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    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

    15 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой. Оглянувшись, понял, что бросать ее некуда: вокруг – толпа. И накрыл гранату собой.

    2 комментария
    18 сентября 2026, 12:59 • Новости дня

    Педагог назвал пять главных причин нежелания детей идти в школу

    Педагог Ахмадуллин: Иногда дети не хотят идти в школу из-за недосыпа

    Tекст: Вера Басилая

    Педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин назвал пять основных причин, по которым школьники отказываются посещать занятия, выделив среди них недосып, конфликты с одноклассниками и страх перед учителем.

    По словам Ахмадуллина, нежелание детей посещать учебные заведения часто объясняется не обычной ленью, а более глубокими проблемами, передает Lenta.ru.

    Он отметил, что самой распространенной причиной является недосып и общая перегрузка. Ранние подъемы, обилие уроков, кружков и домашних заданий без достаточного отдыха снижают мотивацию и концентрацию школьников. Эксперт подчеркивает, что для развития умения учиться ребенку необходимо время на хобби и занятия, не связанные с учебой.

    Второй причиной Ахмадуллин назвал проблемы с усвоением знаний. Если ученик перестает понимать материал, каждый последующий урок дается сложнее, и он начинает избегать занятий, не зная, как восполнить пробелы.

    «Третья нередкая причина – конфликты с одноклассниками. Ссоры, насмешки, одиночество или отсутствие друзей могут стать причиной регулярных попыток не идти на занятия», – рассказал педагог. Он добавил, что в таких случаях важно вовремя помочь ребенку, иначе все его внимание будет сосредоточено на обидчиках.

    Четвертым фактором выступает страх перед учителем: постоянные замечания, публичная критика или боязнь отвечать у доски могут сформировать стойкое нежелание посещать конкретные уроки или школу в целом.

    Пятой причиной эксперт считает отсутствие умения учиться. Ребенок может не понимать, как организовать работу, с чего начать задание или как исправить ошибку, из-за чего даже посильная задача кажется сложной. Ахмадуллин рекомендует родителям при жалобах детей выяснять, умеют ли они самостоятельно справляться с учебными трудностями, а не только то, что им не нравится в школе.

    Педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин рассказал о вреде спешки и завышенных ожиданий родителей перед первым сентября.

    Заслуженный учитель России Максим Пратусевич посоветовал постепенно восстанавливать режим дня за две недели до начала занятий.

    Завуч частной школы Олеся Маерова заявила о важности поддержки родителей для преодоления детского нежелания учиться.

    16 сентября 2026, 09:42 • Новости дня
    В Екатеринбурге открыли детскую площадку в стиле дымковской игрушки

    Tекст: Вера Басилая

    В Екатеринбурге к пятилетию Академического района в Преображенском парке открылась уникальная детская площадка в стиле традиционной дымковской игрушки, ставшая первым подобным проектом в стране.

    К пятилетию Академического района в Преображенском парке появилась уникальная игровая зона.

    Проект, поддержанный президентом России Владимиром Путиным, задуман как территория смыслов для воспитания юного поколения. Екатеринбург стал пилотной площадкой, а в будущем подобные объекты появятся по всей стране, передает «Новый День».

    «Такие площадки воспитывают детей в русском культурном коде и погружают в мир наших сказок и традиций. Надеемся, что подобный опыт продвижения российской традиционной культуры через детские городки и площадки возьмут на вооружение и другие застройщики в регионах страны», – рассказал замначальника управления президента России по общественным проектам Алексей Жарич.

    «Я абсолютно уверен, что это место полюбят наши дети. Через русские народные мотивы они будут получать информацию, заряжаться патриотизмом. Именно на доброй сказке и нужно воспитывать детей», – заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

    Мэр добавил, что в районе самая высокая рождаемость, поэтому строительство новых детских садов, школ и спортивных зон остается приоритетом.

