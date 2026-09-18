Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалёку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой. Оглянувшись, понял, что бросать её некуда: вокруг – толпа. И накрыл гранату собой.0 комментариев
Дистанционно на выборах в 32 регионах России проголосовали 2 млн человек
Более 2 млн избирателей проголосовали дистанционно на выборах разного уровня в 32 регионах России, свидетельствуют данные федерального портала дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
К 12:00 по московскому времени участие в дистанционном голосовании приняли 2 000 455 граждан, передает ТАСС. Выборы разного уровня проходят в 32 регионах государства.
Всего заявления на онлайн-голосование через федеральный портал предварительно подали свыше 4 млн россиян.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Центризбирком отразил масштабную кибератаку на систему дистанционного электронного голосования.
Перед началом трехдневных выборов президент России Владимир Путин обратился к гражданам по телевидению.
Избирательные комиссии в 32 субъектах страны впервые составят протоколы об итогах голосования в электронном виде.