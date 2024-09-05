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    Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену собственных иллюзий, которые мастерски подогревают геополитические наперсточники вроде США и Британии.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Наступление отчаявшихся

    Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Обстановка вокруг России напоминает об ангельском покровительстве

    У нас тоже много проблем, и шапкозакидательством заниматься опасно, враг очень силен и он давит, давит и давит. Но воспринимать это надо в общем контексте борьбы, в том числе и на духовном поприще. Которая никогда не прекращается.

    14 комментариев
    5 сентября 2024, 11:27 • Новости дня

    Путин: Нужно, чтобы в России было модно иметь много детей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин заявил о необходимости создавать в России условия для семей, чтобы в России было модно иметь много детей.

    «Нужно заботиться о народонаселении, повышать рождаемость, создавать условия, чтобы люди заводили большие семьи, чтобы модно было иметь много детей, как когда-то в России было по семь, десять человек в семьях», – передает РИА «Новости» слова Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума.

    Ранее кабмин продлил механизм выплат для погашения ипотеки многодетным семьям.

    5 сентября 2024, 09:05 • Новости дня
    Путин назвал Дальний Восток флагманом в новой глобальной экономической реальности
    Путин назвал Дальний Восток флагманом в новой глобальной экономической реальности
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Дальний Восток стал флагманом в новой глобальной экономической реальности, заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Владимир Путин.

    «Дальний Восток стал нашим флагманом в новой глобальной экономической реальности. От того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей нашей страны», – передает РИА «Новости» его слова.

    Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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    4 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл новые предприятия на Дальнем Востоке

    Путин по видеосвязи принял участие в запуске новых предприятий на Дальнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) по видеосвязи открыл новые предприятия на Дальнем Востоке. Запуск объектов прошел в ходе рабочей поездки президента во Владивосток, где глава государства принимает участие в ВЭФ-2024.

    Путин дал старт выходу на полную мощность нового специализированного порта «Суходол» в бухте Тепляковского в Приморском крае, передает РИА «Новости».

    Порт расположен на юге региона и имеет собственную железную дорогу. С запуском нового объекта малые и средние угледобывающие предприятия с грузооборотом до 20 млн тонн в год получат облегченный доступ к портовой инфраструктуре.

    В Приморском крае при участии президента открыт завод по производству труб для водоснабжения и газоснабжения из полиэтилена. На сегодня завершился первый этап строительства предприятия. После завершения второго, к 2026 году, его проектная мощность составит 35 тыс. тонн продукции в год.

    Кроме того, при участии президента запущен горно-обогатительный комбинат «Озерный» на одноименном месторождении полиметаллических руд в Бурятии. Объем инвестиций составил 103 млрд рублей. Мощность предприятия достигает 6 млн тонн руды в год.

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    4 сентября 2024, 11:44 • Видео
    Путин в Монголии разозлил Украину

    Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

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    4 сентября 2024, 19:19 • Новости дня
    Востоковед: России и Китаю для роста торговли нужно решить три задачи

    Востоковед Островский: Росту торговли между Москвой и Пекином препятствуют сложности в банковской сфере

    Востоковед: России и Китаю для роста торговли нужно решить три задачи
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Развитию торговли между Россией и Китаем может способствовать наращивание инвестиций и решение проблемы платежей. Вкупе со строительством новой транспортной инфраструктуры, это благотворно скажется на нашем товарообороте, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Александр Островский. Ранее Владимир Путин заявил о поиске Москвой и Пекином новых направлений взаимодействия.

    «В принципе, представители малого, среднего и крупного бизнеса из России и Китая были бы не прочь нарастить сотрудничество во многих областях. Поэтому выделить несколько сфер, наиболее заинтересованных в наращивании связей, трудно. Этот запрос по-настоящему всеобъемлющ», – сказал Андрей Островский, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Однако еще более масштабному расцвету двусторонней торговли мешает ряд факторов. Во-первых, сохраняется проблема взаимных платежей. Китайские банки до сих пор с большим трудом идут на работу с российским капиталом. Поэтому наладить сотрудничество между финансовыми организациями – приоритетная задача», – отмечает он.