    Строительство объекта профинансировала ГК «КОРТРОС». Генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов отметил, что компания активно поддерживает добрые начинания и видит востребованность таких пространств.

    В прошлом году в России решили строить детские площадки в стиле дымковских, богородских и филимоновских игрушек.

    В августе этого года общество «Знание» и «Движение первых» отобрали 29 лучших концепций для детей в рамках всероссийского конкурса «Родная игрушка».

    Ранее президент Владимир Путин анонсировал дальнейшее развитие сферы детского досуга и обновление инфраструктуры отдыха.

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    15 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    В Подмосковье выросла популярность «героических» имен для новорожденных

    В Подмосковье младенцев начали называть Одиссеями и Аполлонами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Московской области зафиксирован новый тренд среди родителей: новорожденных стали чаще называть «героическими» именами, а также в честь героев популярных турецких сериалов.

    В Московской области растет популярность необычных имен для новорожденных. В пресс-службе регионального министерства социального развития отметили, что родители все чаще выбирают для детей «героические» варианты и имена персонажей из турецких сериалов.

    «Среди необычных мужских имен, зарегистрированных в этом году, встречаются настоящие «героические» варианты: Амур, Аполлон, Одиссей, Любомир, Никодим, Остап и Ярополк. Есть и вовсе уникальные случаи – например, мальчики с именами Белек, Крестьян, Парижан, Рассвет и Тихослав», – сообщили в ведомстве.

    Девочек, в свою очередь, называют Аксения, Ванда, Кассиопея, Клеопатра, Малина, Океана, Павлина, Фелиция, Цецилия, Шахерезада и Эсмеральда.

    Министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин добавил, что самыми популярными женскими именами остаются София, Анна, Василиса, Мария и Ева. У мальчиков лидируют Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей. Доля рождающихся в регионе мальчиков по-прежнему немного превышает количество девочек и составляет 51,7%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе столичные родители также выбрали для двоих новорожденных мальчиков имя Одиссей. В апреле московский ЗАГС зафиксировал появление на свет детей с редкими именами Амур и Одиссея.

    Ранее в Московской области отметили тренд на старославянские имена для младенцев.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 сентября 2026, 18:39 • Новости дня
    Минпросвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10–11-х классов
    Минпросвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10–11-х классов
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское Министерство просвещения утвердило федеральный образовательный стандарт для старшеклассников, предполагающий, что с 1 сентября 2027 года учащиеся 10–11-х классов получат возможность выбирать между базовым изучением всех школьных дисциплин и углубленным освоением профильных предметов.

    Профильное обучение включает несколько направлений: агротехнологическое, естественно-научное, гуманитарное, социально-экономическое, технологическое и универсальное, передает РИА «Новости».

    В рамках этих профилей школы смогут открывать специализированные классы, например, медицинские, инженерные или лингвистические. На углубленном уровне можно будет изучать математику, информатику, физику, химию, биологию, историю и другие предметы.

    Новый стандарт впервые устанавливает четкие требования к оснащению школьных кабинетов. В перечень необходимого оборудования вошли виртуальные лаборатории, бинокулярные микроскопы и даже модели ракет. Учебная нагрузка за два года составит от 2312 до 2516 часов, не превышая 37 часов в неделю.

    Обязательными для изучения остаются русский язык, математика, история, обществознание, физика, химия, биология, ОБЗР и физкультура. Родной язык и второй иностранный школьники смогут изучать по заявлению при наличии возможностей в учебном заведении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил об отмене обязательного углубленного изучения предметов в старших классах с 2027 года.

    Летом текущего года ведомство планировало утвердить обновленный стандарт обучения для школьников.

    Эксперт министерства Максим Костенко анонсировал введение подробных требований к оборудованию предметных кабинетов.

