режима Владимира Зеленского обращением к российским военнослужащим на линии боевого соприкосновения: «Работайте, братья!», на что в оборонном ведомстве России поспешили ответить.

    «Работаем!», – появилось в Max-канале Минобороны сообщение с картинкой, изображающей человечка, взявшего под козырек. Оно сопровождает цитату «Работайте, братья!» главнокомандующего Владимира Путина из выступления на ПМЭФ в ходе обсуждения полученного от Владимира Зеленского письма.

    «Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И, обращаясь к ним, я хочу сказать: «Товарищи солдаты и матросы! Товарищи старшины и мичманы! Товарищи офицеры, адмиралы и генералы! Вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!», – сказал Путин под аплодисменты присутствующих в зале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выступил в резкой форме с инициативами по урегулированию ситуации на Украине в открытом письме к российскому лидеру. Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского.

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    5 июня 2026, 11:35 • Новости дня
    Стало известно о взрыве украинского морского дрона в порту румынской Констанцы

    Шарий сообщил о взрыве украинского морского дрона в порту румынской Констанцы

    Стало известно о взрыве украинского морского дрона в порту румынской Констанцы
    @ ASupersharij

    Tекст: Дарья Григоренко

    В порту румынского города Констанца произошел взрыв украинского морского беспилотника, оснащенного десятками килограммов взрывчатых веществ, сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

    «В порту румынского города Констанца произошел взрыв морского дрона. По данным местных служб, объект был обнаружен еще в 05:50 утра, а взрыв произошел около 10:30», – написал блогер в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что аппарат был начинен десятками килограммов взрывчатки. Журналист задался вопросом о том, как можно было ожидать иного развития событий, учитывая, что море заполнено беспилотниками, и предположил, что подобные устройства неизбежно будут попадать в территориальные воды стран Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года румынские военные уничтожили украинский морской беспилотник недалеко от порта Констанца.

    Служба безопасности Украины опровергла информацию о потере своих надводных аппаратов.

    В конце мая текущего года другой дрон упал на крышу жилого дома в румынском Галаце.

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    5 июня 2026, 18:44 • Новости дня
    Путин сообщил о тайной просьбе Зеленского организовать личную встречу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский запросил встречу на высшем уровне через российского предпринимателя, об этом рассказал президент России Владимир Путин на ПМЭФ.

    Президент России рассказал об инициативе украинской стороны, передает ТАСС.

    Три недели назад «один из представителей бизнес-кругов» России позвонил ему и сообщил о планах встретиться с Зеленским в Киеве.

    «Вернулся, [и говорит]: «Я с ним встретился. Кроме всякой шелухи, самое главное – господин Зеленский просил о встрече»», – процитировал бизнесмена российский лидер.

    Путин подчеркнул готовность к диалогу, однако заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.

    «Я говорю, я никогда не отказывался, но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать – я знаю, я проходил это, там ссылка есть, по-моему, на Минские соглашения. Всю ночь эти Минские соглашения формулировали, а потом выяснилось устами первых лиц Федеративной Республики Германия и Франции, нам было заявлено, что это была просто пустая история», – сказал он.

    По мнению президента, киевские власти добиваются контактов на высшем уровне исключительно ради остановки продвижения Вооруженных сил РФ.


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    5 июня 2026, 12:01 • Новости дня
    Путину передали содержание открытого письма Зеленского
    Путину передали содержание открытого письма Зеленского
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрывать реакцию Владимира Путина на открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Песков отказался раскрывать реакцию Владимира Путина на открытое письмо Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    «Не буду забегать вперед», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Путина на послание Зеленского.

    Песков заявил, что Путин получил письмо Зеленского в ночное время, передают «Известия».

    «Да, мы в ночи уже передали письменный вариант. То, что из средств массовой информации, передали президенту, он ознакомился», – заявил официальный представитель Кремля.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в открытом письме предложил Владимиру Путину провести встречу на территории третьего государства.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ пригласил украинского политика приехать для разговора в Москву.

    Владимир Путин ранее назвал возможные личные переговоры с главой киевского режима окончательной точкой мирного процесса.

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    5 июня 2026, 14:02 • Новости дня
    В ВСУ признали вину в гибели азербайджанских моряков

    Командующий дронами ВСУ Бровди подтвердил удары по судам в Азовском море

    В ВСУ признали вину в гибели азербайджанских моряков
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди подтвердил причастность Киева к атакам на корабли в акватории Азовского моря.

