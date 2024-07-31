Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.4 комментария
Кабмин продлил механизм выплат для погашения ипотеки многодетным семьям
Правительство России утвердило постановление, которое продлевает на федеральном уровне механизм выплаты многодетным семьям в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки за третьего и последующих детей.
Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, рассказывая о реализации закона, подписанного президентом РФ, передает ТАСС. Отмечается, что эта мера стала доступной по всей стране.
«Родители, у которых третий и последующий ребенок появится на свет до 31 декабря 2030 года, смогут получить 450 тыс. рублей для погашения ипотеки. При этом кредитный договор должен быть оформлен до начала июля 2031 года», – отметил Мишустин.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил поручения по семейной ипотеке.