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    15 сентября 2026, 16:42 • Новости дня
    В штате Нью-Йорк отменили сдачу аналога ЕГЭ выпускниками школ
    В штате Нью-Йорк отменили сдачу аналога ЕГЭ выпускниками школ
    @ кадр из видео

    В штате Нью-Йорк с выпуска 2028 года успешная сдача экзаменов Regents – местного аналога российского ЕГЭ – перестанет быть обязательным условием получения школьного аттестата. Вместо тестов с выборами ответа будет введена система, оценивающая критическое мышление школьников и их умение применять знания на практике.

    Изменения предусмотрены программой NY Inspires («Нью-Йорк вдохновляет»), сообщает New York Post. Резолюцию об отмене выпускных тестов принял совет, определяющий образовательную политику штата. Последними выпускниками, которым предстоит окончить школу по прежним правилам, станут нынешние двенадцатиклассники.

    Выпускники 2028 года продолжат проходить тестирование, однако от его результатов уже не будет зависеть выдача аттестата. При этом департаменту образования поручено сделать экзамены необязательными и разработать альтернативные требования оценки учеников.

    Экзамены Regents существуют с 1878 года и охватывают математику, историю, английский язык и естественные науки. Они включают вопросы с выбором ответа и развернутые задания – например, решение задач или написание эссе. Результаты оцениваются по 100-балльной шкале, стандартный проходной балл составляет 65.

    В рамках реформы школьникам предложат другие способы подтверждения знаний: портфолио, долгосрочные проекты, презентации и практические задания. Новая система должна позволить оценивать не только усвоенный материал, но и способность применять его на практике и мыслить критически.

    Программа также предусматривает переход от нескольких категорий документов об окончании школы к единому диплому штата Нью-Йорк. Еще одним элементом станет концепция Portrait of a Graduate («Портрет выпускника»), которая делает акцент на критическом мышлении, финансовой грамотности и гражданских навыках.

    По словам руководителя департамента образования штата Бетти Розы, преобразования позволят сохранить высокие образовательные стандарты и дать ученикам больше возможностей показать свои знания и умения. Она считает, что такой подход улучшит подготовку к колледжу, работе и общественной жизни, а педагогам поможет полнее оценивать достижения школьников.

    Вместе с тем старший научный сотрудник Манхэттенского института Рэй Доманико подчеркнул, что ключевым вопросом остается содержание новых выпускных требований. По его оценке, в последние десятилетия Regents упрощали ради сохранения или повышения доли выпускников, получающих аттестаты, а нарушения и корректировка результатов снижали достоверность оценок.

    Доманико считает, что альтернативная система должна обеспечивать содержательную проверку знаний и позволять определить, насколько выпускники подготовлены к дальнейшей жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Рособрнадзора Анзор Музаев анонсировал введение обязательного устного экзамена по истории для девятиклассников с 2028 года.

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    15 сентября 2026, 22:23 • Новости дня
    Ушедший в школу подросток пропал в Ставрополье

    Tекст: Антон Антонов

    В Михайловске Ставропольского края вторые сутки ищут школьника, который не вернулся домой из школы, сообщает СК по региону.

    «Установлено, что 14 сентября текущего года подросток ушел в школу и до настоящего времени его местонахождение не установлено», – говорится в сообщении.

    Ведомство в Мах опубликовало фото, личные данные и приметы пропавшего.

    Проверку по факту его исчезновения проводит Шпаковский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Ставропольскому краю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне следователи сообщили об успешном завершении поисков 13-летнего подростка в Брянске, пропавшего из дома.

    В Мариинске полиция разыскивала 11-летнюю девочку, ушедшую из дома вечером и не вернувшуюся. Пропавшую девочку позднее нашли.

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    16 сентября 2026, 04:23 • Новости дня
    Названы типичные ошибки выпускников на ЕГЭ по русскому языку

    Опубликованы рекомендации для учителей с ошибками выпускников на ЕГЭ по русскому

    Tекст: Антон Антонов

    Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) начал публикацию методических рекомендаций для учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ-2026 по русскому языку.