    «Во-вторых, сохраняется низкий уровень взаимных инвестиций. Во многом эта проблема вытекает из трудностей с отправкой денег в обе стороны. Между тем, наращивание уровня капиталовложений смогло бы поспособствовать и росту торговли. Это взаимодополняющие показатели», – добавляет собеседник.

    «В-третьих, к сожалению, имеющейся между нашими странами транспортной инфраструктуры недостаточно для активизации экономических отношений. Необходимо построить больше мостов через Амур, нарастить число погранпереходов. Таким образом, наши силы должны быть брошены на решение этих трех проблем», – акцентирует эксперт.

    «Вполне возможно, что на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) будут достигнуты договоренности, которые позволят смягчить влияние негативных факторов на увеличение показателей российско-китайской торговли. У двусторонних отношений – бесконечный потенциал для развития, который может обернуться и в крупные цифры товарооборота», – заключил Островский.

    Ранее Владимир Путин заявил о поиске Москвой и Пекином новых направлений взаимодействия в рамках ВЭФ. Во время встречи с зампредседателя КНР Хань Чжэном он также указал на беспрецедентно высокий уровень отношений двух стран, что стало результатом усилий как России, так и Китая.

    При этом Хань Чжэн заверил, что Пекин планирует полноценно и добросовестно реализовывать договоренности, достигнутые между двумя странами. В свою очередь Путин попросил представителя КНР «найти полчасика времени» для того, чтобы посмотреть Владивосток. По его словам, таким образом у него может сложиться «представление о дополнительных возможностях» в плане культурных и туристических обменов.

    Экономические отношения Москвы и Пекина активно развиваются. В 2023 году товарооборот между государствами увеличился до рекордных 240 млрд долларов, пишет Forbes. При этом лишь за первые шесть месяцев 2024 данный показатель уже достиг 116 млрд. Интересно, что до 95% взаиморасчетов проходят в национальных валютах.

    Кроме того, стороны активно работают над устранением негативного влияния на двустороннюю торговлю вторичных санкций США. Растет и степень политического взаимодействия. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги майского визита Владимира Путина в Китай.

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    4 сентября 2024, 17:28 • Новости дня
    Путин призвал разобраться с созданием российского регионального самолета
    Путин призвал разобраться с созданием российского регионального самолета
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития инфраструктуры на Дальнем Востоке призвал решить вопрос с созданием регионального самолета.

    Глава государства подчеркнул, что Россия нуждается в этом самолете, однако его строительство постоянно откладывается, передает ТАСС.

    «Нам нужен самолет региональный, но, Трутнев Юрий Петрович (полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе) докладывал, да и я, собственно, знаю из других источников, мы откладываем и откладываем, все вправо и вправо, строительство и появление этого регионального, так нужного нам самолета», – сказал Путин, попросив доложить о реализации этих планов.

    Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что выпуск самолета «Байкал» может начаться в ближайшие два года.

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    4 сентября 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин счел перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке
    Путин счел перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке
    @ Управление коммуникаций АО "Атомнергопроект"/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возведение атомных электростанций в дальневосточном регионе является перспективным, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по теме развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.

    «Я, когда сказал про атомные электростанции, имел в виду и Дальневосточный регион. Почему нет, это перспективное направление», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно о планах Росатома построить 11 новых атомных электростанций на территории России. Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем России понадобились новые атомные электростанции и чем они могут удивить мир.

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    5 сентября 2024, 11:01 • Новости дня
    Путин предположил утрату боеспособности ВСУ из-за больших потерь
    Путин предположил утрату боеспособности ВСУ из-за больших потерь
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери ВСУ чреваты разрушением фронта на важных направлениях и могут привести к утрате боеспособности, чего Россия и добивается, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Противник несет очень большие потери... Это чревато, с одной стороны, разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что российские войска ускорили наступательные операции в зоне СВО.