    В своем Telegram-канале он уточнил, что удары наносились по грузовым судам, находившимся в портах северного побережья, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Таганрогском заливе Азовского моря беспилотники атаковали два грузовых судна, погибли пять граждан Азербайджана.

    Заместитель главы МИД России Михаил Галузин возложил ответственность за удары по гражданским судам на киевский режим.

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    5 июня 2026, 16:38 • Новости дня
    Венгрия сняла запрет на военную помощь Украине

    Венгрия сняла запрет на военную помощь Украине в 6,6 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новое правительство Венгрии согласилось выделить Киеву миллиарды евро из Европейского фонда мира, которые пойдут на закупки систем противовоздушной обороны.

    Венгрия сняла запрет на использование Европейского фонда мира для оказания военной помощи Киеву в размере 6,6 млрд евро, пишет венгерское издание Nepszava со ссылкой на источники. Это ограничение было введено предыдущим кабинетом министров во главе с Виктором Орбаном.

    Денежные средства предполагается направить на закупку систем противовоздушной обороны для украинской армии, пишет издание. Решение о выделении денег на закупку вооружений уже принято на уровне постоянных представителей стран Евросоюза в Брюсселе.

    Далее Европейская служба внешних связей должна подготовить проект нормативного документа. После этого его рассмотрит и одобрит Совет Евросоюза.

    Напомним, что в декабре 2024 года Будапешт наложил вето на выделение Украине 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира. В марте 2025 года венгерская сторона также заблокировала принятие итогового документа Евросоюза по поддержке Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущего года республика вновь отказалась поддержать выделение новых средств украинскому правительству.

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    5 июня 2026, 22:23 • Новости дня
    Запорожская АЭС обесточена из-за отключения высоковольтной линии

    Tекст: Катерина Туманова

    На Запорожской атомной станции отключилась высоковольтная линия, обеспечивающая собственные нужды объекта, что потребовало экстренного запуска резервных мощностей для поддержания безопасного состояния энергоблоков, заявили на станции.

    Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) полностью обесточена в результате отключения линии электроснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», которая обеспечивала собственные нужды станции.

    «После потери внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано», – сказано в заявлении ЗАЭС.

    Радиационный фон на объекте соответствует установленным нормам. Ситуация находится под постоянным контролем профильных специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МАГАТЭ сообщило 5 июня о введении режима прекращения огня у ЗАЭС. Глава Росатома Лихачев заявил о реальной угрозе ударов ВСУ по ЗАЭС для всей Европы. Ранее, 20 мая, руководство Запорожской АЭС уведомило МАГАТЭ об ударе украинского беспилотника по шестому энергоблоку.


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    5 июня 2026, 14:12 • Новости дня
    Россия вернула из украинского плена 185 военнослужащих
    Россия вернула из украинского плена 185 военнослужащих
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе масштабного обмена по формуле «185 на 185» с подконтрольной Киеву территории освобождены российские бойцы, которые уже находятся в Белоруссии, сообщило Минобороны.

    Процесс передачи состоялся 5 июня, сообщается в канале Минобороны в Max.

    Освобожденные россияне в настоящий момент находятся на территории Белоруссии. С прибывшими бойцами работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Вскоре военнослужащих перевезут в Россию для прохождения комплексного лечения и реабилитации. Им окажут всю необходимую психологическую и медицинскую помощь в специализированных медицинских учреждениях министерства.

    Важную роль в организации процесса сыграли Объединенные Арабские Эмираты. Государство оказало сторонам ценные посреднические усилия гуманитарного характера.

    В конце апреля Россия вернула из украинского плена 193 военнослужащих.

    Двумя неделями ранее стороны провели обмен по формуле «175 на 175».

    В мае прошлого года Минобороны сообщило об освобождении 205 российских бойцов.

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    6 июня 2026, 01:20 • Новости дня
    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» заочно приговорили к пожизненному сроку

    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» заочно приговорили к пожизненному

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный суд в России заочно вынес пожизненный приговор Василию Кирющенко за подготовку терактов и участие в украинском вооруженном формировании, сообщили в пресс-службе суда.

    Василий Кирющенко (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) – сын режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Алексея Кирющенко.

    Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил 32-летнего мужчину за руководство запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) к пожизненному лишению свободы. Он признан виновным в подготовке терактов, включая вторжение в Брянскую область, передает ТАСС.