    В документе отмечается, что, несмотря на достаточно высокий уровень орфографического оформления развернутого ответа, в работах выпускников присутствуют частотные ошибки, передает РИА «Новости».

    Чаще всего школьники ошибались в правописании гласных и согласных в корне слова, например, писали «упамянул», «вырожение», «периуд», «помагать». Трудности вызывало и правописание приставок: встречались варианты «приодолел», «зделать», «безценный».

    Также выпускники допускали ошибки в суффиксах и употреблении мягкого знака в глаголах: «далие», «теплатой», «решив остатся». Кроме того, участники экзамена путались в написании -н- и -нн-, частиц «не» и «ни», а также окончаний существительных, прилагательных и глаголов.

    Отдельные сложности возникли с предлогами и служебными словами – «в заключении своего сочинения», «вследствии», а также со слитным, раздельным и дефисным написанием слов вроде «по дальше» или «приезжали загород». Авторы рекомендаций особо отметили ошибки в словах на периферии школьной программы: «впредверии» вместо «в преддверии», «на протяжение» вместо «на протяжении», «засчет» вместо «за счет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники ЕГЭ-2026 по русскому языку особенно часто испытывали затруднения с написанием слова «преддверие», хотя в задании присутствовали смысловые подсказки.

    Орфографические сложности с частицей «не» и написанием «н» и «нн» в прилагательных филолог Елена Хайлова назвала главными ошибками участников «Тотального диктанта» 2026 года.

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    16 сентября 2026, 14:14 • Новости дня
    Юная художница из Болохова назвала конфликт с мэрией исчерпанным

    Юная художница из Болохова заявила об успешном разрешении конфликта с мэрией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Юная художница из Болохова заявила об успешном разрешении конфликта с местной администрацией, которая пыталась наказать ее за рисунки на детской площадке.

    Девочка-подросток из города Болохово Тульской области сообщила ТАСС, что конфликт с местными чиновниками из-за ее рисунков полностью исчерпан. Администрация города принесла ей свои извинения за попытку привлечь к ответственности за творчество на детской площадке.

    «Сейчас конфликт исчерпан. Мы не ищем виновных или правых. Администрация извинилась передо мной», – рассказала юная художница журналистам во время Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. По ее словам, благодаря поддержке она преодолела сильный страх и теперь чувствует себя уверенно.

    Школьница также отметила, что резонансная история изменила ее жизнь в лучшую сторону. Девочка начала активно развивать социальные сети, где делится своими работами, и у нее появились подписчики. Она испытывает гордость от того, что ее рисунки стали известны на всю страну.

    Напомним, в августе администрация Болохова расценила изображения героев мультсериала «Смешарики» на резиновом покрытии площадки как порчу муниципального имущества. Чиновники обратились в полицию, и речь могла идти об уголовной статье о вандализме. В защиту ребенка тогда выступили уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев осудил жалобу местных чиновников на юную художницу.

    Позже школьница вошла в состав Детского совета при региональном министерстве строительства. А глава администрации Болохова принесла извинения семье подростка.

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    16 сентября 2026, 05:55 • Новости дня
    Кравцов заявил о соответствии заданий ЕГЭ единым школьным программам

    Tекст: Антон Антонов

    Задания ЕГЭ привели в полное соответствие с едиными школьными программами обучения, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

    «У нас по поручению президента [России Владимира Путина] синхронизированы задания единого государственного экзамена с едиными программами, по которым учатся ребята в школах», – сказал Кравцов в интервью РИА «Новости».

    По словам министра, работа по единым программам исключает вопросы о том, почему та или иная тема вошла или не вошла в ЕГЭ.

    Интервью министр дал на полях Международного фестиваля молодежи, который проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем принимают участие 10 тыс. человек из 191 страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Дмитрий Чернышенко на полях Международного фестиваля молодежи назвал формат ЕГЭ устойчивым и эффективным.

    Кравцов сообщил о сохранении текущего уровня сложности экзамена в ближайшее время.