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    5 сентября 2024, 09:50 • Новости дня
    Путин потребовал ускорить создание пассажирской версии самолета «Байкал»
    Путин потребовал ускорить создание пассажирской версии самолета «Байкал»
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разработка пассажирской версии самолета «Байкал» должна быть ускорена, в ближайшее время надо запустить его серийное производство, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

    «Надо строить собственные самолеты, надежные, качественные и в нужных объемах. В этой связи прошу ускорить разработку пассажирской версии легкого многоцелевого самолета «Байкал». Нужно уже в ближайшее время запустить его серийное производство», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин назвал Дальний Восток флагманом в новой глобальной экономической реальности.

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    5 сентября 2024, 10:18 • Новости дня
    Путин сравнил экономики США и Китая

    Путин: Экономика США мощная, но объем экономики Китая больше, и разрыв увеличивается

    Путин сравнил экономики США и Китая
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская экономика мощная, но объем китайской экономики еще больше, а разрыв между ними постоянно увеличивается, отметил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ.

    «Сегодня китайская экономика, мы это знаем хорошо, по паритету покупательной способности является первой в мире. Американская экономика мощная, хорошая, ее структура выгодно отличается от других. Но объем экономики КНР еще больше, США на втором месте. Разрыв между двумя экономиками постоянно, из года в год увеличивается, с этим и связано использование юаня в международных расчетах», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что экономика будущего строится вокруг человека, поэтому нельзя возводить промышленные объекты без социальной инфраструктуры.

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    5 сентября 2024, 10:43 • Новости дня
    Путин: Украиной руководят не думающие о своей стране «инопланетяне»
    Путин: Украиной руководят не думающие о своей стране «инопланетяне»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украиной руководят «инопланетяне или иностранцы», которые просто не думают о своей стране, заявил президент России Владимир Путин.

    По его мнению, Украиной в данный момент руководят «инопланетяне или иностранцы», которые не думают о стране и готовы воевать до последнего украинца, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что для восполнения потерь на фронте киевскому режиму придется понижать призывной возраст и «набирать детей».

    «При этом украинские элиты не думают о своих гражданах», – добавил Путин. По его словам, сами они могут «сесть в самолет – и нет их», подчеркнул глава государства.

    Ранее в Кремле заявили, что на Украине законность власти прервалась в 2014 году.

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    4 сентября 2024, 18:23 • Новости дня
    Премьер Малайзии принял приглашение Путина на саммит БРИКС в Казани

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что принял приглашение президента России Владимира Путина на саммит БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.

    «Президент Путин и я обменялись взглядами на мировые события, и я был рад принять его любезное приглашение Малайзии принять участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани, Россия, 22–24 октября 2024 года», – отметил он, передает РИА «Новости».

    Ибрагим подчеркнул, что приглашение, переданное Путиным во время продолжительной и содержательной двусторонней рабочей сессии, является ярким свидетельством того значения, которое Россия придает Малайзии. Он добавил, что «это знаменует собой значительный шаг к конечной цели – присоединению к альянсу».

    Напомним, Ибрагим в настоящее время находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и завтра должен выступить на пленарном заседании ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

    Ранее Путин на открытии переговоров с Ибрагимом заявил, что Москва рассчитывает на выявление новых направлений сотрудничества с Юго-Восточной Азией в ходе председательства Малайзии в АСЕАН.

    В конце июля Малайзия официально выразила заинтересованность в присоединении к группе БРИКС, направив соответствующую заявку председательствующей в организации России.

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    5 сентября 2024, 11:25 • Новости дня
    Путин назвал фаворита России на выборах президента США

    Путин пошутил о поддержке Харрис на выборах президента США

    Путин назвал фаворита России на выборах президента США
    @ Michael Brochstein/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Я же говорил, у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем. Будем ее поддерживать», – передает ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что американский народ, а не россияне, должен определять фаворитов на выборах президента США.

    «Что касается фаворитов, то не нам это определять. Это все-таки выбор американского народа», – указал глава государства.

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    5 сентября 2024, 10:27 • Новости дня
    Путин: США удачно воспользовались результатами Второй мировой войны

    Путин: США удачно воспользовались результатами Второй мировой войны, создали единую валюту

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США удачно воспользовались результатами Второй мировой войны, создав единую валюту – доллар, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Соединенные Штаты удачно воспользовались результатами Второй мировой войны в экономике, провели план Маршалла для Европы... Потом создали единую мировую валюту – доллар», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    Он добавил, что Россия не отказывалась от расчетов в долларах, ей было отказано в расчетах.

