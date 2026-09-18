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Аналитик из США прибыл изучать общественное наблюдение на выборах в Госдуму
Политический комментатор Стивен Самарин посетил Россию для изучения организации общественного наблюдения за ходом голосования перед предстоящими американскими выборами.
Политический комментатор Стивен Самарин прилетел из США, чтобы своими глазами увидеть, как организовано общественное наблюдение на выборах в Госдуму, пишут «Известия».
«У нас тоже выборы уже очень скоро, и нам есть чему поучиться у вас. Поэтому я надеюсь, что ближайшие три дня будут очень продуктивными и интересными», – подчеркнул Стивен Самарин.
Аналитик также обратил внимание на значительное количество иностранных специалистов, получивших допуск к мониторингу голосования в нижнюю палату российского парламента.
Перед началом голосования президент России Владимир Путин выступил со специальным телеобращением к нации.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали в России и продлятся 18, 19 и 20 сентября.
В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.
Общественные штабы во всех регионах России завершили обучение более 116 тыс. наблюдателей.
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