    «Суд заочно по совокупности преступлений и путем частичного сложения назначил Кирющенко окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых девяти лет в тюрьме, а остальной части наказания в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 2 млн рублей», – сообщили в пресс-службе суда.

    Также удовлетворены иски о возмещении ущерба на сумму более семи млн рублей.

    Следствие установило, что в январе 2022 года сын режиссера сериала «Моя прекрасная няня» Василий Кирющенко уехал на Украину, где прошел обучение у инструкторов ВСУ в составе террористического батальона «Азов» (запрещен в РФ). Затем присоединился к РДК. В марте 2023 года подсудимый с соучастниками разработал план теракта в селах Любечане и Сушаны. В настоящее время осужденный объявлен в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2025 года в России заочно арестовали сына режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Василия Кирющенко. До этого он был объявлен в розыск. В феврале 2026 года СК завершил расследование дела главы экстремистской и запрещенной РДК Кирющенко.

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    5 июня 2026, 14:20 • Новости дня
    Эксперт назвал письмо Зеленского Путину попыткой самопиара

    Политолог Козюлин: Зеленский пытается переложить ответственность за конфликт

    Эксперт назвал письмо Зеленского Путину попыткой самопиара
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    У Владимира Зеленского не получается изжить в себе шоумена. Его письмо президенту России Владимиру Путину еще раз показало, что Киев преследует цель самопиара, а не реальной попытки договориться с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо Путину.

    «Главная цель письма Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину – не договориться, а высказаться, попиариться. Внешнеполитическая и внутренняя ситуации на Украине сегодня, мягко говоря, не слишком благоприятны. Банковая видит, что США заняты больше ближневосточными проблемами, а Киев уходит на периферию», – отметил Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ.

    «При этом Банковая не может показать, что сама просит диалога у Москвы. Поэтому она мотивирует факт публикации письма тем, что Россия якобы заинтересована в прекращении конфликта больше Украины. Отсюда и резкий тон письма, допуск неприемлемых для российской стороны фраз. Полагаю, Зеленский понимает, что Путин не будет стремиться искать с ним встречи», – продолжил спикер.

    Аналитик указал на попытку украинской стороны в тексте переложить ответственность за конфликт на Россию. «В целом письмо показало, что у Зеленского на получится изжить в себе пиарщика. Он все еще шоумен», – указал эксперт. Также он обратил внимание на хронологическое совпадение публикации письма со встречей Путина с руководителями международных информационных агентств, а также с проведением Петербургского международного экономического форума. «Совпадения, как говорится, неслучайны», – отметил Козюлин.

    Что касается Путина, то на встрече с иностранными журналистами российский лидер в привычной ему прагматичной и рациональной манере поставил на место и киевский режим, и его западных спонсоров, заявил политолог Петр Колчин. Он подчеркнул, что тотальная мобилизация привела к глубокой деморализации украинских войск, ежемесячно фиксируются десятки тысяч дезертиров и существенный рост потерь. Даже принудительное возвращение граждан из стран ЕС не способно компенсировать острую нехватку личного состава, напомнил эксперт.

    Политолог добавил: в зоне СВО российские силы уверенно идут вперед, постоянно пополняя ряды добровольцами. По его словам, несмотря на масштабную помощь Запада, украинская сторона терпит поражение в условиях тотального истощения ресурсов. Москва при этом сохраняет огромный потенциал для дальнейшей консолидации военных сил, указал он.

    Эксперт отметил, что информационные кампании не способны перекрыть реальное положение дел на фронте. Военная логика диктует простые правила: побеждает тот, кто наступает и берет под контроль территории. «Путин дал понять – Россия будет говорить и с Киевом, и с Западом только с позиции побеждающей стороны. Работает простая военная логика – кто наступает и занимает территории, тот и побеждает. И это безумно раздражает наших оппонентов, которые в своих публичных судорогах доходят до публичных истерик и посредственных памфлетов», – заявил Колчин.

    Ранее Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил начать прямой двусторонний диалог для завершения конфликта. По его словам, Украина готова к полному прекращению огня на весь период переговоров. Адресант считает, что контроль за соблюдением режима перемирия могли бы обеспечить США.

    Зеленский также предложил провести обмен военнопленными по формуле «всех на всех», вернуть вывезенных в ходе конфликта гражданских лиц и детей, а затем перейти к обсуждению долгосрочных гарантий безопасности. Он также выразил готовность определить конкретную дату встречи и отметил, что она могла бы пройти в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. По его словам, к двустороннему формату впоследствии могли бы присоединиться США и европейские государства.