    «Мы не проводим политики дедолларизации. Мы ведь не отказывалась от расчетов в долларах, нам отказали в расчетах, мы просто вынуждены искать другие возможности», – сказал Путин.

    Российский лидер отметил, что США отказали России в долларовом обслуживании, думая, что после этого все рухнет.

    «Видимо (США) рассчитывали на то, что у нас все рухнет, поэтому отказали в долларовом обслуживании», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что экономика США мощная, но объем экономики Китая больше.

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    5 сентября 2024, 09:27 • Новости дня
    Путин предложил построить атомные электростанции на Дальнем Востоке
    Путин предложил построить атомные электростанции на Дальнем Востоке
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума предложил подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций.

    «Прошу подумать о строительстве атомных электростанций. Вчера говорили об этом с коллегами», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По его словам, план развития электроэнергетики должен учитывать перспективные потребности бизнеса и граждан на Дальнем Востоке.

    «Подчеркну, план развития электроэнергетики должен учитывать и текущие, и перспективные потребности бизнеса и граждан, долгосрочные задачи, которые стоят перед нашими субъектами, городами», – сказал президент России.

    Ранее Путин назвал Дальний Восток флагманом в новой глобальной экономической реальности.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что новые АЭС обеспечат экономический рост России на десятилетия.

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    5 сентября 2024, 09:37 • Новости дня
    Путин сравнил модернизацию БАМ со стройкой времен СССР

    Путин: Модернизация БАМ более масштабна, чем ее строительство в СССР

    Путин сравнил модернизацию БАМ со стройкой времен СССР
    @ Григорий Калачьян,Леонид Свердлов/ТАСС

    Модернизация Байкало-Амурской магистрали (БАМ) стала даже более масштабным проектом, чем ее строительство в СССР, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Мы реализуем проект, который по масштабу больше самого крупного инфраструктурного инвестиционного проекта Советского Союза, реализованного всеми республиками СССР. Причем с огромным напряжением сил», – передает РИА «Новости» слова Путина о предстоящей модернизации БАМа.

    Он также сравнил предстоящую модернизацию железных дорог на Дальнем Востоке со строительством БАМа во времена СССР.

    «В ближайшие восемь лет на Восточном полигоне предстоит уложить 3,1 тыс. км железнодорожного полотна. Для сравнения: столько же было уложено в рамках первого и второго этапа расширения БАМа и Транссиба вместе взятых и столько же в годы строительства БАМа с 1974 по 1984 год», – заметил глава государства.

    Путин добавил, что Байкало-Амурская магистраль (БАМ) должна стать полностью электрифицированной.

    «На всем протяжении БАМа предстоит проложить сплошные вторые пути, при этом уже сейчас нужно думать о перспективе. Считаю, нам нужно сделать БАМ не только полностью двухпутным, но и электрифицировать магистраль», – сказал он.

    Ранее Путин назвал Дальний Восток флагманом в новой глобальной экономической реальности.

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    5 сентября 2024, 10:56 • Новости дня
    Путин заявил о провале вторжения ВСУ в приграничные регионы России
    Путин заявил о провале вторжения ВСУ в приграничные регионы России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ предприняли попытку атаковать Курскую область и другие приграничные регионы, чтобы отвлечь от наступления в Донбассе, однако у киевского режима ничего не вышло, заявил в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Владимир Путин.

    «Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях… Получилось или нет? Нет, у противника ничего не получилось», – передает РИА «Новости» его слова.

    Путин назвал священным долгом защиту приграничных регионов России от ВСУ.

    «Прежде всего мы должны думать о людях, которые проходят через серьезные испытания и страдают от этих терактов», – отметил президент, подчеркнув, что священным долгом для ВС России является сделать все для того, чтобы выбросить противника с этих территорий.

    Так, глава государства отметил, что российские военные стабилизировали ситуацию и начали выдавливать противника из приграничья.

    Ранее Путин сообщил, что российские войска ускорили наступательные операции в зоне СВО.

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      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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