    Рособрнадзор также заявил об отказе искусственно усложнять задания ЕГЭ, поскольку они соответствуют школьным программам.

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    17 сентября 2026, 22:15 • Новости дня
    При атаке ВСУ на ДНР три человека погибли, четверо детей и взрослые ранены

    Три человека погибли и десять ранены при атаке дронов в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Три человека погибли, еще десять мирных жителей Донецкой народной республики, в том числе четверо детей, пострадали из-за атак ударных БПЛА ВФУ и детонации ВОП, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Три человека погибли, еще десять мирных жителей Республики, в том числе четверо детей, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ и детонации ВОП», – написал он в Max-канале.

    Пушилин добавил, что на трассе Ялта – Урзуф в Мангушском округе при атаке дронов на грузовики погибли двое мужчин и женщина. В Горловке тяжело ранен мальчик 2011 года рождения, еще четверо человек получили ранения средней тяжести.

    На дороге Енакиево – Углегорск пострадал мужчина в легковом автомобиле. В Марьинке двое подростков подорвались на взрывоопасном предмете, а у Ольховатки ранены двое дорожных рабочих.

    Кроме того, повреждены жилые дома, инфраструктура и транспорт в нескольких округах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке дронами на ДНР 12 сентября погибли трое и ранены 13 мирных жителей, а на следующий день семья с подростком погибла при атаке дрона на авто в ДНР. При атаках ударными дронами ВСУ 16 сентября в ДНР один человек погиб и семеро ранены.


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    17 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Еврокомиссия официально предложила запретить соцсети детям младше 13 лет

    Еврокомиссия предложила новый закон о запрете соцсетей для детей младше 13 лет

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально предложила новый Закон о детях, который полностью запретит пользоваться социальными сетями детям младше 13 лет.

    Еврокомиссия применит к доступу детей к соцсетям «постепенный и дифференцированный подход», введя для каждого возраста индивидуальный уровень защиты, заявила Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

    По ее словам, детям до 13 лет соцсети будут запрещены полностью. Подросткам от 13 до 15 лет разрешат использовать только мини-аккаунты, созданные родителями, с ограниченными функциями и лимитом времени до одного часа в день. Личные аккаунты для лиц младше 15 лет будут запрещены.

    Для подростков от 15 до 18 лет станет обязательным безопасный дизайн платформ. Также фон дер Ляйен предложила ввести ряд обязательств для видеосервисов, онлайн-игр, ИИ-чат-ботов и соцсетей, включая Facebook* и Instagram* (принадлежат корпорации Meta*, признанной в России экстремистской), предоставляющих услуги несовершеннолетним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне фон дер Ляйен заявила о планах запретить социальные сети детям младше 13 лет.

    На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе ЕК с инициативой ввести такой запрет.

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    17 сентября 2026, 10:39 • Новости дня
    В Госдуме рассказали о новой системе выплат матерям-героиням

    Депутат Исаков сообщил об автоматической выплате 1 млн рублей матерям-героиням

    Tекст: Вера Басилая

    Россиянки со званием «Мать-героиня» с 1 января 2027 года начнут автоматически получать разовую выплату в размере 1 млн рублей без сбора дополнительных документов, сообщил депутат Госдумы Владимир Исаков.

    Женщины, удостоенные почетного звания «Мать-героиня», начнут получать разовую выплату в размере 1 млн рублей автоматически через Социальный фонд. Проект соответствующего документа уже подготовлен Министерством труда и социальной защиты России, передает РИА «Новости».

    «С 1 января 2027 года Социальный фонд начнет перечислять разовую выплату в 1 млн рублей за присвоение звания «Мать-героиня» в проактивном, то есть автоматическом режиме. Соответствующий проект разработал Минтруд России», – сообщил депутат Владимир Исаков.

    Парламентарий подчеркнул, что нововведение избавит многодетных матерей от необходимости собирать подтверждающие документы. По его словам, после подписания указа о награждении система самостоятельно зафиксирует статус благодаря оцифрованным государственным базам данных.