    Американский лидер Дональд Трамп поддержал идею личную встречу Путина и Зеленского для поиска путей урегулирования конфликта. «Думаю, было бы здорово, если бы они встретились. Им стоит это сделать», – сказал президент США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если захочет поговорить. Он сообщил, что Путину доложили об открытом письме, однако не стал уточнять, какой была реакция российского президента.

    Стоит отметить, что на встрече с руководителями международных информагентств Путин подчеркнул, что Россия готова и хочет урегулировать украинский кризис мирными средствами, исходя из договоренностей, которые были достигнуты на встрече с Трампом в августе 2025 года. «На те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению», – приводит слова Путина сайт Кремля.

    При этом, заметил он, Киев не заинтересован в мире, так как в этом случае борьба за власть на Украине кардинально обострится. Также, как указал президент России, для того чтобы начать переговорный процесс, нет необходимости в наступлении режима тишины. «У нас были переговоры, и боевые действия не останавливались», – напомнил Путин.

    Помимо этого, российский лидер отметил, что ЕС мог бы сыграть положительную роль в решении украинского кризиса, но не поставками оружия, а попытками убедить Киев пойти на компромиссы, о которых говорилось на саммите России и США в Анкоридже.

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    6 июня 2026, 05:23 • Новости дня
    Ушаков назвал открытое письмо Зеленского «страницами хамства»

    Tекст: Катерина Туманова

    Опубликованное лидером киевского режима обращение к президенту России содержит неприемлемые высказывания и давно известное предложение о встрече для завершения конфликта, отметил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Там несколько страниц хамства, просто хамства. И в конце одно предложение, которое всем давно было хорошо известно, на которое российская сторона давала свой ответ», – приводит РИА «Новости» его ответ журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    В четверг, 4 июня, Владимир Зеленский разместил в интернете обращение к президенту России с призывом провести переговоры в третьей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков напомнил слова президента о готовности встретиться с Зеленским, чтобы завершить переговорный процесс по урегулированию на Украине, а также назвал главное для России условие в переговорах по Украине.

    Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского, а также сообщил о тайной просьбе Зеленского организовать личную встречу. 



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    6 июня 2026, 01:07 • Новости дня
    Туск пригрозил Киеву из-за героизации экстремистской УПА

    Туск пригрозил Киеву из-за героизации УПА

    Tекст: Катерина Туманова

    Польский премьер-министр Дональд Туск осудил решение украинских властей присвоить подразделению ВСУ имя запрещенной в России экстремистской Украинской повстанческой армии (УПА), призвав Киев изменить подход.

    Туск выразил непонимание стремлений Киева героизировать тех, кто убивал ближайший союзников, поляков, и предупредил о возможных последствиях для двусторонних отношений стран.

    «Если нет, то это будет означать, что не эмпатия, а только жесткий бизнес будет решающим в наших отношениях. Жаль, ибо мы много инвестировали, и я тоже лично, в то, чтобы удалось победить демонов прошлого», –  приводит РИА «Новости» слова Туска на брифинге.

    Туск посоветовал украинским властям серьезно отнестись к возникшему кризису доверия между Варшавой и Киевом. Он добавил, что именно украинская сторона должна найти выход из сложившейся ситуации, поскольку сама ее спровоцировала.

    Напомним, в конце мая глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «Имени героев УПА» (организация признана экстремистской и запрещена в России), что вызвало протест у Польши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла. Дуда заявил об очевидном изменении поведения Зеленского.Захарова назвала спор Польши и Украины о нацизме «жабогадюкингом».

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    5 июня 2026, 15:56 • Новости дня
    Дрон ВСУ атаковал группу военных при разминировании у Запорожской АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате сброса боеприпаса с дрона ВСУ пострадали пятеро специалистов группы разминирования Минобороны России.

    Инцидент произошел в районе одной из опор линии электропередачи Запорожской АЭС, передает ТАСС.

    Атака произошла во время действия режима тишины. Он был специально введен для безопасного проведения ремонтных работ на поврежденном участке.

    «В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих. Всем пострадавшим своевременно оказана необходимая медицинская помощь», – сообщили на станции.

    Ранее специалисты приступили к восстановлению поврежденной линии электропередачи Запорожской АЭС.

    Накануне украинские беспилотники совершили массированную атаку вблизи территории атомной станции.

    Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о реальной угрозе ядерной безопасности Европы из-за ежедневных ударов ВСУ.

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