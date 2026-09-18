Аналитик из США прибыл изучать общественное наблюдение на выборах в Госдуму

Tекст: Вера Басилая

Политический комментатор Стивен Самарин прилетел из США, чтобы своими глазами увидеть, как организовано общественное наблюдение на выборах в Госдуму, пишут «Известия».

«У нас тоже выборы уже очень скоро, и нам есть чему поучиться у вас. Поэтому я надеюсь, что ближайшие три дня будут очень продуктивными и интересными», – подчеркнул Стивен Самарин.

Аналитик также обратил внимание на значительное количество иностранных специалистов, получивших допуск к мониторингу голосования в нижнюю палату российского парламента.

Перед началом голосования президент России Владимир Путин выступил со специальным телеобращением к нации.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали в России и продлятся 18, 19 и 20 сентября.

В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

Общественные штабы во всех регионах России завершили обучение более 116 тыс. наблюдателей.

Свыше миллиона избирателей уже воспользовались системой дистанционного электронного голосования.