    Звание присваивается за рождение и воспитание десяти и более детей, сопровождаясь вручением ордена и выплатой 1 млн рублей.

    С начала 2026 года обладательницы звания «Мать-героиня» получают новые льготы, включая бесплатные лекарства, освобождение от оплаты ЖКХ и бесплатное обучение.

    В качестве альтернативы льготам предусмотрена ежемесячная выплата более 72 тыс. рублей с ежегодной индексацией.

    В августе президент Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» девяти россиянкам.

    В начале года в России вступили в силу новые меры социальной поддержки многодетных семей.

    В прошлом году депутаты Госдумы одобрили дополнительные ежемесячные выплаты и расширение льгот для матерей-героинь.

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    17 сентября 2026, 11:35 • Новости дня
    На МФМ–2026 обсудили, как сделать многодетную семью нормой в России

    Участники молодежного фестиваля обсудили способы популяризации многодетных семей

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков и представитель МИД Мария Захарова предложили новые подходы к повышению рождаемости на молодежном фестивале в Екатеринбурге.

    Во время дискуссии на Международном фестивале молодежи эксперты затронули проблему демографии. Для перелома демографической ситуации в России нужно достичь суммарного коэффициента рождаемости (СКР), превышающего 2,1–2,3 ребенка на семью. Об инструментах, которые могут позитивно влиять на эту тенденцию, рассказал начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков в ходе дискуссии «Семья – это модно» на Международном фестивале молодёжи – 2026 в Екатеринбурге.

    Новиков подчеркнул значимость культурного ландшафта. «Важно такую создать атмосферу в обществе, чтобы как можно быстрее мы переходили порог рождения третьего ребёнка. Это задача медиа и, конечно, культурной сферы», – заявил спикер.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова добавила, что на отношение граждан к браку негативно повлияла эпоха 90-х годов. Она отметила ошибочность западных ценностей и назвала идеологию отказа от детей экстремистской.

    «Давайте я скажу литературно-художественным языком: было гнездо, и вдруг его начали ворошить, перемещать, делить, его начали растаскивать. Вы же прекрасно знаете, что такое гнездо. Что можно ожидать? Каких птенцов, если это гнездо просто уничтожается? Там нет спокойствия, там нет мира, там нет границ. Какие проблемы решают те, кто там находится? Проблемы выживания. Вот мое поколение, может быть и чуть старше, и чуть младше, мы стали объектами, субъектами вот этого исторического эксперимента», – поделилась Мария Захарова.

    Первый заместитель генерального директора института «Иннопрактика» Наталья Попова опровергла миф о несовместимости карьеры и материнства. Эксперт пояснила, что при грамотном планировании времени профессиональное развитие только ускоряется.

    «Я бы сейчас хотела иметь больше детей, быть многодетной матерью, надеясь, что это получит будущее. Обязательно нужно рожать, это не мешает карьере. При правильном тайм-менеджменте все получится. Наоборот, ты становишься ещё более активным, у тебя появляется цель, появляется ещё большая мотивация и действительно уверенность в том, что движение по карьерной лестнице не только не останавливается, но даже убыстряется», – сказала Наталья Попова.

    «Как сказал наш президент, не откладывайте счастье на потом», – заключил Сергей Новиков.

    Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости создания моды на многодетность в России.

    Российские власти поставили задачу развития привлекательного образа большой семьи.

    Вице-премьер Татьяна Голикова отметила увеличение числа многодетных семей в полтора раза за последние пять лет.

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    18 сентября 2026, 07:49 • Новости дня
    Сибиряк попытался убить полуторагодовалую дочь

    Следователи завели дело на сибиряка за покушение на убийство малолетней дочери

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении 34-летнего жителя Новосибирского района после того, как он в попытке успокоить полуторагодовалую дочь несколько раз с силой ударил ее об пол. Ребенка экстренно доставили в больницу, сообщили в СК по региону.

    Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении 34-летнего жителя Новосибирского района, передает ТАСС. Мужчина пытался успокоить плачущую полуторагодовалую дочь, но вместо этого начал избивать ее.

    По данным следствия, инцидент произошел в селе Верх-Тула. Обвиняемый несколько раз ударил ребенка по лицу, а затем с силой бросил на пол. Совершить убийство ему помешали мать и соседи, которые оперативно вызвали полицию.

    «Следственным отделом по городу Обь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Новосибирского района», – говорится в сообщении ведомства. Мужчина обвиняется в покушении на убийство.

    Пострадавшую экстренно доставили в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, следствие направило в суд ходатайство о заключении его под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной суд в Новосибирске арестовал подозреваемого в смертельном избиении трехлетней девочки. Зимой прокуратура направила в суд дело о бросившем ребенка на пол мужчине. В прошлом году следователи в Уфе задержали выбросившего трехлетнюю дочь из окна отца.

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    18 сентября 2026, 08:28 • Новости дня
    В России запустили цифровой эксперимент в сфере образования

    Правительство России запустило цифровой эксперимент в сфере образования

    Tекст: Вера Басилая

    Кабинет министров инициировал проект по автоматической оценке образовательной сферы с использованием государственных информационных систем для ускоренного принятия управленческих решений.

    Постановление кабмина об эксперименте по автоматическому мониторингу показателей системы образования на основе государственных и иных информационных систем для цифровой трансформации в этой сфере вступило в силу 15 сентября 2026 года.

    «Целью эксперимента является разработка и апробация нового инструмента организационно-правового обеспечения системы образования… цифровую трансформацию системы мониторинга показателей… на основе сведений, содержащихся в информационных системах и ресурсах», – отмечается в тексте, передает РИА «Новости».

    Нововведение позволит государству оперативно принимать решения по развитию отрасли. По итогам пилотного проекта профильные ведомства подготовят предложения по улучшению профильных информационных баз.

    Участвующие в тестировании органы власти сформируют перечень необходимых показателей и методики их расчета. Первичные данные для анализа предоставит Федеральная служба по надзору в сфере образования.

    Единая цифровая платформа для отслеживания ключевых показателей в сфере образования заработала в начале лета.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о создании около 580 учебных программ для перехода на новую систему высшего образования.

    Министерство науки и высшего образования заявило о сохранении легитимности дипломов бакалавров и магистров.

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    18 сентября 2026, 13:15 • Новости дня
    Кравцов призвал отказаться от подготовки к школе в детсадах

    Кравцов: Детский сад не должен становиться подготовкой к школе

    Tекст: Вера Басилая

    Министр просвещения Сергей Кравцов и советник президента Елена Ямпольская заявили, что детские сады должны фокусироваться на игровой деятельности, а не на подготовке к школе.

    «Мы все прекрасно понимаем, что детские садики, я в этом убежден и уверен, это не подготовка к школе», – сказал Сергей Кравцов в ходе торжественного открытия форума «Время дошкольного образования», передает РИА «Новости».

    По словам министра, ведущей деятельностью в детском саду для ребенка должны быть игра, развитие, чтение сказок и общение. Он подчеркнул, что развитие всех основных психологических функций происходит в возрасте до семи лет, а база для учебы формируется уже в первом классе.

    Советник президента России Елена Ямпольская добавила, что раннее развитие, практикуемое на Западе, противоречит законам природы. Она отметила, что дошкольное образование должно включать в основном игровую деятельность, так как недостаток игры может привести к проблемам с учебой и коммуникацией в будущем.

    Минпросвещения готовит обновление стандарта для детских садов.

    Глава ведомства Сергей Кравцов анонсировал усиление воспитательной составляющей дошкольного образования.

    Эксперт министерства Елена Приступа назвала серьезной ошибкой опережающее обучение детей.

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